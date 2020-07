KGW złożyły wnioski o dotację na ponad 18 mln zł

Tegoroczna pula środków przewidziana na wsparcie działalności KGW to 40 mln zł. Do końca czerwca br. - prawie połowa tej kwoty została już rozdysponowana!

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł.

Tymczasem - jak informuje Prezes ARiMR - według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w Biurach Powiatowych Agencji zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 18 455 000,00 zł. A więc, prawie połowa dostępnej kwoty została już rozdysponowana!

ARiMR rozpoczęła bowiem także wydawanie decyzji i wypłatę pomocy na konta. Na co najczęściej są przeznaczane środki z tej dotacji? Na naczynia do świetlicy, stoły, krzesła, namioty wystawowe, sprzęt AGD, maszynę do szycia, jednolite stroje regionalne, wycieczki do przybytków kultury, atrakcje dla dzieci….

Warto wiedzieć, że Agencja myśli już o organizacji specjalnego konkursu związanego z wykorzystaniem przez KGW pomocy z ARiMR. Szczegóły mają być znane niebawem!

Przypominamy: by sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim 1182 i mazowieckim - 1173.

Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków i wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc. W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł. Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.