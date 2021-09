Jaka będzie tegoroczna jesień?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozę pogody na jesienne miesiące. Co z niej wynika?

Mija pierwszy tydzień września. W meteorologii wraz z początkiem tego miesiąca rozpoczęła się jesień, a tymczasem przyroda pokazuje pierwsze ślady zbliżającej się zmiany. Dojrzewają owoce kasztanowca, jabłoni, gruszy i śliwy. Zaczynają się odloty ptaków wędrownych, a kopce kretów w ogrodach świadczą o intensywnych przygotowaniach zwierząt do zimy.

Jaka będzie pogoda w najbliższych tygodniach?

Prognoza średnioterminowa WRF-GFS Medium-Range Forecast na okres od 07.09 do 22.09.2021r., na której opiera się IMiGW pokazuje, że w kolejnych dniach, włącznie z weekendem, utrzyma się ciepła i dość pogodna aura. Temperatury z doby na dobę będą coraz wyższe. W piątek (10.09) w zachodniej i północnej części kraju maksymalna temperatura powietrza może wzrosnąć nawet do 28°C, a na pozostałym obszarze Polski do 25°C. Równie ciepło będzie w sobotę. W niedzielę (12.09) pojawią się opady związane z frontem atmosferycznym i na zachodzie zrobi się chłodniej. W kolejnych dniach temperatury będą niższe, a od czwartku (16.09) wróci słońce i słupki rtęci powędrują do wartości ponad 25°C. Pamiętajmy, że dnie są już krótsze od najdłuższego w roku o ponad 3,5 godziny. W związku z tym Słońce operuje krócej i nie nagrzewa tak bardzo powierzchni Ziemi, aby noce były tak ciepłe, jak w środku lata. Mimo to do weekendu poranki będą komfortowe termicznie.

Według prognozy modelu WRF-GFS Medium-Range Forecast symboliczne opady deszczu mogą wystąpić w tym tygodniu na północnym zachodzie kraju w piątek wieczorem (10.09). W sobotę (11.09) więcej deszczu na zachodzie i północy Polski. W niedzielę (12.09) bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich. Na początku przyszłego tygodnia deszczu będzie już coraz mniej, a od środy (15.09) wyniki modelu wskazują na brak opadów. Więcej chmur i deszczu dopiero nocą z niedzieli (19.09) na poniedziałek (20.09) i od tego czasu kolejne strefy opadów mają wędrować z zachodu na wschód Polski do końca prognozy, czyli do 22 września.

Jaka prognoza na kolejne miesiące?

Według prognoz IMiGW, jesień w tym roku zapowiada się raczej deszczowa. Jeszcze w październiku 2021 r, miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce najprawdopodobniej mieścić się będzie w normie. Średnia miesięczna temperatura powietrza na obszarze całego kraju powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Jednak listopad będzie już zdecydowanie bardziej deszczowy z opadami powyżej normy – prognozuje Instytut. Zdaniem meteorologów, na obszarze całego kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej mieścić się będzie w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

W grudniu także opadów nie zabraknie – wynika z prognoz. Natomiast średnia miesięczna temperatura powietrza na obszarze całego kraju najprawdopodobniej mieścić się będzie w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020, co w praktyce oznacza średnie temperatury w zakresie od -1,8 do +0,5 stopni Celsjusza dla Białegostoku po 0,3 do 2,6 stopni dla Wrocławia.