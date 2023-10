Leczenie cukrzycy, prócz odpowiedniej diety, można wspomagać stosując zioła lub preparaty ziołowe, które mają m.in. właściwości hipoglikemizujące, a więc obniżające stężenie glukozy we krwi.

Cukrzyca jest jedną z najpoważniejszych przewlekłych chorób metabolicznych. Charakteryzuje się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi na skutek upośledzonego działania lub wydzielania insuliny. Podstawą skutecznego leczenia tej choroby jest odpowiednia dieta, bogata w produkty o niskim indeksie glikemicznym (IG poniżej 55) i częstych, ale niewielkich posiłkach.

Źródło: NFZ

Ziołowe wsparcie w walce z cukrzycą

Dietę cukrzycową mogą także wspomagać zioła, zawierające glukokininy – związki czynne hamujące lub zaburzające funkcję glukagonu, rozkładającego glikogen do glukozy. I choć pomogą one w wesprzeć procesy lecznicze, to nie mają tak silnych właściwości, by zastąpić insulinę czy inne leki. Jednak glikokininy są przydatne we wsparciu leczenia cukrzycy oraz jako środki przeciwdziałające hiperglikemii wykorzystywane zwłaszcza w stanach przedcukrzycowych np. u osób z rodzinnymi obciążeniami tą chorobą, w cukrzycy utajonej lub wczesnym etapie cukrzycy typu 2.

Zioła nie są substytutem leczenia cukrzycy, niemniej niektóre z nich mogą być użyteczne jako uzupełnienie tradycyjnego leczenia. Przed rozpoczęciem stosowania jakichkolwiek ziół lub suplementów w przypadku cukrzycy, zawsze warto skonsultować się z lekarzem.

Rośliny, które zawierają glikokininy to np.:

Pokrzywa zwyczajna;

Cykoria podróżnik (korzeń);

Rutwica zwyczajna;

Perz właściwy;

Borówka czernica;

Jęczmień.

Zacznijmy zatem od chyba najpopularniejszego zioła o wszechstronnym zastosowaniu. Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) nie jest kojarzona w pierwszej kolejności przez swoje właściwości leczenia cukrzycy, ale jest wiele badań naukowych, które sugerują, że pokrzywa może mieć wpływ na poziom cukru we krwi i poprawę ogólnego zdrowia. Ekstrakty z pokrzywy mogą pomagać obniżać poziom cukru we krwi poprzez wpływ na metabolizm glukozy. Poza tym pokrzywa poprawia profil lipidowy, a więc pomaga w obniżeniu poziomu cholesterolu we krwi, a podwyższony poziom cholesterol często towarzyszy cukrzycy. Oprócz tego pokrzywa jest bogatym źródłem witamin i minerałów, w tym witaminy C, witaminy K, żelaza i magnezu. Zawiera antyoksydanty, które pomagają w ochronie komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym, więc jest zdecydowanie zalecana także by wzmacniać organizm.

Swego czasu młody jęczmień stał się numerem jeden jeśli chodzi o nasze rodzime superfoods. Reklamowano suplementy, zmielony proszek i słusznie, ponieważ jest on źródłem wielu składników odżywczych, w tym witamin, minerałów, błonnika, a także przeciwutleniaczy. Zawiera także chlorofil, który nadaje mu charakterystyczny zielony kolor. Choć młody jęczmień jest reklamowany jako superfood o potencjalnych korzyściach zdrowotnych, nie ma wystarczającej ilości dowodów naukowych, aby potwierdzić, że jest skutecznym lekiem na cukrzycę, ale jest za to bogatym źródłem błonnika, który może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi poprzez spowalnianie wchłaniania cukrów. Z kolei zawartość przeciwutleniaczy, w tym wspomnianego chlorofilu, działa ochronnie na komórki zmniejszając uszkodzeniem oksydacyjnym.

bogatym źródłem błonnika, który może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi poprzez spowalnianie wchłaniania cukrów i poprawę wrażliwości na insulinę, fot. Shutterstock

Cynamon i morwa biała także wspomogą leczenie cukrzycy

Morwa biała (Morus alba) była często używana w medycynie ludowej, zwłaszcza w krajach azjatyckich, jako środek pomocny w obniżaniu poziomu cukru we krwi. Istnieją dowody naukowe sugerujące, że morwa biała może mieć korzystny wpływ na kontrolę cukrzycy, poprzez obniżanie poziomu cukru we krwi. Morwa biała zawiera składniki, takie jak DNJ (1-deoksy-nojirimycyna), które mogą hamować wchłanianie cukrów z przewodu pokarmowego, a to z kolei może pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi po posiłkach.

Poprawa wrażliwości na insulinę: Niektóre badania sugerują, że morwa biała może poprawiać wrażliwość insulinową, co jest korzystne dla osób z cukrzycą typu 2.

Z kolei cynamon znany jest ze swojego potencjalnego wpływu na obniżanie poziomu cukru we krwi. Badania sugerują, że spożywanie cynamonu może pomóc w poprawie wrażliwości na insulinę u osób z cukrzycą typu 2.