Jaki rodzaj ogrodzenia sprawdzi się na twojej posesji?

Może być wysokie, niskie, ażurowe albo całkowicie zabudowane, z drewna, metalu, kamieni, a nawet i betonu. Jakie ogrodzenie na twojej posesji będzie najlepsze?

Pierwotne zadanie ogrodzeń sprowadzało się do zabezpieczenia zajmowanego terenu przed intruzami. Funkcja ta jest nadal ważna, ale już nie tak dominująca, gdyż w tym celu lepiej sprawdzają się systemy zabezpieczeń wizyjnych, czujniki i alarmy.

Obecnie ważniejszą rolą ogrodzenia jest zapewnienie właścicielom posesji dyskrecji i prywatności, a czasem – jeśli dom jest położony przy ruchliwej jezdni – stworzenie „muru” przed hałasami i gwarem dobiegającym z ulicy. Tym bardziej, że jesteśmy coraz bardziej narażeni na zanieczyszczeniu hałasem.

Kolejną bardzo ważną funkcją współczesnych ogrodzeń jest funkcja dekoracyjna. Mają one być wizytówką naszego domu i tym samym korespondować z wyglądem naszej willi. Przy ich projektowaniu warto wziąć pod uwagę obydwie te kwestie, a także koszt wykonania konstrukcji, jej trwałość oraz to, czy pasuje ona do domu.

Nowoczesny beton rządzi

Bardzo praktycznym, prostym w wykonaniu i ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie bloczków betonowych do budowy ogrodzenia. Ich niewątpliwym atutem, oprócz łatwości układania i trwałości, jest ich wygląd. Zwykle posiadają one minimalistyczny, geometryczny design i są utrzymane w tonacjach szarości (ale nie tylko), co sprawia że pasują do większości aranżacji, a w szczególności do stylu nowoczesnego.

- Ogrodzenie musimy dobrać nie tylko do stylu naszego domu i ogrodu, ale również do charakteru otoczenia. W przypadku, gdy mieszkamy w narażonej na hałas okolicy, dobrze pomyśleć o ogrodzeniu pełnym, które będzie stanowić barierę akustyczną. Natomiast jeśli dom znajduje się na zacisznym osiedlu lub w spokojnej miejscowości, można zastanowić się nad ogrodzeniem ażurowym z podstawą z bloczków – mówi Wojciech Średniawa, główny projektant z firmy Polbruk.

Warto pamiętać, że wysokie, pełne konstrukcje ograniczają dopływ światła słonecznego na teren posesji i do ogrodu. Mając te kwestie na uwadze, można przystąpić do wyboru konstrukcji i designu rozwiązania. Sprawdzi się tu wysoki, lity mur w kolorze grafitowym, stalowym lub orzechowym, przed którym dla efektu dekoracyjnego można posadzić bluszcz czy inne pnącze, które z czasem stworzy zieloną ścianę.

Ciekawym pomysłem, który pozwoli uzyskać interesujący wygląd muru, jest umieszczenie w jego konstrukcji opraw oświetleniowych albo podświetlenie go od dołu, za pomocą opraw najazdowych. Takie zabiegi uatrakcyjnią wygląd posesji nocą. Ogrodzenie nie musi być jednak litym murem.

Jeśli dom jest położony w cichej okolicy, a jego mieszkańcom zależy na dostępie światła do wnętrza ogrodu, to warto wybudować dolną część muru oraz słupki. Pomiędzy nimi można umiejscowić przęsła ogrodzeniowe wykonane z metalu, drewna lub desek kompozytowych. Po wyborze designu betonowego ogrodzenia pozostaje już tylko jego wykonanie. Okazuje się, że nie jest to trudne.

Im prościej, tym lepiej

Na początku należy wyznaczyć w terenie przebieg ogrodzenia z bloczków betonowych. Budowę rozpoczyna się od wykonania fundamentu o szerokości minimum 30 cm i głębokości do strefy przemarzania charakterystycznej dla danego regionu geograficznego.

Po 24 godzinach należy wykonać szalunki ławy żelbetowej. Jej wysokość to minimum 30 cm, zaś szerokość nie powinna przekraczać szerokości samego muru. W ławie należy umieścić elementy zbrojenia, które wzmocnią fundament oraz umożliwią przygotowanie konstrukcji pod wzniesienie słupków.

Następnie elementy poziome należy zalać betonem klasy C20/25. Kolejnym krokiem jest wykonanie izolacji poziomej, która zapobiega podsiąkaniu kapilarnemu wilgoci i niszczeniu ogrodzenia od strony gruntu. Następnym etapem jest już montaż ogrodzenia, którego elementy łączy się na mokro z użyciem zaprawy.

W przypadku mocowania przęseł, bramy lub furtki należy pamiętać o konieczności wykonania odpowiednich mocowań i zachowania właściwych rozstawów pomiędzy słupkami. Ogrodzenie zwieńczamy daszkiem, który ochroni jego konstrukcję przed warunkami atmosferycznymi.