Jakie wymogi termoizolacyjne będą musiały spełnić nowo budowane domy?

Od stycznia 2021 r. czekają nas zmiany w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nimi wszystkie nowo budowane domy będą musiały spełniać zaostrzone wymagania dotyczące niskiego zużycia energii. Co w praktyce oznacza standard WT 2021?

Nowelizacja przepisów dotyczy również grubszej izolacji podłogi, ścian oraz dachu, energooszczędnej stolarki drzwiowej i okiennej, a także instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Co w praktyce oznacza standard WT 2021? Jaki projekt wybrać, aby spełnić wymogi? Czym powinien charakteryzować się dom energooszczędny?

Nowy standard WT 2021, nowe wymagania

Od stycznia 2021 r. każdy nowo wybudowany dom będzie energooszczędny. Czyli do jego ogrzania można będzie wykorzystać maksymalnie do70 kWh/(m²·rok) energii pierwotnej (EP), uwzględniającej straty przy wytwarzaniu i przesyle energii.

Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z obecnymi jeszcze Warunkami Technicznymi, w których ustawodawca określa minimalne zużycie tej energii dla nowo budowanych domów jednorodzinnych (od 2017 r. )wynosi on 95 kWh/m2rok. Jednak już od początku 2021 roku, maksymalna użycie energii EP w nowo budowanych budynkach jednorodzinnych będzie wynosiła 70 kWh/m2rok, czyli tyle, ile maksymalnie zużywają domy, określane obecnie przez specjalistów jako, energooszczędne.

Dzięki uzyskaniu takiego niskiego wskaźnika oznacza że koszt ogrzania takiego budynku potrzeba od 3-5 razy mniejszy niż w przypadku standardowego budynku mieszkalnego.

Wskaźnik EP od stycznia 2021 roku się zmniejszy

Nowe Warunki Techniczne 2021 to przepisy prawne i normy, które od 1 stycznia 2021 r. będą musiały spełniać wszystkie nowo budowane domy.

Aktualne i przyszłe wytyczne poprawiają systematycznie efektywność energetyczną powstających budynków i promują budowę domów o niskim zużyciu energii.

od 1 stycznia 2021 r. - EP < 70 kWh/(m² • rok).

Zadaniem ustalonego współczynnika energii pierwotnej (EP) na poziomie EP < 70 kWh/(m² • rok) jest budowa ciepłych, ekologicznych i tanich w użytkowaniu domów.

Jakie wymogi co do współczynnika przenikania ciepła (U)j będą musiały spełnić nowo budowane domy? Foto. Archipelag

Poznaj najważniejsze zmiany WT 2021

Wprowadzenie maksymalnych wartości zużycia energii pierwotnej od 1 stycznia 2021 r. - EP < 70 kWh/(m² • rok) jest jednoznaczne z wprowadzeniem wymogu jednoczesnego spełnienia w nowych budynkach zarówno wymogów izolacyjności, jak i zużycia energii pierwotnej:

obniżenie współczynnika przenikania ciepła U dla ścian do wartości 0,20 W/m²K;

dla ścian do wartości 0,20 W/m²K; obniżenie współczynnika przenikania ciepła U dla dachów i stropodachów do wartości 0,15 W/m²K;

dla dachów i stropodachów do wartości 0,15 W/m²K; wyznaczenie maksymalnego współczynnika U dla stolarki na poziomie 0,90 W/m²K (okna w ścianach) oraz 1,1 W/m²K (okna połaciowe) i 1,3 W/m²K (drzwi zewnętrzne);

dla stolarki na poziomie 0,90 W/m²K (okna w ścianach) oraz 1,1 W/m²K (okna połaciowe) i 1,3 W/m²K (drzwi zewnętrzne); obniżenie współczynnika przenikania ciepła U dla podłóg na gruncie do wartości 0,30 W/m²K.

Od stycznia 2021 r. będzie można budować wyłącznie domy energooszczędne, dla których wartość wskaźnika zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP) nie może być większa niż 70 kWh/(m2*rok).

W celu ograniczenia zużycia energii w nowych budynkach należy maksymalnie ograniczyć straty ciepła, zastosować grubszą izolację na dachy, ściany i podłogi, wykorzystać energooszczędną stolarkę okienną i drzwiową, a także odnawialne źródła energii OZE.

Kogo będą dotyczyć zmiany w WT 2021?

