Jego Ekscelencja Sołtys Sławoj Leszek Głódź

Jak informuje Urząd Gminy Jaświły (woj. podlaskie), 16 czerwca mieszkańcy wsi Piaski wybrali na sołtysa abp. Leszka Sławoja Głódzia. To w ramach wyborów uzupełniających, po zrzeczeniu się funkcji przez poprzednika, Edwarda Kłysa. Wieś Piaski jest częścią Bobrówki, czyli rodzinnej miejscowości duchownego.

Gmina opublikowała relację z fotografią uczestników wyborów.

fot. UG Jaświły

Jak donoszą lokalne podlaskie media - były metropolita gdański był bezkonkurencyjny w głosowaniu.

"Kurier Poranny" podaje, że w Sołectwie Piaski uprawnionych do głosowania było 36 osób. - Na zebraniu było dziewięć osób. Wszyscy zagłosowali jednomyślnie - powiedział dziennikarzom gazety zastępca wójta Jaświł Marek Jarosz. - Będziemy mieli pierwszego sołtysa wśród arcybiskupów i pierwszego arcybiskupa wśród sołtysów - dodał.

Duchowny nie przestrzega prawa kościelnego?

Przypomnijmy - Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź został ukarany przez Watykan. W zeszłym roku obchodził 75. urodziny - w tym wieku duchowni oddają się do dyspozycji Papieża co do dalszej posługi. Ojciec Święty Franciszek podjął błyskawiczną decyzję i odwołał metropolitę gdańskiego z urzędu jeszcze w dniu jego urodzin.

W marcu tego roku Watykan uznał duchownego za winnego tuszowaniu pedofilii w podległych mu diecezjach. Sławoj Leszek Głódź - na mocy decyzji Watykanu - musiał opuścić teren archidiecezji gdańskiej, nie może także brać udziału w publicznych celebracjach na jej terenie. Jednocześnie został zobowiązany do stosownej zapłaty na rzecz Fundacji św. Józefa.

Miesiąc później Rada Miasta Białegostoku pozbawiła duchownego tytułu honorowego obywatela miasta. "Uchwałę poparło 14 radnych Koalicji Obywatelskiej, 2 niezależnych wspierających Polskę 2050 i 5 PiS. Wstrzymało się siedmiu radnych PiS" - wylicza portal wp.pl.

Nominacja emerytowanego arcybiskupa na sołtysa budzi wątpliwości w samym Kościele. Zwrócił na to uwagę m.in. Tomasz Terlikowski - znany dziennikarz, publicysta, pisarz i działacz katolicki. Zarzucił duchownemu nieprzestrzeganie prawa kościelnego.

Kanon 285 paragraf 3 KPK zakazuje przyjmowania przez duchownych urzędów publicznych. Najbardziej znany polski sołtys jest doktorem prawa kanonicznego więc prwnie znalazł interpretację, by ów zapis obejść. Prawo da się obejść, ale śmieszności i braku świadomości żenady nie. — Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) June 24, 2021

- Te kwestie reguluje prawo świeckie, a nie kanoniczne. I z punktu widzenia przepisów administracyjnych, arcybiskup może zostać sołtysem, nic nie stoi na przeszkodzie - tłumaczy natomiast money.pl Marek Jaros. - A jak Kościół do tego podejdzie to już jego sprawa.

Ile będzie zarabiał arcybiskup Głódź w roli sołtysa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sołtys nie otrzymuje wynagrodzenia za pełnienie swojej funkcji. Dostaje za to dietę, której wysokość ustala rada gminy.

Gmina Jaświły przyznaje sołtysom 150 złotych diety za udział w posiedzeniu rady. I tylko za to. – Jeśli arcybiskup będzie uczestniczył w sesjach, to oczywiście taką dietę będzie otrzymywał – mówi portalowi money.pl Marek Jaros.

Sytuacja może się niedługo zmienić, bo w marcu do Sejmu trafił projekt ustawy Koalicji Polskiej, który zmienia uprawnienia sołtysa i nadaje mu stałe wynagrodzenie w wysokości połowy minimalnej krajowej. Obecnie ok. 1400 złotych brutto.

"Należy dookreślić rolę sołtysa oraz uwzględnić fakt, że wykonywane przez niego zadania mają charakter zadań publicznych" – napisano w uzasadnieniu projektu.

Wcześniej podobny projekt złożony z inicjatywy PSL został odrzucony głosami PiS.

Na swoją emeryturę Głódź narzekać jednak nie może – podkreśla money.pl. Przez lata zgromadził spory majątek, a w związku z tym, że pełnił funkcję kapelana polowego Wojska Polskiego, otrzymuje emeryturę generalską.

Jak twierdzi Ministerstwo Obrony Narodowej, to kwota pomiędzy 10 760 zł do 17 725 zł brutto.

We wsi Piaski nie wszystkim podoba się nowy sołtys

Jak natomiast donosi wp.pl, we wsi wybuchły już pierwsze swary. - Arcybiskup Głódź każe mówić do siebie "Ekscelencjo sołtysie" i się wywyższa - skarżą się mieszkańcy Piasków na Podlasiu. Nie wszyscy we wsi są zadowoleni z jego wyboru na sołtysa. Pojawiło się za to pierwsze żądanie - musi postarać się o asfaltową drogę – podaje portal.

Pierwsza sesja rady gminy z udziałem nowego sołtysa Głódzia zaplanowana jest na 29 czerwca.

na podst.: wp.pl, money.pl, Kurier Poranny, UG Jaświły