Jakich błędów unikać przy wyborze okien do domu?

Podpowiadamy wraz z eskeprtem, jakie pułapki czyhają na „początkujących” klientów i w czym najłatwiej się pomylić przy wyborze nowych okien do domu. Dowiedz się, jakich błędów należy unikać przy wyborze stolarki okiennej.

Przy wyborze okien do domu lepiej nie sprawdzać zasadności powiedzenia „do trzech razy sztuka”. Tu warto nie popełniać błędów i już za pierwszym razem wybrać dobrze. O tym, jakie pułapki złych decyzji czyhają na „początkujących” klientów i w czym najłatwiej się pomylić, gdyby nie pomoc doświadczonego doradcy, opowiada Tomasz Grabka, ekspert z OknoPlus.



- Zakup okien – wbrew pozorom – wcale nie jest łatwym zakupem. Gdyby chodziło tylko o wybór tego, co widać, a więc głównie kształtu, wielkości i koloru okna, sprawa byłaby prosta, ale te trzy cechy to dopiero czubek góry lodowej. Jak wynika z naszych obserwacji, klienci często zapominają o różnych opcjach i parametrach okien lub nie mają nawet świadomości ich istnienia. Zdarza się również, że traktują okno jako całość, nie wyobrażając sobie, że poszczególne jego komponenty można dopasować odpowiednio do potrzeb czy określonych warunków - podkreślaTomasz Grabka, doradca klienta OknoPlus.

Nigdy nie kupuj okien„w komplecie”

Zadziwiająco wiele osób pierwszy raz zamawiających okna do domu ma przekonanie, że kupuje się je „w kompletach” albo że w każdym otworze okiennym montuje się takie same okna. To błąd. Można oczywiście zamówić do całego domu produkty z tej samej linii, ale nie jest to obowiązkowe i zazwyczaj jest także nieoptymalne.

Dobrym przykładem są tutaj choćby najprostsze okna przeznaczone do niewielkich pomieszczeń gospodarczych oraz wymagające konstrukcje okienne XXL łączące salon z tarasem.

O ile w pierwszym przypadku wystarczą zazwyczaj ekonomiczne rozwiązania PVC z odpowiednim zabezpieczeniem antywłamaniowym i kolorem dobranym do innych okien, o tyle przesuwne drzwi tarasowe i wielkogabarytowe przeszklenie główne domu może potrzebować na przykład mocnej konstrukcji z aluminium, innowacyjnych okuć zapewniających lekką obsługę okna, niskoemisyjnego szkła, bardzo dobrych parametrów termoizolacyjnych itd.

Każde okno w domu wymaga czegoś innego i tym należy się kierować, a nie „kompletowaniem”.

Dobieraj okno nie tylko do pomieszczenia, ale też i otoczenia

Ci, którzy nawet mają świadomość faktu, iż okna dobiera się do pomieszczenia (inne właściwości okien niezbędne są bowiem w kuchni czy łazience, inne w pokoju dziecięcym), czasami zapominają z kolei o tym, że dobiera się je także odpowiednio do otoczenia. To błąd.

Okno znajduje się na granicy wnętrza i zewnętrza – musi być dostosowane zarówno do tego, co dzieje się w środku, jak i wokół domu. Kilka przykładów...

Zamawiając okno do kuchni, trzeba zwrócić uwagę na to, jakie możliwości wentylacyjne zapewnia dany produkt, bo jest to pomieszczenie, w którym szczególnie ważna jest odpowiednia cyrkulacja powietrza, a nie wszyscy o tym pamiętają. To błąd. OknoPlus poleca w tym zakresie produkty wyposażone w okucie Comfort z opcją wietrzenia szczelinowego.

Gdy wybiera się okno do łazienki, oprócz wentylacji warto pomyśleć także o prywatności. Klienci głowią się nad niewygodnymi rozwiązaniami. To błąd, skoro można mieć obecnie okna ze sterowaną elektrycznie przeziernością szyb.

Kupując okno do pokoju dziecka, zapomina się często o podstawach bezpieczeństwa. To błąd niewybaczalny. Trzeba tu okien nietłukących się i takich, których maluch samowolnie nie otworzy, oraz które nie zatrzasną się przypadkiem, gdy będą uchylone.

W drugiej grupie „pomyłek” jest nieuwzględnianie otoczenia przy wyborze okna. Można nie zwracać uwagi na dźwiękoszczelność zamawianych konstrukcji, jeśli dom stoi na odludziu, a wokół słychać tylko śpiew ptaków. W każdym innym przypadku to błąd. Dlaczego – skoro można – nie zapewnić sonie w domu błogiej ciszy, gdy mieszka się w głośnej okolicy.

Nie tylko okna PVC są ciepłe

Dość powszechnym jest przekonanie klientów, że okna plastikowe są cieplejsze niż metalowe. To nieprawda. Jeśli więc komuś zależy na oknach ciepłych i energooszczędnych, wcale nie musi ograniczać swojego wyboru do plastików. To błąd. Parametry izolacyjne okien aluminiowych dorównują bowiem, a niekiedy nawet przewyższają „osiągi” PVC.

- W ofercie OknoPlus jest plastikowe okno SwissForm Activ (6-komorowy profil z trzyszybowym pakietem) o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U = 0,7 W/m2K i aluminiowe okno Reveal z parametrem U = 0,68 W/m2K. Oba produkty są energooszczędne - podkreśla Tomasz Grabka, doradca klienta OknoPlus.

Duże okna mogą zapewnić duże oszczędności

Choć duży format okien podoba się w zasadzie każdemu, nie każdy chce się na niego zdecydować między innymi w obawie o nieprzyjemne uczucie chłodu we wnętrzu zimą i większe straty ciepła lub odwrotnie – ze strachu o zbytnie przegrzewanie się pomieszczenia latem. To znowu błąd.

W zależności od tego, czy ktoś jest ciepłolubny czy wręcz przeciwnie, dzięki doborowi odpowiedniego pakietu szybowego do wielkoformatowego okna, może z łatwością uzyskać pożądane przez siebie warunki w domu – bez rezygnowania z modnego, designerskiego rozwiązania.

Jakich jeszcze błędów nie popełniać przy wyborze okien?

Lepiej od razu skorzystać z fachowej porady. Nie każdy musi znać się na wszystkim i orientować w branżowych nowościach czy innowacjach dostępnych na rynku.

- Decyzyjne pułapki czyhające na klientów wybierających okna do domu są jak najbardziej do uniknięcia. Trzeba tylko szczerze rozmawiać z doradcą – mówi Tomasz Grabka. - To nie tylko sprzedawca okien. To osoba, która pomyśli o tym wszystkim, o czym zapomni pomyśleć kupujący, to ktoś, kto wie, jak „skomponować” dane okno, aby dokładnie odpowiadało potrzebom domowników, charakterowi pomieszczenia i wymaganiom otoczenia - podsumowuje ekspert OknoPlus.

