Jakie ogrodzenie osłoni twój dom przed wzrokiem wścibskiego sąsiada?

Jak zapewnić prywatną i intymną przestrzeń wokół domu tak, aby uchronić się przed hałasem i wścibskim wzrokiem sąsiada? Okazuje się, że samo ogrodzenie nie zawsze jest wystarczającym rozwiązaniem, zwiększającym prywatność na posesji.

Rodzinny obiad na świeżym powietrzu, wieczorny grill w gronie przyjaciół, drzemka na hamaku czy relaks na leżaku z książką w ręku – to tylko przykłady wielu sposobów, w jakie możemy miło spędzać czas wolny we własnym, nawet najmniejszym ogrodzie.

Aby z przyjemnością korzystać z pięknej pogody w przydomowej przestrzeni, musimy czuć się w niej dobrze. I nie chodzi tu jedynie o efektownie zaaranżowane rabaty, nienagannie przystrzyżony trawnik lub wygodne meble ogrodowe.

Prawdziwy relaks zapewni nam jedynie miejsce, w którym nic nie zakłóca naszego poczucia prywatności. Wrażenie, że jest się obserwowanym, wielu osobom nie pozwoliłoby czuć się swobodnie. Niestety warunki na działce nie zawsze umożliwiają lokalizację strefy wypoczynku w oddaleniu od granicy posesji.

Co zatem zrobić, gdy chcemy osłonić się przed światem zewnętrznym?

Zalety ogrodzenia pełnego

Najlepiej już na etapie budowy domu i planowania ogrodu zastanowić się, gdzie będziemy najczęściej spędzać czas na dworze i czy zależy nam na tym, by ukryć tę przestrzeń przed wzrokiem osób postronnych. Różni ludzie mają odmienne potrzeby, jeśli chodzi o chęć odcięcia się od świata zewnętrznego.

Niektórzy lubią widzieć, co dzieje się wokół nich i chcą, by ich dom także był widoczny od stronny ulicy. Inni wolą skrzętnie chronić swoją prywatność i najlepiej czują się, kiedy są odizolowani od tego, co na zewnątrz. Warto wziąć to pod uwagę, wybierając ogrodzenie swojej działki.

– Każde ogrodzenie wytycza granice posesji, ale odpowiednio dobrane może jednocześnie pełnić rolę skutecznej osłony – mówi Małgorzata Podemska, menadżer ds. rozwoju rynku w firmie Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Jeśli chcemy osiągnąć taki efekt, warto zdecydować się na montaż mało przeziernych przęseł. Możemy wybrać model pełny lub z niewielkimi prześwitami, taki jak np. Nowoczesne Ogrodzenie Frontowe Trawertyn, które umożliwia dostosowanie przerw między elementami do własnych potrzeb i upodobań. Takie ogrodzenie nie tylko oddzieli nas wizualnie, ale także sprawdzi się przy ruchliwej ulicy, dodatkowo ograniczając hałas i przenikanie kurzu.

Jak zwiększyć intymność przestrzeni wokół domu?

Co jeśli mamy już zorganizowaną, ogrodzoną przestrzeń wokół domu, ale po jakimś czasie zaczyna doskwierać nam bliskość ulicy i przechodnie „zaglądający nam do talerzy”, gdy pijemy poranną kawę na tarasie? A może po kilku latach zmienił się krajobraz za naszym płotem i w miejscu malowniczej łąki wyrosło osiedle?

– Nie musimy od razu rozbierać naszego ogrodzenia i budować wysokich murów, są znacznie prostsze metody na osłonięcie swojego podwórka – uspokaja ekspertka firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Jednym z nich jest taśma ogrodzeniowa. To łatwa w montażu taśma z polipropylenu, którą bez trudu samodzielnie można założyć na ogrodzeniu panelowym, siatce czy balkonowej barierce. Daje natychmiastowy efekt, jest wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Dostępna jest w kilku kolorach takich jak zieleń, szarość i antracyt.

Czy tylko zielony żywopłot zapewni więcej prywatności?

Podstawowym „budulcem” ogrodowej przestrzeni jest oczywiście roślinność. Nie zapominajmy, że oprócz funkcji dekoracyjnej może też pełnić ona rolę osłonową.

Jedną z popularniejszych form wykorzystania roślin przy ogrodzeniach jest żywopłot. Formuje się go z gatunków iglastych, takich jak cisy, żywotniki czy świerki, lub liściastych, np. grab, berberys, buk. Możemy też zasadzić krzewy w mniej sformalizowany sposób, wybierając konkretne fragmenty działki, które wymagają przesłonięcia.

Świetnie w tej roli sprawdzą się także wysokie, ozdobne trawy. Wykorzystać możemy pnącza, takie jak winobluszcz, bluszcz, wiciokrzew czy milin. Nie zapominajmy jednak, że na taką naturalną barierę będziemy musieli trochę poczekać i będzie ona wymagała mniejszego lub większego zaangażowania z naszej strony.

– Poczucie prywatności we własnym ogrodzenie jest niezmiernie ważne – przyznaje Małgorzata Podemska. – Pamiętajmy jednak, że tworząc szczelną przesłonę, uniemożliwiamy też sobie wgląd w to, co dzieje się wokół naszej posesji. W takiej sytuacji warto pomyśleć o zastosowaniu domofonu lub wideodomofonu przy furtce, by móc sprawdzić, kto chce wejść na nasze podwórko.