Zmiany w WT 2021 będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r:

inwestorów, którzy pozwolenie na budowę otrzymają w 2021 r.;

inwestorów, którzy rozbudowują i modernizują budynki po 31.12.2020 r.

Grubsza izolacja wszystkich przegród zewnętrznych

Od 2021 r zaostrzone wymogi będą dotyczyły również izolacji, co w praktyce oznacza, że nowo budowane domy będą skuteczniej ocieplone. Stopień izolacyjności jest wyrażany przez współczynnik przenikania ciepła U – im jest on niższy, tym mniejsze straty ciepła przez przegrodę. Zalecane minimalne grubości ocieplenia w domu energooszczędnym:

strop nad piwnicą: 15 cm;

ściany zewnętrzne: 20-24 cm;

dach: 30 cm.

Równie istotna, jak sama izolacja jest również staranność jej wykonania, która pozwoli ograniczyć występowanie mostków termicznych. Inwestycja w dobrą izolację zwraca się stosunkowo szybko i pozwala maksymalnie obniżyć koszty eksploatacji domu, a także poprawić komfort jego użytkowania.

Ciepłe stolarka okienna

Duże przeszklenia to dziś nieodłączny element nowoczesnego domu. Nowe przepisy WT 2021 wymagają, by okna miały bardzo dużą izolacyjność termiczną.

Liczy się jak najniższy współczynnik przenikania ciepła U. Zalecane parametry dla domów energooszczędnych:

okna pionowe: 0,9 W/m 2 K,

K, okna dachowe: 1,1 W/m 2 K,

K, drzwi zewnętrzne: 1,3 W/m2K .

Okna trzyszybowe powoli stają się standardem na rynku, dzięki nim w trakcie chłodnych, zimowych dni dom będzie bardziej energooszczędnych, a rachunki za ogrzewanie niższe.

Drzwi zewnętrzne też będą energooszczędne

Energooszczędne drzwi zewnętrzne i ­dobrze izolowana termicznie brama garażowa to także nieodzowne elementy domu bez strat energii. Drzwi zewnętrzne powinny tworzyć skuteczną barierę cieplną, a jednocześnie harmonijnie korespondować z elewacją całego budynku.

Aby dobrze spełniały swoją funkcję, na etapie wyboru konkretnego modelu, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich izolacyjność termiczną, ponieważ to właśnie od niej zależy późniejszy komfort użytkowania.

Pamiętajmy, że o efekcie końcowym decyduje również prawidłowy montaż, zadbajmy więc o jego profesjonalne wykonanie, które pomoże wyeliminować ryzyko powstawania mostków termicznych.

Jednym z najważniejszych parametrów na jakie należy zwrócić uwagę podczas poszukiwania drzwi zewnętrznych jest współczynnik przenikania ciepła U.

Zgodnie z przepisami WT 2021 dla domów energooszczędnych zalecany jest współczynnik:

drzwi zewnętrzne: 1,3 W/(m2*K).

Wybór drzwi o podwyższonym parametrze termicznym pozwoli zmniejszyć straty ciepła nawet o ok 35%, co w praktyce oznacza niższe rachunki za ogrzewanie.

Odnawialne źródła energii OZE to standard od 2021 roku

Warunki techniczne 2021 kładą też duży nacisk na ekologiczne i odnawialne źródła energii. Odnawialne źródła energii OZE wykorzystują energię:

wody

wiatru

promieniowania słonecznego

geotermalną

biomasy i biopaliw

fal i pływów morskich

Odnawialne źródła energii takie jak kolektory słoneczne i pompy ciepła oraz kotły kondensacyjne i panele fotowoltaiczne stanowią alternatywę dla tradycyjnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, w bardzo krótkim czasie, co pozwala traktować je jako niewyczerpalne.

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii w domu jednorodzinnym poprzez zastosowanie takich instalacji jak pompa ciepła lub kocioł na biomasę do ogrzewania, kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej czy wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych zamieniających energię słoneczną w elektryczną umożliwia częściowe lub całkowite uniezależnienie się od dostawców tradycyjnych paliw, a co za tym idzie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za eksploatację.

Ponadto instalacje zasilane OZE są przyjazne dla środowiska – nie wytwarzają szkodliwego CO 2 i nie emitują zanieczyszczeń, co przy nasilających się problemach z jakością powietrza i smogiem nabiera szczególnego znaczenia.