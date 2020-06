Jaki podgrzewacz wody wybrać: elektryczny czy gazowy?

Ciepłą wodę w w domu możemy mieć niezależnie od instalacji centralnego ogrzewania. Rynek oferuje szeroki wachlarz możliwości. Który rodzaj podgrzewaczy wody się sprawdzi w gospodarstwie: elektryczny czy gazowy?

W domach jednorodzinnych coraz rzadziej montuje się dziś ogrzewacze wody niezależne od źródła centralnego ogrzewania. Cieszą się one popularnością w domkach letniskowych oraz w starszych kamienicach i domach, w których wiele lat temu zastosowano takie urządzenie, a obecnie niezbędna jest jego wymiana.

Woda podgrzana elektryczne

Kierując się sposobem zasilania, ogrzewacze możemy podzielić na elektryczne i gazowe. Oba rodzaje występują w wersji przepływowej i pojemnościowej. Elektryczne ogrzewacze przepływowe mogą zaopatrywać w ciepłą wodę jeden lub kilka punktów poboru.

Dla zapewnienia komfortu użytkowania kluczowe znaczenie ma dobór odpowiedniej mocy urządzenia. W przypadku podgrzewaczy przepływowych jednopunktowych o niewielkiej mocy (do 6 kW) wydajność urządzenia wynosi maks. 3 l wody podgrzanej do temperatury 40°C na minutę. Przyjmuje się, że do komfortowego korzystania z umywalki potrzeba ok. 5 l/min, z prysznica – 6 l/min, a do napełnienia wanny aż 10 l/min.

Elektryczne podgrzewacze jednopunktowe sprawdzą się w sytuacji, gdy miejsca poboru wody (np. kabina prysznicowa i kuchenny zlewozmywak) są od siebie znacznie oddalone. Wtedy przy każdym z nich można zainstalować osobny ogrzewacz o indywidualnie dobranych parametrach. Jeśli długość rury łączącej podgrzewacz z najbardziej oddalonym punktem poboru nie przekracza 6 m, można zastosować urządzenie wieloczerpalne o mocy co najmniej kilkunastu kilowatów.

Tego typu nowoczesne podgrzewacze wyposażone są w elektroniczne układy sterowania, automatycznie dostosowujące moc grzania do ilości przepływającej wody. Najbardziej zaawansowane modele posiadają też układy zdalnego sterowania, które można zamontować w pobliżu punktu poboru wody, aby ułatwić kontrolę nad podgrzewaczem umieszczonym w innym pomieszczeniu. Moc urządzenia decyduje również o tym, czy może być ono zasilane z instalacji jednofazowej, czy wymaga podłączenia do instalacji trójfazowej.

Gazowe podgrzewanie

Brak możliwości zatrucia czadem lub wybuchu gazu sprawia, że ogrzewacze elektryczne są uznawane za bezpieczniejsze. Nowoczesne urządzenia gazowe także zapewniają bezpieczeństwo na wysokim poziomie, a przy tym są tańsze w eksploatacji.

Zwłaszcza modele, które dostosowują moc palnika do przepływu wody, i w których wyeliminowano płomyk dyżurny (tzw. świeczkę). W ogrzewaczach z zapłonem automatycznym zastosowanie znajdują zapalniki elektroniczne lub hydrodynamiczne. Pierwsze mogą być zasilane z sieci elektrycznej albo z baterii. Te drugie nie wymagają zewnętrznego źródła energii. Przepływająca przez podgrzewacz woda wprawia w ruch niewielką turbinę, która wytwarza iskrę elektryczną zapalającą gaz.

Możemy wybierać spośród dostępnych na rynku ogrzewaczy dostosowanych do opalania gazu ziemnego, płynnego bądź obu. Ponadto gaz może być spalany w komorze otwartej lub zamkniętej. Drugie rozwiązanie jest zdecydowanie bezpieczniejsze. Zamknięta komora spalania eliminuje możliwość wypływu spalin do pomieszczenia.

Takie podgrzewacze mogą być montowane w domkach letniskowych i pomieszczeniach, których kubatura nie pozwala na zamontowanie podgrzewaczy z otwartą komorą spalania. (Piecyk z otwartą komorą spalania nie może zostać zainstalowany w miejscu, w którym domownicy przebywają dłużej niż dwie godziny, a kubatura pomieszczenia nie przekracza 8 m3). Urządzenia z zamkniętą komorą pobierają z zewnątrz niezbędne w procesie spalania powietrze.

Dzięki zapewnieniu wymuszonego ciągu, system spalinowy takich modeli ogrzewaczy nie wymaga podłączenia do komina. Spaliny odprowadzane są bezpośrednio na zewnątrz. Jeśli zdecydujemy się na model z otwartą komorą spalania, warto zwrócić uwagę na to, czy jest on wyposażony w czujnik spalin.