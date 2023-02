Jakie pokrycia dachowe będą dominować przy budowie domów w 2023 r.?

Przeglądając katalogi projektów gotowych przygotowane na rok 2023 widać wyraźnie, że nadal na topie są domy w stylu „modern barn” czyli nowoczesne stodoły. Foto. Materiały Prasowe

Trendsetterzy i specjaliści od marketingu starają się odpowiedzieć na pytanie, co będzie modne i popularne przez kolejnych 12 miesięcy we wszystkich dziedzinach naszego życia – modzie, aranżacji wnętrz, motoryzacji czy żywieniu. My spróbujemy odpowiedzieć jakie pokrycia dachowe będą wybierać Polacy w 2023 r.

Próbujemy przewidzieć z ekspertem, jakie trendy będą królować w 2023 roku na polskich dachach Fotowoltaika królową dachu w tym roku? Rosnące ceny energii elektrycznej spowodowały, że lawinowo rośnie popularność instalacji fotowoltaicznych. Inwestorzy chcą uniezależnić się od niepewnych cen oferowanych przez dostawców energii i produkować prąd na własne potrzeby. Kiedy dom dopiero powstaje można go tak zaprojektować, aby montaż instalacji maksymalnie uprościć, a potem była jak najbardziej wydajna. Aspekty na jakie należy zwrócić uwagę to orientacja dachu (najlepiej południowa), kąt nachylenia (w zależności od regionu Polski od 20-35 stopni), brak zacienienia, powierzchnia (nie może być mniejsza niż 27 m2). Co istotne fotowoltaikę można zainstalować na każdym pokryciu, jednak jego rodzaj ma wpływ na dobór systemu montażowego. A te mogą być mniej lub bardziej skomplikowane, co przekłada się na końcowy koszt całej instalacji. Blachodachówka wciąż na topie W 2023 roku najpopularniejszym pokryciem dachowym na terenie Polski pozostanie blachodachówka płaska. Ten materiał ma wiele zalet, które doceniają klienci. Przede wszystkim jest dostępny w korzystnej cenie w porównaniu do dachówek ceramicznych. Pokrycie to charakteryzuje się też małą wagą i łatwo montuje się na nim fotowoltaikę. Wreszcie estetyka – ponieważ to niezwykle uniwersalne pokrycie nadaje się zarówno na dachy spadziste, jak i płaskie. Czytaj więcej Rosnące koszty robocizny i materiałów budowlanych powodem przekroczenia budżetu na budowę domu Dobrze pasuje też do modnych obecnie minimalistycznych domów. Drugie pod względem popularności w roku 2023 będą pokrycia bitumiczne, a dopiero na trzecim miejscu znajdą się pokrycia ceramiczne. Polacy chcą mieszkać w stodole? Przeglądając katalogi projektów gotowych przygotowane na rok 2023 widać wyraźnie, że nadal na topie są domy w stylu „modern barn” czyli nowoczesne stodoły. Inspirowane wiejskimi budynkami gospodarczymi, charakteryzują się prostokątnym rzutem, dwuspadowym dachem, dużymi przeszkleniami i brakiem zbędnych ozdobników. Czytaj więcej Cement i wapno z największymi wzrostami cen wśród materiałów budowlanych w 2023 r. Zwykle budowane są z takich materiałów jak beton, drewno, szkło i stal, co pozwala uzyskać lekkość i trwałość budynku. Najpopularniejsze kolory wykorzystywane na takich budynkach to biel, szarość oraz czerń. Właśnie czarny zdecydowanie króluje na elewacji, czy to pod postacią tynku, czy to desek opalanych metodą Shou Sugi Ban. Minimalistyczna forma stodół narzuca wykorzystanie określonych rozwiązań – jednym z najbardziej charakterystycznych jest brak tradycyjnego okapu. A to powoduje, że należy montować ukryte systemy rynnowe.

