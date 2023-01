Styczeń to jeden z tych miesięcy, kiedy możemy odpocząć, gdyż nie musimy wykonywać wielu prac ogrodowych. Jednak to nie znaczy że nie należy dbać o krzewy i rośliny ogrodowe orz drzewka owocowe na początku roku. Niektóre zabiegi pielęgnacyjne trzeba wykonywać w ogrodzie i sadzie nawet w środku zimy. Sprawdź jakie.

Pomimo że wielu właścicieli ogrodów może odpocząć w styczniu to nie znaczy, że ogrodnicy są zwolnieni ze wszystkich prac i obowiązków związanych pielęgnacją przydomowych roślin ogrodowych, krzewów i drzewek owocowych

Zabiegi pielęgnacyjne i ochronne w ogrodzie w czasie zimowym

W styczniu warto odwiedzić ogród aby sprawdzić stan agorwłokniny otulającej rośliny ogrodowe i drzewka owocowe. Dlaczego? Może okazać się że materiały akryciowe chroniące nasze rośliny zostały uszkodzone przez zwierzęta lub silny wiatr. Jeśli nasz ogród sąsiaduje z lasem problem mogą stanowić dziki, sarny, zające oraz bobry, które są aktywne w okresie zimowym. Zwierzęta te mogą ogryzać pnie drzew owocowych.

Kolejnym zabiegiem ochronnym jest bielenie pni i konarów drzew owocowych, jeżeli takowe posiadamy w naszym ogrodzie.

Bielenie pni i konarów najlepiej wykonać 2-3 krotnie zaczynając od początku zimy i kończąc we wczesnej wiośnie. Bielenie ochroni drzewa i krzewy przed występowaniem ran zgorzelinowych spowodowanych amplitudą temperatur za dnia i w nocy. Nie można zapomnieć o wykonaniu tego zabiegu w drugiej połowie stycznia. Preparat można sporządzić samemu poprzez dodanie do 1 kg wapna palonego 10 litrów wody wraz z dodatkiem gliny i krowieńca).

Jeżeli w naszym ogrodzie znajdują się .drzewa i krzewy zimozielone to nie powinniśmy zapomnieć o ich podlewaniu. Wszak podlewa się je sporadycznie to najlepiej nawodnić takie rośliny w bezmroźne dni. Rozwiąże to problem brązowienia i schnięcia roślin zimnolubnych w naszym ogrodzie

W celu utrzymania atrakcyjnego charakteru roślin, krzewów i drzewek ogrodowych trzeb nadal przycinać drzewka i krzewy które owocują w czasie lata.

Jakie drzewa i krzewy owocowe przycinać w zimie?

Styczeń to miesiąc, w który można dokonać cięcia niektórych krzewów i drzewek owocowych.

Takie rośliny jak. jagoda kamczacka, agrest, czerwona porzeczka, leszczyna i rokitnik możemy przycinać właśnie w styczniu. Zabieg ten najlepiej wykonać pod koniec zimy, zaraz przed nadejściem wiosny.

Warto pamiętać że cięcia nie wykonujemy jeśli temperatura powietrza spadnie poniżej -8 stopni Celsjusza. Rany po wykonaniu cięcia zasmarowujemy preparatem przeciwgrzybicznym. Jest to też dobra okazja do usunięcia zaschniętych owoców o ile wcześniej już tego nie wykonaliśmy, co zapobiegnie występowaniu chorób i rozmnażaniu szkodników w późniejszym okresie.

Pamiętajmy też że w zimie nie przycinamy drzewek owocowych czereśni i wiśni gdyż są one bardziej wrażliwe na choroby a cięcie przy niskich temperaturach zwiększa ryzyko zachorowania tych gatunków.

Bez problemy możemy za to przycinać drzewka, jabłoni, grusz i śliw w styczniu.