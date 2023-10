Promowanie polskich produktów zawsze jest godne pochwały. Z zaciętością godną większej sprawy Janusz Kowalski postanowił udowodnić wyższość polskich makaronów nad włoskimi. Powstała nawet stosowna grafika, ale Internauci nie kryli swoich wątpliwości.

Na platformie X (dawniej Twitter) Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, popełnił post promujący polski makaron. Napisał:

Kupuj polskie produkty od polskich przetwórców! Dzięki temu wspierasz polskich rolników. Zobacz, dlaczego polski makaron z polskich jaj i polskiej mąki jest zdecydowanie lepszy od makaronu włoskiego.

Wpisowi towarzyszyła grafika:

Lepszy lub gorszy. A może po prostu inny?

"Jestem całym sercem za kupowaniem polskich produktów, kiedy tylko się da, ale... Pan umie gotować w ogóle? Próbował Pan robić spaghetti z kluskami jak do zupy? (...)" - brzmi jeden z komentarzy, pod zamieszczonym przez Janusza Kowalskiego postem i trudno się z nim nie zgodzić, bowiem odmiana durum, jak przekonywał na łamach miesięcznika Farmer mgr inż. Jarosław Bojarczuk jest najlepszą odmianą przeznaczoną na makaron, a makarony wyprodukowane w 100 proc. z pszenicy durum nie skleją się, są sprężyste i zachowują swój kształt, nawet jeśli gotuje się je za długo. Taki makaron najlepiej sprawdza się w daniach kuchni śródziemnomorskiej.

Panie Ministrze, mamy polską pszenicę durum

Miłośników kuchni włoskiej, a zarazem patriotów konsumenckich, uspokajamy: można pogodzić zamiłowanie do spaghetti bolognese z kupowaniem polskich produktów. Jeden z czołowych rodzimych producentów makaronów w swojej ofercie ma spaghetti, które produkowane jest w 100 procentach z pszenicy odmiany Amber Durum.

W Krajowym Rejestrze wpisane są obecnie wpisane cztery odmiany pszenicy twardej:

Ceres

SM Eris

SM Metis

SM Tetyda

Wraz z pojawieniem się odmian pszenicy twardej dostosowanych do warunków klimatycznych Polski rośnie szansa na zaspokojenie potrzeb naszego kraju w surowiec rodzimego pochodzenia. Oczywiście nie możemy pochwalić się tak znaczącym areałem upraw jak Włosi, ale niezaprzeczalnie polscy rolnicy również ten rodzaj pszenicy wysiewają na swoich polach. Według danych z 2022 r. pszenica twarda uprawiana była na ok. 2500 ha pól uprawnych w Polsce.

Z kolei prezes firmy Maspex, Krzysztof Pawiński, podkreślił w wywiadzie dla portalu spożywczego.pl, że:

(...) Od kilku lat prowadzimy program reintrodukcji pszenicy durum, czyli twardej pszenicy służącej do produkcji makaronów. Dziś jesteśmy liderem rynku makaronów w Polsce, a marka Lubella odpowiada za ponad 30 proc. rynku. Możemy się też pochwalić, że już ponad 20 proc. naszych potrzeb pokrywamy z upraw krajowych.

Polacy poszukują i chętnie sięgają po makarony z pszenicy durum, dlatego rośnie zainteresowanie firm producenckich, by wzmacniać uprawę tego gatunku w naszym kraju. Grafika stworzona przez wiceministra przywołuje na myśl spór nad wyższością świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą. Niepotrzebnie. Jeden z komentujących wpis zauważył: "Polski makaron jest lepszy od włoskiego, bo można go zjeść na słodko, na przykład z serem, truskawkami albo jagodami". Pełna zgoda! Każdy rodzaj makaronu przeznaczony jest do innego typu dań. Stwierdzenie wiceministra, że "Polacy lubią makaron, który rośnie w trakcie gotowania, jest miękki i sprężysty" wydaje się zbytnim uproszczeniem polskich gustów kulinarnych.