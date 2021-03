Jaka dotacja z programu Czyste Powietrze na wymianę okien pionowych?

Chcesz wyremontować dom i wymienić przy okazji okna? Dodatkowe środki finansowe uzyskane z programu Czyste Powietrze oraz zwrot z ulgi termomodernizacyjnej pomogą w realizacji prac remontowych.

Okazuje się, że wymagania stawiane oknom pionowym zawarte w Warunkach Technicznych 2021, obowiązują także właścicieli starszych domów, którzy planują wymianę okien połaciowych i chcą uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze lub skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Z tytułu wymieniany okien dachowych możesz otrzymać do 30% poniesionych kosztów (czyli nawet do 210 zł/m2) w ramach programu Czyste Powietrze, ale dodatkowo trzeba mieć zamontowane ekologiczne źródło ciepła (kocioł kondensacyjny, pompa powietrza itd.), spełniające wymagania programu Czyste Powietrze.

Pamiętajmy, że gdy chodzi o oferowane przez rząd dofinansowanie do okien – nowe domy (nowo budowane) od maja 2020 r. nie mogą zostać objęte programem.

Zdobądź dofinansowanie na wymianę okien i remont domu

Znowelizowany w 2020 roku program Czyste Powietrze, a także nowe ustalenia dotyczące ulgi termomodernizacyjnej, to świetna okazja do pozyskania dodatkowych środków na remont.

- Co ważne, w przypadku programu Czyste Powietrze beneficjentami są właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. złotych. Kwoty dofinansowań wahają się w przedziale od 10 do 30 tys. zł, z czego na stolarkę okienną inwestor może wykorzystać maksymalnie 10 tys. zł – w ramach tej kwoty można zmodernizować okna, bramę garażową, drzwi wejściowe - podkreśla Radosław Gibki, dyrektor sprzedaży krajowej, Krispol. - Nowe wytyczne pozwalają również beneficjentom skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w ramach której można odliczyć od podatku kwotę do 53 tys. zł. Osoby zainteresowane remontem termomodernizacyjnym zachęcamy do wizyty w salonie Krishome, gdzie doradcy techniczno-handlowi pomogą dobrać produkty o wysokich parametrach cieplnych - podsumowuje ekspert Krispol.

