Montaż prostego tarasu na wylewce czy położenie desek na balkonie nie należą do bardzo trudnych zadań. Wystarczy podstawowa wiedza budowlana, odpowiednie materiały, trochę sprzętu oraz oczywiście chęci i motywacja. Podejmując się tych prac po raz pierwszy, warto tylko sprawdzić listę najczęściej popełnianych błędów wykonawczych.

W dobie drożejących materiałów i usług budowlanych coraz więcej osób decyduje się na samodzielne wykonywanie prostych prac budowlanych.

Budowa tarasu z desek, szczególnie gdy mamy gotowe podłoże, to jedna z takich czynności.

- Oczywiście, aby zapewnić trwałość tarasu na długie lata, trzeba znać podstawowe zasady sztuki budowlanej – tłumaczy Maciej Szymański z Ultrament. Jak dodaje ekspert, pomocna jest także znajomość częstych błędów wykonawczych, których popełnienie może skutkować późniejszą degradacją powierzchni. – Zwróćmy uwagę, że podłoże tarasu czy balkonu jest nieustannie narażane na działanie czynników zewnętrznych. Latem to wysokie temperatury i promieniowanie UV, jesienią – woda deszczowa, a zimą – częstsze zmiany temperatur, które powodują naprzemienne zamarzanie i odmarzanie, co negatywnie wpływa na niezabezpieczone podłoże. Jeżeli więc nie wykonany prac budowlanych z należytą starannością i zgodnie ze sztuką, nasz taras czy balkon szybko ulegną zniszczeniu.

Największe błędy podczas budowy tarasu z desek – jak ich nie popełnić?

Po pierwsze: nieodpowiednie przygotowanie podłoża

Pierwszym błędem wykonawczym jest nieodpowiednie przygotowanie betonowej posadzki, na której powstanie okładzina z desek. Taka powierzchnia powinna zostać dokładnie oczyszczona z wszystkich zabrudzeń.

Jeżeli tego nie zrobimy, substancje separujące (tłuszcze, osady, stare powłoki malarskie) mogą powodować brak przyczepności hydroizolacji do podłoża. Dodatkowo, jeżeli występują ubytki, należy je wypełnić cementową zaprawą wyrównującą.

Po drugie: brak odpowiedniego spadku

Taras musi posiadać odpowiedni, wynoszący ok. 2% spadek. Jeżeli o to nie zadbamy, przenikający przez pokrycie z desek deszcz lub śnieg będzie tworzyć zastoiny wody, które z kolei w dłuższym czasie spowodują korozje, zawilgocenia, a nawet pękanie betonu.

Spadek można wykonać przy pomocy zaprawy wyrównującej pamiętając, aby skierować go w stronę przewidzianego odpływu wody, tak aby nie narażać ścian na działanie wilgoci.

Po trzecie: brak lub nieodpowiednia hydroizolacja

Kolejnym błędem wykonawczym jest brak hydroizolacji, której zadaniem jest zabezpieczenie betonowej wylewki przed wodą, wilgocią, szkodliwym działaniem promieniowania UV, mrozami i naturalnymi procesami starzenia.

Trzeba przy tym pamiętać o przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, która nakazuje położenie przynajmniej dwóch warstw hydroizolacji (ostateczna grubość warstwy w stanie suchym powinna wynosić minimum 2 mm).

Błędem jest także wybieranie przestarzałych materiałów, takich jak np. papa podkładowa. Taki materiał rodzi ryzyko powstawania rozszczelnień izolacji na łączeniach (przy klejeniu papy na zakładkę), a dodatkowo, jeśli w przyszłości pojawiłaby się chęć wymiany okładziny tarasu z drewnianej na ceramiczną, izolację z papy należałoby usunąć w całości.

Warto również wspomnieć o nieprzyjemnym zapachu w upalne dni oraz fakcie, że produkty asfaltowe uwalniają lotne związki organiczne, które nie są obojętne dla naszego organizmu.

Po czwarte: uszkodzenie hydroizolacji

Po położeniu hydroizolacji należy zadbać o to, aby jej nie uszkodzić podczas dalszych prac, szczególnie podczas kładzenia legarów. Konstrukcję, na której stanie taras, należy więc układać na podkładkach dystansowych z tworzywa sztucznego. Pamiętajmy przy tym, żeby legary układać prostopadle do desek, z odstępami ok. 40-50 cm od siebie. Jeżeli niezbędne okaże się łączenie desek na długości, pod miejscem złączenia także powinien znaleźć się legar.

Po piąte: nieuszczelnienie narożników i dylatacji

Maciej Szymański, ekspert marki Ultrament, zwraca też uwagę, że posadzka dociskowa balkonu lub tarasu to podłoga pływająca (niezespolona ze ścianą), dlatego w pierwszej warstwie izolacji zawsze należy wykonać uszczelnienia narożników wewnętrznych oraz dylatacji za pomocą odpowiedniej taśmy uszczelniającej. - Dodatkowo, jeżeli taras znajduje się nad pomieszczeniem ogrzewanym, koniecznie trzeba wykonać paroizolację oraz termoizolację pod posadzką dociskową.

Po szóste: obróbki blacharskie

Należy pamiętać o zamontowaniu zewnętrznych systemowych obróbek blacharskich na zewnętrznej krawędzi tarasu czy balkonu. Dzięki temu rozwiązaniu unikniemy zawilgocenia w tej strefie.

Po siódme: uszkodzenie desek tarasowych

Pod wpływem zmiennych temperatur i innych warunków atmosferycznych deski tarasowe pracują, dlatego aby uniknąć deformacji ważne jest zachowanie 4-5 mm odstępów między nimi i ok. 10 mm odstępu od ściany.

Nawiercając otwory w desce trzeba też użyć mniejszego wiertła niż wkręt. W przeciwnym razie może dojść do pęknięć desek podczas właściwego montażu lub śruby będą nieestetycznie wyglądać (główka wkrętu będzie wystawać ponad deskę). Oczywiście pamiętamy, aby do montażu używać wkrętów nierdzewnych.

Po ósme: brak odpowiedniego zabezpieczenia drewna

Aby deski tarasowe służyły przez lata, trzeba je odpowiednio zabezpieczyć. Jeżeli położone zostało drewno, powierzchnię należy zaimpregnować lakierobejcą. W przypadku desek kompozytowych zaleca się użycie bezbarwnych impregnatów.

Pamiętajmy, że na cenę wybudowania tarasu składa się wiele czynników. To, co jest jednak najistotniejsze to nie to, ile zapłacimy za materiały czy robociznę, ale to, jak dobrze zostaną wykonane wszystkie prace budowlane. Tylko dzięki temu zapewnimy tarasowi niezmienną jakość i trwałość przez wiele lat.

Izolacja pod deski tarasowe Izolacja pod deski tarasowe od Ultrament dedykowana jest do aplikacji na powierzchnie pod deski drewniane, kompozytowe i elewacyjne. Tworzy szczelną, bezszwową izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową, chroniącą powierzchnie przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, wysokimi temperaturami, mrozami i procesami starzenia. Środek jest paroprzepuszczalny, nie wymaga gruntowania, wykazując odporność na deszcz już po 2-3 godzinach od nałożenia. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych oraz bitumów.