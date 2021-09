Jaki rodzaj ogrodzenia domu najlepiej wybrać?

Koniec lata to najlepszy czas na wykonanie ogrodzenia domu. Ochroni ono nas przed wizytą nieproszonych gości oraz poprawi estetykę przydomowej przestrzeni. A jaki rodzaj ogrodzenia najlepiej wybrać dla domu?

Na rynku dostępna jest szeroka gama ogrodzeń posesji – od murowanych, po ażurowe oraz te utrzymane w tradycyjnym bądź bardziej nowoczesnym stylu.

Ogrodzeniową konstrukcję wybieramy raz na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, dlatego warto postawić na trwałe materiały, dopasowane do naszych oczekiwań.

Ogrodzenie skrojone na miarę twojego domu

Proces wyboru odpowiedniego zabezpieczenia terenu zacznijmy od sprawdzenia, czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma zapisów mówiących m.in. o tym, jaki jest dopuszczalny kształt czy też wysokość ogrodzenia. Jeśli takowe wytyczne istnieją, powinniśmy się do nich dostosować, mając na uwadze np. nawiązanie do charakteru okolicznej zabudowy.

Kolejny krok to dopasowanie wyglądu konstrukcji do bryły budynku (w tym również kolorystyki stolarki okiennej), tak by razem tworzyły spójną, pod względem architektonicznym, całość. Zwróćmy więc uwagę na styl domu, kolor i rodzaj wykończenia jego elewacji, a także wygląd najbliższego otoczenia obiektu.

Równie istotną kwestię stanowi uwzględnienie lokalizacji posesji – w przypadku domów sąsiadujących z ruchliwą ulicą, potrzebna może być bariera, która ograniczy hałas i zanieczyszczenia, a także zapewni prywatność.

Niekoniecznie musi być to jednak masywne, wysokie ogrodzenie murowane. Dobrym rozwiązaniem jest np. połączenie nowoczesnej konstrukcji z paneli ogrodzeniowych oraz roślinności, która stworzy żywą, „zieloną” ścianę. Powinniśmy się też zastanowić, gdzie zaplanować furtkę i bramę, a także, czy potrzebny będzie fundament.

Jest wiele typów ogrodzeń, po które możemy sięgnąć. Przy rustykalnych, sielskich posesjach lub np. domkach działkowych sprawdzą się drewniane płoty wykonane z paneli, desek lub sztachet.

Można je połączyć z solidną podmurówką z cegieł czy też betonu. Ładnie się prezentują, ale drewno jest wrażliwe na działanie czynników atmosferycznych i wymaga regularnej, czasochłonnej pielęgnacji.

Inną opcję stanowią przęsła metalowe oparte na podmurówce. To rozwiązanie trwałe i estetyczne, jednak inwestycja w taką konstrukcję może oznaczać spore wydatki.

Jeszcze inną, zdecydowanie najdroższą opcją są bogato zdobione wyroby kute ręcznie ze stali, które najlepiej pasują do eleganckich rezydencji. Najprostszym i najtańszym wyborem jest zaś zwykła siatka – najlepiej sprawdzi się jako tymczasowe zabezpieczenie terenu.

Ogrodzenie domu na "każdą kieszeń"?

Budowa domu to bardzo kosztowna inwestycja. Także w przypadku wymiany istniejącego ogrodzenia na nowe nie zawsze chcemy inwestować duże pieniądze w zabezpieczenie terenu.

Jeśli zależy nam więc na ekonomicznym rozwiązaniu „na każdą kieszeń”, które jest jednocześnie estetyczne i trwałe, dobrym wyborem będą systemowe ogrodzenia panelowe.

– Minimalistyczny design paneli dobrze wpisuje się w wygląd współczesnych posesji, nie przytłacza ich i pozwala na wyeksponowanie bryły budynku. Tego typu konstrukcje idealnie współgrają więc z otoczeniem, a przy tym nie wymagają skomplikowanej konserwacji – mówi Jarosław Danielski z firmy Fortlook. – Nasze wyroby wytwarzane są z dbałością o każdy szczegół. Posiadamy własną, automatyczną linię wielopunktową do zgrzewania paneli, które są zabezpieczane antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny i realizację już w 7 dni na terenie całej Polski – uzupełnia ekspert Fortlook.

Panele ogrodzeniowe można dobrać w różnych wysokościach i wariantach kolorystycznych dopasowanych do naszych oczekiwań. Są one praktycznie „bezobsługowe” – w przypadku renomowanych producentów, technologia wytwarzania zapewnia odporność na różnego rodzaju uszkodzenia, zarówno mechaniczne, jak i te będące skutkiem działania czynników atmosferycznych. W ramach kompletnego systemu możemy wybrać również dopasowane słupki, furtki oraz bramę, a potem łatwo, nawet samodzielnie, zamontować całość.

Ogrodzenie chroni i zdobi przez długie lata, warto więc, aby jego dobór był dobrze przemyślany, a konstrukcja łączyła w sobie estetykę oraz trwałość. Dzięki temu posesja zyska nowe oblicze i zwiększy swoją wartość, a my zapewnimy sobie prywatność i poczucie bezpieczeństwa na długie lata.