Jakie okna do pomieszczenia gospodarczego?

Okna „gospodarcze” były jeszcze do niedawna synonimem najtańszych rozwiązań. Dziś jednak wymaga się znacznie więcej nawet od konstrukcji montowanych w pomieszczeniach niemieszkalnych i tym samym od okien gospodarczych. Na co należy zwrócić uwagę przy ich doborze?

Tak zwane pomieszczenia gospodarcze w budownictwie jednorodzinnym zmieniają coraz częściej swój charakter. W piwnicach domownicy urządzają sobie hobbystyczne warsztaty, gdzie przydaje się w związku z tym trochę naturalnego oświetlenia.

Garaże w bryle budynku wymagają bardzo dobrej wentylacji. Wolnostojące „blaszaki” czy inne budowle gospodarcze często pełnią rolę nie tylko składzików na narzędzia, ale także pracowni, w której warto gromadzić i zatrzymać ciepło.

Z kolei wszystkie niepozorne, niewielkie okienka w spiżarni, kotłowni czy innym pomieszczeniu technicznym potrzebują porządnego zabezpieczenia, bo bywają newralgicznym punktem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo antywłamaniowe. Co radzi ekspert Mariusz Kudas, ekspert z firmy OknoPlus?

Postaw na bezpieczne rozwiązanie przy wyborze okna

- Każde okno w domu, nawet to niewielkie (i wydawałoby się – mniej ważne) w pomieszczeniu gospodarczym, musi być odpowiednio zabezpieczone przed intruzami – tym bardziej, że to właśnie te niepozorne okna stają się często obiektem ataku i łatwym do sforsowania celem. Złodzieje włamują się przez piwnice, kotłownie, przydomowe garaże... Sugerujemy klientom, aby wybierać do takich pomieszczeń szkło o właściwościach antywłamaniowych i/lub montować ewentualnie inne zabezpieczenia. Do wyboru jest kilka opcji. - podkreśla Mariusz Kudas, ekspert z firmy OknoPlus - Jeśli decydujemy się na szklenie stałe (nieotwieralne), ciężar zabezpieczenia otworu okiennego spoczywa przede wszystkim na odpowiednio dobranej szybie. Warto wtedy zainwestować w technologie, dzięki którym szkło trudniej rozbić, a także wypchnąć – mowa tu o szkle laminowanym, które przed stłuczeniem zabezpieczają warstwy specjalnej folii i szkle wklejanym na całym obwodzie, które nie daje się łatwo wypchnąć z ramy.

Jeżeli natomiast w grę wchodzi okno otwierane, najlepiej rozważyć płytkę przeciwrozwierceniową, inteligentną klamkę czy kontaktrony.

- Pierwsze rozwiązanie jest opcją uniwersalną, którą OknoPlus montuje na życzenie w każdym oknie – również w takim do pomieszczenia niemieszkalnego. To specjalna metalowa płytka, która zabezpiecza przed włamaniem poprzez próbę rozwiercenia klamki okiennej od zewnątrz. Inteligentna klamka z kolei SecuForte (standard w OknoPlus) wyposażona jest w mechanizm blokujący jej obrót, który zabezpiecza okno przed próbami włamania poprzez przesunięcie elementów ryglujących okucia z zewnątrz. I wreszcie kontaktrony – skuteczna i niedroga opcja do zamontowania praktycznie w każdym oknie (a także drzwiach). To czujniki magnetyczne, które uruchamiają system alarmowy domu w momencie niekontrolowanego otwarcia okna - podkreśla ekspert OknoPlus.

Liczy się też wentylacja, światło i ciepło

Aby właściwie zadbać o bezpieczeństwo, ale i odpowiedni poziom wentylowania oraz ciepła i doświetlenia pomieszczenia gospodarczego – na przykład garażu w bryle domu, który pełni równocześnie także inną funkcję (warsztat, pracownia etc.), doradzamy wybór okien PVC – jednoskrzydłowych uchylnych lub rozwierno-uchylnych z opcją mikrowentylacji oraz pakietem szybowym o wysokim współczynniki przenikania światła i przepuszczalności energii słonecznej.

- Walor energooszczędności ma bowiem znaczenie także w przypadku okien we wnętrzach niemieszkalnych, ale ogrzewanych. Zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021, które wchodzą w życie wraz z Nowym Rokiem, wymogi związane z wartością współczynnika ciepła danego okna kształtują się różnie między innymi w zależności od tego, jaka temperatura utrzymywana jest w danym pomieszczeniu. We wnętrzach ogrzewanych do minimum 16 stopni Celsjusza obowiązują okna z U równym lub mniejszym niż 0,9 W/m2K - podsumowuje Mariusz Kudas, ekspert z firmy OknoPlus.

