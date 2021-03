Jaki zwrot można uzyskać za wymianę okien dachowych w domu?

Wymiana okien dachowych to dość kosztowna inwestycja. Jednak dzięki zwrotowi z dotacji z programu Czyste Powietrze oraz połączonej z ulgą termomodernizacyjną można zmniejszyć rachunki za wymianę okien dachowych. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie i zwort?

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe wymagania budowlane m.in. dla okien (WT 2021). W praktyce oznacza to, że każda osoba inwestująca w nowy dom będzie zobligowana wyposażyć go w ciepłe okna. Współczynnik przenikania ciepła (U) dla okien dachowych nie może przekroczyć wartości 1,1 W/(m2K) według Warunków Technicznych 2021.

A co z osobami, które mają już wybudowane domy i chcą wymienić okna połaciowe i dodatkowo uzyskać zwrot z tej inwestycji z programu Czyste Powietrze czy ulgi termomodernizacyjnej.

Wymiana okien dachowych ze zwrotem, ale po spełnieniu wymagań

Okazuje się, że wymagania stawiane oknom dachowym w Warunkach Technicznych 2021, obowiązują także właścicieli starszych domów, którzy planują wymianę okien połaciowych i chcą uzyskać z dofinansowanie z programu Czyste Powietrze lub skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Z tytułu wymieniany okien dachowych możesz otrzymać do 30% poniesionych kosztów (czyli nawet do 210 zł/m2) w ramach programu Czyste Powietrze, ale dodatkowo trzeba mieć zamontowane ekologiczne źródło ciepła (kocioł kondensacyjny, pompa powietrza itd.) spełniające wymagania programu Czyste Powietrze. Pamiętajmy, że gdy chodzi o oferowane przez rząd dofinansowanie do okien – nowe domy (nowo budowane) od maja 2020 r. nie mogą zostać objęte programem.

Jaką kwotę dofinansowania i zwodu na wymianę okien dachowych?

Jak podkreśla Agnieszka Kamińska, kierownik ds. komunikacji Velux, obecnie można skorzystać z dwóch źródeł dofinansowania termomodernizacji domu, w tym oczywiście wymiany okien dachowych.

- Jest to działający od 2018 r. program Czyste Powietrze, który pozwala uzyskać dotację lub niskooprocentowaną pożyczkę na podstawie kryterium dochodowego. Kolejnym źródłem jest ulga termomodernizacyjna wprowadzona w 2019 roku, która daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków termomodernizacyjnych (tylko na podstawie faktur VAT). Kwota, od której można uzyskać dotację z programu Czyste Powietrze oraz o tyle zmniejszyć swój dochód, który podlega opodatkowaniu, dzięki uldze termomodernizacyjnej, to 53 tys. zł - zauważa Agnieszka Kamińska z firmy Velux.

Jak wynika z informacji podanych na stronie czystepowietrze.gov.pl ulga termomodernizacyjna może łączyć się z innymi dotacjami np. z programu Czyste Powietrze. Odliczeniu podlegają materiały budowlane (w tym okna dachowe), instalacje grzewcze oraz usługi termomodernizacyjne.

- W przypadku okien dachowych można uzyskać dofinansowanie zarówno na okna oraz prace wykonawcze, jak i na cały system ciepłego montażu razem z nową wnęką okienną - podkreśla Kamińska.

Jak wymiana okna dachowego to montażem wnęki

Warto wiedzieć, że najwięcej korzyści niesie za sobą wymiana okna dachowego wraz z montażem nowej wnęki. Jak zauważa Agnieszka Kamińska, to pozornie najdroższe i najbardziej czasochłonne rozwiązanie, jednak pozwala całkowicie uszczelnić przestrzeń wokół okna, a jednocześnie poprawić estetykę poddasza.

Co więcej, jeśli faktycznie zależy nam na obniżeniu kosztów eksploatacji budynku, zwłaszcza kosztów ogrzewania, powinniśmy pomyśleć nie tylko o wymianie okien lecz gruntownej termomodernizacji domu i poddasza.

- Takie gruntowne działania powinny obejmować, po pierwsze, termomodernizację przegród zewnętrznych, czyli ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, stropu nad nieogrzaną piwnicą oraz podłogi na gruncie. Najlepiej jak wszystkie te działania zostaną wykonane kompleksowo. Po drugie, uszczelnienie lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Warto przy tym pomyśleć o zamontowaniu nowoczesnych i energooszczędnych okien pionowych i dachowych. Pamiętajmy również o dobrych nawiewnikach w oknach oraz o zatrudnieniu profesjonalnej ekipy montażowej. Szczególnie w przypadku okien dachowych jakość montażu jest bardzo ważna - podsumowuje Kamińska.

Inwestujesz w budowę budynków lub chcesz sprzedawać materiały budowlane? Zapraszamy do Giełdy Rolnej!