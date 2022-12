Kotły występują w wersji m.in. jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej, różni je sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej. Co to oznacza w praktyce? Foto, Materiały Prasowe Firmy

Kotły gazowe wykorzystuje się zwykle nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale także do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przy wyborze urządzenia często pojawia się pytanie, jaki kocioł wybrać – z wbudowanym zasobnikiem czy takim, który jest osobno poza urządzeniem. Jaka jest pomiędzy nimi różnica i jak wpływa na komfort użytkowania kotła gazowego?

Kotły występują w wersji m.in. jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej, różni je sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej. Co to oznacza w praktyce?

Kiedy warto zainwestować w kocioł jednofunkcyjny współpracujący z oddzielnym zasobnikiem?

Głównym zadaniem kotła jednofunkcyjnego jest produkcja ciepłej wody do zasilania ogrzewania, gdy nie ma podgrzewacza wody użytkowej, ale można go do niego podłączyć. Kocioł rzeczywiście realizuje tylko jedną funkcję, jaką jest podnoszenie temperatury wody grzewczej.

Dopiero potem woda kierowana jest raz do instalacji centralnego ogrzewania, a raz do wężownicy znajdującej się w pojemnościowym podgrzewaczu wody.

Kotły często instalowane są już w komplecie z dużym pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej, będącym w stanie zaspokoić potrzeby nawet dużej rodziny.

Zestaw z zasobnikiem zajmuje więcej miejsca, dlatego sprawdzi się w budynkach o większym metrażu z wydzielonym pomieszczeniem na sprzęt. Poza tym cena takiego zestawu jest zdecydowanie wyższa niż kotła z wbudowanym już zasobnikiem.

Do zalet tego rozwiązania należy możliwość korzystania z ciepłej wody w wielu miejscach równocześnie, np. uruchomienie drugiego prysznica nie spowoduje odczuwalnego spadku temperatury czy też ciśnienia wody. Pokaźny zapas ciepłej wody pozwala na szybkie napełnienie sporej wanny czy zasilenie np. wanny i prysznica jednocześnie.

Taki kocioł to rozwiązanie optymalne dla domu z np. dwoma łazienkami, tym bardziej, gdy są one znacznie od siebie oddalone, gdyż daje to możliwość zastosowania układu cyrkulacji ciepłej wody. Punkty poboru łączy się wtedy dodatkową rurą, tworząc pętlę.

Woda wprawiana w ruch przez pompę cyrkulacyjną krąży pomiędzy zasobnikiem a punktami poboru. Dzięki temu, po odkręceniu kranu ciepła woda leci od razu, natomiast bez cyrkulacji najpierw trzeba spuścić trochę zimnej wody.

Dlaczego warto inwestować w kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem?

System dwufunkcyjny jest tańszy i zajmuje mniej miejsca. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku, gdy wszystkie punkty poboru wody położone są blisko kotła i nie ma ich zbyt wiele. Przykładowo, w małym domu z jedną łazienką, w której wisi kocioł, a kuchnia znajduje się zaraz za ścianą.

Ciepła woda podgrzewana jest na przepływowo, czyli na bieżąco. Przy dużym zapotrzebowaniu takie rozwiązanie może nie zapewnić komfortu, co będzie się objawiać zmianami temperatury wody oraz długim oczekiwaniem na ciepła wodę po odkręceniu kranu.

Są jednak rozwiązania, które pomagają wyeliminować tę niedogodność, takie jak funkcje wstępnego podgrzewania wody czy „ciepły start”. Polega to na utrzymywaniu stale wysokiej temperatury wody w wymienniku ciepła przez podgrzewanie jej co jakiś czas, mimo braku poboru.

W instalacji z kotłem dwufunkcyjnym nie można zastosować instalacji wymuszających cyrkulację wody. Kocioł dwufunkcyjny to dobre rozwiązanie dla małych budynków lub mieszkań.

Kocioł wiszący z wbudowanym zasobnikiem

Opcje kompaktowe mogą zasilać instalacje c.o. i c.w.u. nawet w dużych budynkach. Mają dwa wymienniki ciepła i zasobnik ciepłej wody. Kotły dwufunkcyjne razem z zasobnikiem można kupić w wersji wiszącej lub stojącej. Różnica polega na pojemności zasobnika i sposobie podgrzewania c.w.u.

W wersji stojącej zasobnik ma większą objętość. Producenci urządzeń oferują zasobniki o różnej wielkości, np. 120 czy 150 l, tak aby klient mógł dobrać go do swoich potrzeb.

W mniejszych, wiszących kompaktach nie ma wężownicy, więc do zasobnika kierowana jest gorąca woda podgrzewana przepływowo. Ładowana jest od góry, tak aby w razie poboru, do kranu mogła popłynąć od razu gorąca. Jest to więc warstwowy układ temperatury – u góry najcieplejsza, natomiast im bliżej dna, tym jest zimniejsza.

Gdy cała objętość wody znajdująca się w zasobniku zostanie nagrzana, podgrzewacz wyłącza się i uruchamia dopiero, gdy temperatura wody spadnie poniżej wartości zadanej. Tego rodzaju zasobniki nazywane są warstwowymi ze względu na proces podgrzewania wody, który przebiega w tej sposób.

W dużych zasobnikach w kotłach stojących zwykle znajdują się wężownice i działają one w podobny sposób, jak zasobniki przy kotłach jednofunkcyjnych. Dodatkowo w przypadku kotłów kondensacyjnych można w jednej instalacji połączyć je z kolektorami słonecznymi albo pompą ciepła. To podnosi ich efektywność energetyczną.