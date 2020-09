Już po sezonie letnim, czas zadbać o drewno ogrodowe

Jesień kalendarzowa zbliża się wielkimi krokami. Temperatura w nocy spada, pogoda jest bardziej kapryśna.Takie warunki dają się mocno we znaki drewnianym meblom tarasowym, które tracą kolor i warstwę ochronną.

Utrzymanie tarasu oraz mebli ogrodowych w dobrej kondycji wymaga trochę wysiłku. Jest on tym większy, im więcej naturalnych materiałów wykorzystaliśmy do aranżacji przydomowej strefy relaksu. Dlatego decydując się na takie rozwiązanie musimy liczyć się z regularnymi pracami konserwacyjnymi i pielęgnacyjnymi. Jak się do nich zabrać?

Wybierz dobry czas

Drewniane meble tarasowe wymagają regularnej pielęgnacji. Prace można wykonywać wiosną, by w nadchodzącym sezonie cieszyć się wyposażeniem w nienagannym stanie, albo pod koniec lata.

Zwolennicy tej drugiej opcji uważają, że o wszelkie drobne uszkodzenia czy mikropęknięcia materiału powinno się obowiązkowo zniwelować przed nadejściem zimy, by mrozy, wilgoć i duże wahania dobowe temperatur nie zwiększyły skali zniszczeń.

Oceń kondycję drewna

Jeśli właściwie dbamy o meble tarasowe to nie powinny nas spotkać żadne niespodzianki. Pod koniec sezonu, stół, krzesła i ławki mogą stracić nieco głębi koloru, świeżości i blasku, ale nie będą wymagały gruntownych napraw.

Jedyne co nas będzie czekać to sprawdzenie kondycji mocowań i zawiasów oraz ewentualne ich dokręcenie, no i pozostaje obowiązkowe zabezpieczenie odpowiednim preparatem. No właśnie – jaki wybrać?

Wybieramy preparat do zabezpieczenia drewna

Na rynku mamy bardzo wiele produktów, którymi możemy odnowić okładziny drewniane i meble ogrodowe wykonane z tego samego materiału. Są lakiero-bejce, lazury i oleje.

Choć ich właściwości są dość zbliżone, warto wziąć pod uwagę nasz zmienny klimat oraz kapryśną pogodę i wybrać wielofunkcyjny preparat, który sprosta wygórowanym oczekiwaniom.

– Polecam lazury, np. tę z naszej oferty – Lazurę Ochronną Polski Klimat. To wodoodporny i mrozoodporny preparat na bazie żywic, które zabezpieczają drewno przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV. Tworzy zewnętrzną, nieprzepuszczalną dla wody powłokę i wnika w powierzchnię drewna, zapewniając tym samym pełną i kompleksową ochronę drewnianych powierzchni. Lazura Ochronna Polski Klimat zapobiega tworzeniu się mikroszczelin i nie łuszczy się, nawet w wyjątkowo niesprzyjających warunkach pogodowych – wyjaśnia Dawid Antczak, ekspert V33. - Można ją stosować nie tylko do drewnianych mebli, ale i wykorzystać do ochrony wykonanych z drewna drzwi, okiennic, pergoli, altanek ogrodowych czy płotu. – Ważne jest to, że lazury podkreślają usłojenie drewna, dzięki czemu możemy cieszyć oko jego naturalnym pięknem przez wiele lat – dodaje ekspert.

Rozpoczynamy od szlifowania

Nie trudno się domyślić, że każde malowanie ogrodowych mebli musi poprzedzić etap dokładnego przeszlifowania powierzchni. Jeżeli poprzednia powłoka trzyma się mocno i nie widać odprysków, wystarczy ją po prostu zmatowić, zwiększając przyczepność. Jeżeli nie, należy ją mocno przeszlifować. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą szlifierki kątowej. W obu przypadkach używamy papieru ściernego o dużej gradacji, np. 120/180.

Odpylamy i oczyszczamy

Po przeszlifowaniu, powierzchnię koniecznie trzeba dokładnie odpylić. Najłatwiej zrobić to za pomocą małej zmiotki, ewentualnie szmatki, którą można lekko zwilżyć. To obowiązkowy etap, o którym nie wolno zapominać – inaczej pył i drobinki starej powłoki będą nieestetycznie zdobić nową warstwę lazury.

Mieszamy i malujemy

Zanim na dobre rozpoczniemy malowanie i weźmiemy pędzle w dłoń, lazurę po otwarciu puszki należy dokładnie wymieszać. Można nakładać ją za pomocą wałka lub pędzla. Jeśli zdecydujemy się na drugą opcję, wybierajmy modele z elastycznym włosiem – takimi będzie się po prostu łatwiej pracowało.

Preparat nakładamy na powierzchnię wzdłuż słojów, nigdy w poprzek! Czynność wykonujemy dwukrotnie, zachowując minimum 12 godzin odstępu.

Zabezpiecz drewno ogrodowe przed zimą

Wykonując konserwację mebli późnym latem, musimy pogodzić się z tym, że nie będzie nam już pewnie dane cieszyć się ich nowym blaskiem w tym sezonie. Ale bez obaw – włożony wysiłek z pewnością się opłaci.

Aby tak się jednak stało, o meble – przed nadejściem mrozów – musimy odpowiednio zadbać. Najlepiej schować je do garażu albo zamykanej komórki, a jeśli nie mamy takiej możliwości – zaopatrzmy się w specjalną pokrywę ochronną i ustawmy w zadaszonym miejscu.