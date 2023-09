Jesienna pielęgnacja trawnika pozwala lepiej przetrwać trawom trudny okres zimowy. Warto zastosować więc konkretne zabiegi, gdyż bez nich możemy spodziewać się zniszczonej darni pod topniejącym śniegiem, gdy nastanie wiosna.

Jeśli zdecydowaliśmy się na wiosnę założyć trawnik z siewu to przez całe lato zdążył się on ukorzenić i rozkrzewić. W przypadku darni ułożonej z rolki na początku sezonu proces ukorzenienia i aklimatyzacji trawnika także dobiegł końca.

Jak traktować trawnik z siewu a jak z rolnik podczas jesiennych zabiegów pielęgnacyjnych?

W trakcie jesiennych zabiegów, które mają na celu przygotowanie trawnika do zimy nie ma różnicy w sposobie postępowania, zarówno z darnią wyrośniętą z nasion, jak i gotową z rozwiniętego wałka.

Zabiegi pielęgnacyjne są takie same także dla trawników starszych (z siewu oraz z rolki), które założone zostały we wcześniejszych latach.

W przypadku trawników założonych pod koniec lata bieżącego roku, jedynym zabiegiem, jaki należy wykonać w drugiej połowie października jest delikatne skoszenie darni na wysokość około 4-5 cm.

Kiedy i na jaką wysokość wykonać ostatnie koszenie trawnika?

Termin koszenia trawnika zależy od warunków pogodowych. Ostatnie koszenie trawnika najlepiej wykonać do końca drugiej połowy października. Ewentualnie może przesunąć koszenie na pierwszą połowę listopada gdy jest ciepło.

Zbyt mocno przycięta trawa będzie narażona na przemarznięcie korzeni. Ostatnie koszenie najlepiej wykonać na wysokość ok. 4 cm.

W przypadku jeśli trawa przed zimą została ścięta we właściwym terminie, a ciepła jesienna pogoda sprawiła, że darń urosła i jest zazieleniona to eksperci podpowiadają że koszenie należy znów wykonać gdy tylko obniży się temperatura.

Jesienne grabienie trawnika. Czy jest konieczne?

Zalegające jesienne liście zacieniają powierzchnię trawnika co zmniejsza jego trwałość. W okresie zimowym wilgotne liście odcinają trawnik od tlenu, co kończy się gniciem darni. Dlatego regularne usuwanie liści z trawnika jest jednym z podstawowym zabiegów pielęgnacyjnych w okresie jesiennym.

W tym okresie nie można zapomnieć o aeracji trawnika która korzystnie wpływa na przezimowanie trawnika. Zabieg ten polega na nakłuwaniu darni na głębokość około 8-10 cm. Nakłucia te wykonuje się, co około 10-15 cm.

Nawożenie trawnika jesienią. Czym warto nawozić trawnik jesienią?

Głównym celem nawożenia trawnika jest wzmocnienie systemu korzeniowego darni przed nastaniem okresu zimowego. Nawożenie przyspiesza i wymusza przepłynięcie substancji odżywczych z liści do węzła krzewienia.

Do jesiennego nawożenia trawnika sprawdzą się nawozy bogate w fosfor i potas. Nie powinny one zawierać azotu, gdyż składnik ten pobudza rośliny do wzrostu i opóźnia zimową wegetację roślin.

Fosfor zawarty w nawozie ma za zadanie stymulację rozrostu korzeni traw oraz pozwala lepiej przygotować się trawom do zimy. Potas ma za zadanie zwiększyć odporność traw na warunki zimowe wywołane przez niską i ujemną zimową temperaturę.