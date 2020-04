KGW dzielnie walczą z koronawirusem

#Zostańwdomu tak, ale nie bezczynnie! Koła Gospodyń Wiejskich z całego kraju wspierają, jak mogą, walkę z epidemią koronawirusa!

W całej Polsce ogłaszają się wolontariusze gotowi do włączenia się w jakiś sposób w walkę z pandemią. Mieszkańcy wsi nie są tu wyjątkiem, co nie dziwi biorąc pod uwagę długą tradycję idei pomagania na terenach wiejskich. Zawsze aktywne panie z Kół Gospodyń Wiejskich nie pozostają bierne i dziś – mimo #zostańwdomu - jak Polska długa i szeroka mobilizują siły, szukając coraz to nowych sposobów by pomagać, wspierać i dodawać otuchy w tym trudnym czasie.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi poprosił jakiś czas temu poprzez media społecznościowe panie z KGW, aby pokazały – jakiego rodzaju działania – w okresie „przymusowej” narodowej kwarantanny najczęściej podejmują w swojej wsi. Odzew był ogromny, a zaprezentowane aktywności chwytają za serce...

Maseczki KGW Dłużec, fot. fb

Jak się tego można było spodziewać, najpopularniejszą inicjatywą jest szycie maseczek ochronnych. Wszystkie koła, które zdecydowały się na tego typu pomoc, zaczynały od korzystania z materiałów pozyskiwanych z własnych pieniędzy. Stopniowo do akcji włączali się sponsorzy, oferujący fundusze lub dostarczanie profesjonalnych, atestowanych tkanin. Maseczki wychodzące spod rąk KGW trafiają nie tylko do ratowników medycznych, lekarzy, pracowników szpitali, strażaków, ale także do instytucji, które muszą funkcjonować mimo pandemii. Takim wsparciem objęci są również zwykli mieszkańcy, zwłaszcza osoby starsze. Tym ostatnim, oferowana jest także pomoc w postaci zrobienia zakupów czy wykupienia recept, aby nie musiały narażać swojego zdrowia stojąc w kolejkach.

KGW Brzózki wystawiło na licytację voucher na tort. Cała kwota z licytacji oraz ze sprzedaży rękodzieła (w sumie 3500 zł) została przekazana na konto Szpitala przy ul. Arakońskiej w Szczecinie fot. fb

Członkinie KGW wykorzystują także swoje zdolności artystyczne. Wiele z nich, tradycyjnymi, regionalnymi metodami wykonuje ozdoby wielkanocne. Dochód ze sprzedaży tych wyrobów przekazywany jest szpitalom, hospicjom i innym instytucjom walczącym z pandemią. Nie marnują się także talenty kulinarne – te z kolei są wykorzystywane w celu dokarmiania lekarzy, ratowników i pielęgniarek. Kreatywne panie pieką nawet torty, aby w ten sposób symbolicznie podziękować pracownikom służby zdrowia i choć na chwilę osłodzić im życie.

Poza czysto praktycznymi inicjatywami gospodynie nie zapominają o potrzebach duchowych członków swoich społeczności. Jak wynika z obserwacji NIKiDW, panie z KGW zbierają i propagują np. propozycje spędzania wolnego czasu lub przedstawiają na swoich portalach ofertę kulturalną, aby wykorzystać „ocalającą moc sztuki”. Nie zapominają również o tych, którzy w tym trudnym momencie zwracają się do wyższych sił – ustawiają w kościołach dozowniki z płynami do dezynfekcji, aby w tych szczególnych miejscach każdy mógł czuć się bezpiecznie.