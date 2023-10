Śpiewać każdy może i… o wszystkim. Nie tylko o miłości, przyjaźni, zdradzie, dramatach czy pięknych miejscach. Wyśpiewać można wszystko, nawet przepis na ciasto ze śliwkami!

Pamiętacie Radiowe Nutki, które w połowie lat 80. ubiegłego wieku wypromowały „Najłatwiejsze ciasto w świecie”? Sprawdziliśmy, czy ich hit nie tylko dobrze brzmi, lecz także wyśmienicie smakuje. Zobaczcie, co nam wyszło.

Proste ciasto ze śliwkami – składniki

Radiowe Nutki proponują:

„Szklankę mąki cukru szklankę

Zaraz wsypię do miseczki

Potem proszku do pieczenia

Dodam jeszcze dwie łyżeczki

I dwa jajka i na koniec

Pół stopionej margaryny

I zamieszam tylko tyle

By się rzeczy połączyły”

Tak też zrobiliśmy i okazało się, że ciasto jest dosyć zwarte. Być może kiedyś jajka były większe, a i kostki masła, ewentualnie margaryny również. 40 lat temu zwykłe masło i masło roślinne (czy później margaryna) ważyło 250 g, a nie 200 g jak obecnie. Nic więc dziwnego, że nasze ciasto wyszło dość zwarte. Postanowiliśmy je nieco rozluźnić – dodaliśmy jeszcze jedno jajko (wszystkie w rozmiarze M) i prawie całą współczesną kostkę masła (ok. 180 g).

Otrzymaliśmy więc następujące proporcje:

1 szklanka mąki

1 szklanka cukru

2 łyżeczki proszku do pieczenia

3 jajka

180-200 g margaryny lub masła

śliwki – ok. 0,5 kg

dodatkowo: 1 cukier wanilinowy, szczypta cynamonu, cukier puder

Dodaliśmy też opakowanie cukru wanilinowego, a śliwki oprószyliśmy nieco cynamonem nie tylko „by pachniało wakacjami”, lecz także po to, aby wydobyć korzenne aromaty jesieni.

Ile czasu piec ciasto ze śliwkami?

Dalej postępujemy zgodnie z tym, co zalecają Nutki:

„Teraz śliwki poukładam

W natłuszczonej tortownicy

Włożę ciasto i do pieca

Na około pół godziny

A gdy będzie już gotowe

Znaczy chrupkie i rumiane

To zaproszę koleżanki

Babcię dziadka tatę mamę”

Tu dodajemy informację, że ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w 180 st. C, aż do suchego patyczka, czyli w zależności od wysokości ciasta – rzeczywiście ok. 30 min, jeśli jest dość płaskie, lub nieco dłużej, jeśli jest nieco wyższe.

Śliwki możemy umieścić na dnie tortownicy albo też położyć na wierzchu – same zatopią się w wyrastającym cieście, zwłaszcza jeśli będzie miało nieco lżejszą konsystencję.

Po upieczeniu i ostudzeniu wyjmujemy ciasto z tortownicy i układamy na talerzu. Wierzch posypujemy cukrem pudrem, a miłośnicy jesiennych klimatów mogą dorzucić szczyptę cynamonu.

Świeżo upieczone ciasto jest delikatne, pulchne i lekko maślane w smaku. Jak przechowuje się do następnego dnia? Na pewno dobrze, choć jeśli posłuchamy Nutek i zaprosimy tak liczne grono degustujących, to na kolejny dzień na pewno nie zostanie nawet okruszek. I dobrze. Radość spotkania bezcenna, a wypiek można powtórzyć, wszak to najłatwiejsze ciasto w świecie…

Najłatwiejsze ciasto w świecie – tak? Tak, tak!

Prawdą jest, że ciasto robi się łatwo i szybko. Radiowe Nutki podpowiadają:



„Nic a nic się go nie gniecie

Tak tak tak

Ty potrafisz także upiec

Tak tak tak

Nawet gdy nie jesteś zuchem”

Warto zatem do kuchni zaprosić najmłodszych i pozwolić im działać. Dla wielu z nich będzie to pierwsze doświadczenie kulinarne i sprowadzenie na ziemię z wirtualnego świata – doskonała zabawa na jesienne, deszczowe popołudnie, a jednocześnie prosty sposób na atrakcyjny podwieczorek.

Młodszym dzieciom wypada trochę pomóc, zwłaszcza przy piecyku, ale starsze pociechy doskonale poradzą sobie same z przygotowaniem całości. To ciasto nie może się nie udać, więc satysfakcja gwarantowana.