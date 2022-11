Polacy chętnie i częściej niż kilka lat temu sięgają po kasze. Rośnie nie tylko zainteresowanie tym produktem, lecz także liczba gatunków, które pojawiają się na naszych talerzach. Które kasze cieszą się największą popularnością i z czym lubimy je jadać?

Kasza należy do produktów naturalnych i nieprzetworzonych, jest zdrowa, smaczna, szybka do przygotowania i tania. Nie dziwi zatem fakt, że jest częstym składnikiem przygotowywanych przez nas dań. Z badań przeprowadzonych przez SW Research Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel, na reprezentatywnej próbie Polaków (N=1000), w czerwcu 2022 r. wynika, że kasza pojawia się na naszych talerzach znacznie częściej niż w 2013 r. Wówczas zaledwie jeden na trzech respondentów deklarował, że spożywa kaszę przynajmniej raz w tygodniu. Obecnie, z taką częstotliwością, jada ją niemal dwa razy więcej osób (63%).

Najpopularniejsza kasza to…

Spośród wszystkich rodzajów kasz Polacy najchętniej wybierają gryczaną. To na nią właśnie w tegorocznym badaniu wskazała blisko połowa ankietowanych. Drugą w kolejności kaszą jest jęczmienna – decyduje się na nią 1/3 badanych. Trzecią pozycję zajmuje jaglana – najczęściej jada ją prawie co piąty respondent (18%).

Jakie kasze wybierają najchętniej Polacy? (źródło: lubiekasze.pl)

W 2013 r. również najchętniej wybieraną kaszą była gryczana. Wówczas jednak pojawiała się ona na stołach niemal 75% Polaków. Równie wysoką pozycję zajmowała wtedy kasza jęczmienna, a za nią – kasza manna, co można przypisywać m.in. popularności zup mlecznych, które jadano często na śniadanie.

- W porównaniu do badania sprzed niemal dekady tegoroczny sondaż pokazuje, że chętniej i częściej sięgamy po inne rodzaje kaszy. Do naszego menu wprowadzamy takie kasze, jak orkiszowa, owsiana, kukurydziana czy też gotowe mieszanki – mówi Agnieszka Falba-Gałkowska, Dyrektor Biura Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, organizatora kampanii „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień”.

Z czym do kaszy?

Kaszę najczęściej jemy na obiad – w tej formie wybiera ją większość, bo aż 92%, Polaków. W zdecydowanej mniejszości są osoby spożywające kaszę na śniadanie (16%), kolację (15%) czy w formie deseru (11%).

Nadal najliczniejszą grupę, choć mniejszą niż dziewięć lat temu, stanowią respondenci łączący kaszę z sosem (66% w stosunku do 74% w 2013 r.). Tuż po nich znajdują się zwolennicy kaszy w zestawie z mięsem, a także

w zupie. Co ciekawe, obecnie więcej osób niż w 2013 r. jada kaszę w formie kotletów (14% vs. 4%).

W jakiej formie jemy najczęściej kasze? (źródło: lubiekasze.pl)

Podobnie jak wzrasta różnorodność oferowanych i wybieranych gatunków kasz, rośnie również zainteresowanie oryginalnym i nietypowym jej podaniem. Dobrym przykładem jest kasza jaglana, której popularność wzrosła (18% vs. 14%) i od ładnych kilku lat króluje w prozdrowotnych serwisach kulinarnych jako baza wszelkiego rodzaju dań – nie tylko obiadowy dodatek, ale podstawowy składnik ciast, koktajli, deserów, musów i sałatek. Również inne rodzaje kaszy wykorzystywane są m.in. do wspomnianych kotletów, a także jako baza sałatek, zapiekanek, podstawowy składnik kaszotto (kasza duszona w bulionie z warzywami, z dodatkiem sera lub mięsa) czy kaszi – polskiego odpowiednika sushi, w którym ryż został zastąpiony kaszą, a resztę składników również wymieniamy na produkty rodzimego pochodzenia (owoce, warzywa, ser, mięso, zwłaszcza drobiowe).