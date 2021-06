Jakie ściany wznosić przy użyciu bloczków silikatowych?

Niezależenie czy budujemy obiekt inwentarski czy też wznosimy dom. Wybór odpowiednich materiałów wznoszeniowych decyduje o wieloletniej trwałości każdego budynku. Do wznoszenia jakiego rodzaju ścian, nadają się się najlepiej bloczki silikatowe?

Wybór materiału budowlanego to trudna decyzja, której skutki będą nam towarzyszyły przez cały okres użytkowania budynku.

Silikatowe bloczki murowe to materiał, który zapewnia wieloletnią trwałość, bezpieczeństwo i energooszczędność. Są one także uniwersalne pod względem zastosowania: możemy z nich wznosić zarówno ściany nośne, działowe i fundamentowe, zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

Materiał wznoszeniowy na lata

Silikaty to materiał budowlany produkowany z naturalnych materiałów - piasku, wapna i wody. W procesie autoklawizacji mieszanina składników poddawana jest działaniu bardzo wysokiej temperatury i ciśnienia, w wyniku czego powstaje w pełni naturalny produkt o bardzo dobrych właściwościach pod względem konstrukcyjnym.

Gotowe bloczki charakteryzuje duża wytrzymałość na ściskanie - możemy z nich wznosić nawet samonośne konstrukcje o wysokości kilkunastu pięter bez konieczności ich wzmacniania elementami żelbetowymi.

Wysoka wytrzymałość umożliwia też wznoszenie cieńszych przegród, co może mieć duże znaczenie zwłaszcza na wąskich działkach - węższa przegroda to więcej miejsca we wnętrzach, a tym samym możliwość bardziej funkcjonalnego rozkładu pomieszczeń.

Silikatowe bloczki H+H to także wysoka odporność na ogień o najwyższej euroklasie A1, niska nasiąkliwość oraz wytrzymałość na działanie zróżnicowanych warunków środowiskowych. Materiały budowlanej, takie jak bloczki silikatowe z odpowiednio dobraną warstwą izolacji termicznej to także dobry wybór do ścian zewnętrznych, który pozwoli zmniejszyć koszty ogrzewania i jednocześnie cieszyć się ciepłym i przytulnym wnętrzem.

Czy silikaty sprawdzą się przy wznoszeniu każdej ściany?

Silikatowe bloczki to rozwiązanie uniwersalne. Można z nich wznosić zarówno ściany nośne, jak i działowe, wewnętrzne i zewnętrzne, a także poniżej poziomu gruntu. Ze względu na specyfikę poszczególnych przegród warto przyjrzeć się jednak nie tylko bloczkom podstawowym, ale także specjalnym rozwiązaniom przeznaczonym do różnych rodzajów ścian.

Jaki rodzaj bloczków silikatowych dobrać do typu ściany?

Elewacje - ściany zewnętrzne poza trwałością i parametrami technicznymi odpowiadają również za wygląd naszego domu. Przy ich wznoszeniu możemy zdecydować się np. na H+H Silikaty S. To zewnętrzne cegły i kształtki, które dzięki niewielkim rozmiarom i ciekawej kolorystyce i fakturze tworzą atrakcyjną fasadę. Do wyboru mamy zarówno elementy gładkie, jak i łupane o zróżnicowanej grubości.

Ściany nośne - Zadaniem ścian nośnych jest przenoszenie obciążeń z wyższych kondygnacji na fundamenty. Dlatego też, elementy, z których się je muruje mają większe szerokości, a przez to także odpowiednią masę. W ofercie H+H znajdziemy bloczki ze specjalnymi uchwytami, które ułatwią przenoszenie i precyzyjne dopasowywanie elementów - nawet tych o znacznych wymiarach. Przy ścianach nośnych, czy to zewnętrznych, czy np. oddzielających poszczególne lokale mieszkalne, możemy też zdecydować się na wykorzystanie silikatów o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Ściany fundamentowe - na nich opiera się cały dom. Narażone są one także na działanie naporu otaczającego gruntu oraz wilgoci. Przy ich wznoszeniu warto zatem sięgnąć po elementy o bardzo dużej wytrzymałości – takie jak np. H+H Silikat F25. Ich gładkie ściany boczne ułatwiają wykonywanie obowiązkowych w tym przypadku pionowych spoin, a niska nasiąkliwość poniżej 15% pomaga ograniczyć negatywne skutki ewentualnych nieszczelności warstw izolacji przeciwwilgociowej.