Jaki dach będzie modny w 2021 r.?

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów sektora dekarskiego na ten rok, modne miały być dachy płaskie i zielone – osadzone na minimalistycznych, kwadratowych bryłach. Możemy stwierdzić, że wiele z tych prognoz okazało się być słusznych. A jak w 2021 r. będzie wyglądał modny polski dach?

Koniec roku to w przypadku licznych branż czas podsumowań i kreślenia planów na nadchodzące miesiące. To także okres, w którym wiele mówi się o prognozach, nowych kierunkach rozwoju i trendach.

Krzysztof Piwowar, dyrektor sprzedaży krajowej marki Galeco

O tych ostatnich opowiada Krzysztof Piwowar, dyrektor sprzedaży krajowej marki Galeco - polskiego producenta systemów rynnowych.

Jakie pokrycia dachowe będą modne w przyszłym roku?

- Wszystko wskazuje na to, że moda z tego roku nie ulegnie specjalnej zmianie. Czołowi producenci pokryć dachowych promują blachodachówki płaskie na rąbek stojący oraz dachówki płaskie – zarówno cementowe, jak i ceramiczne. Obraz dachów w przyszłym roku będzie więc zapewne wypadkową tegorocznych decyzji zakupowych inwestorów. Mówiąc zaś w nieco szerszym kontekście i biorąc pod uwagę aktualne kierunki w architekturze, nie można nie zauważyć rosnącej popularności projektów domów z dachami płaskimi „solo” lub razem z prostym pokryciem dwuspadowym. Minimalistyczna bryła budynku jest teraz najbardziej na czasie. Ma to oczywiście swoje zalety takie jak: szybkość budowy, niższe koszty czy możliwość korzystania z gotowych i powtarzalnych elementów.

Jaki materiał poszyć jest i będzie na topie?

- Blacha modułowa jest coraz bardziej popularna wśród wszystkich producentów pokryć dachowych, którzy starają się odchodzić od produkcji blach „na wymiar”. To produkt o wysokim stopniu estetyki. Blachodachówka modułowa nadaje dachom niezwykle eleganckiego charakteru. Jej minimalistyczny, a zarazem uniwersalny design sprawia, że doskonale komponuje się nie tylko z budynkami w stylu klasycznym, ale też tymi nowoczesnymi. Modułowość, czyli cecha szczególna tego rodzaju pokrycia, znacznie przyspiesza wszelkie prace montażowe. Niewielkie rozmiary arkuszy są dodatkowo łatwe w magazynowaniu i transporcie, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia producenta. Nie sposób nie zauważyć, zresztą nie tylko w branży dekarskiej, że to właśnie gotowe materiały budowlane zyskują na popularności. Kompletne systemy, łatwe i szybkie w montażu - to przyszłość.

Czy na podstawie 2020 roku można zaobserwować wyróżniającą się tendencję w kwestii wyborów dokonywanych przez klientów?

- Trend rosnący, w zasadzie już od kilku lat, dotyczy wyboru systemów rynnowych pod kątem ich dopasowania do popularnych pokryć dachowych oraz architektury budynku. Stropodachy, o których wspominałem, są coraz bardziej popularne. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na dedykowane takim dachom systemy do odprowadzania wody, z odpowiednimi wpustami czy adapterami. Z kolei nowoczesna architektura, którą cechują proste, zgeometryzowane bryły, szuka podobnych rozwiązań – tu odpowiedzią są kwadratowe systemy rynnowe.

Jakie systemy rynnowe sprzedają się najlepiej: klasyczne – półokrągłe czy nowoczesne – kwadratowe?

- Popularność dachówek płaskich, zarówno tych blaszanych, jak i cementowo-betonowych, stale rośnie. Nadal jednak pierwszym wyborem klientów są tradycyjne blachy i dachówki. To z kolei powoduje, że inwestorzy stawiają głównie na rynny o przekroju półokrągłym.

A jakie materiały wybierają klienci? Stal a może PVC?

- Niezmiennie od wielu już lat największą popularnością inwestorów cieszą się produkty stalowe. Zauważamy jednak, że klienci stopniowo przekonują się także do systemów rynnowych wykonanych z PVC. Muszą one jednak spełniać kilka warunków. Liczą się: wysoka jakość, trwałość oraz estetyka. Na szczęście nowoczesna technologia pozwala dziś tworzyć takie produkty z tworzyw sztucznych.

Czy w przypadku kolorystyki systemów rynnowych możemy mówić o zarysowującym się trendzie? Co wybierają inwestorzy?

- Trendy w branży dekarskiej dotyczą nie tylko surowców czy kształtów, ale również kolorów systemów orynnowania oraz pokryć dachowych. Analizując poprzednie miesiące, widzimy, że dominują 3 odcienie: grafitowy, czarny oraz czekoladowy. Nową, ciekawą tendencją jest wyraziste podkreślanie obróbek blacharskich. Inwestorzy decydujący się na poszycie kolorze grafitowym często wybierają do tego orynnowanie w srebrnym odcieniu. Antracyt metalic, dostępny niebawem w ofercie Galeco Stal², to właśnie nasza odpowiedź na ten zyskujący na popularności trend.

Przewidywanie trendów możliwe jest na podstawie badań i bacznej obserwacji rynku oraz zachowań klientów. Prognozy warto jednak traktować raczej w kategoriach doradztwa, wskazania kierunku, nigdy zaś przymusu. To bowiem od nas samych zależy, jak prezentować się będzie nasz dach.

