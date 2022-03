Kiedy budowy ogrodzenia domu nie trzeba zgłaszać do urzędu?

Decyzja o zakupie ogrodzenia okalającego naszą posesję to decyzja podejmowana z naszymi upodobaniami, Jednak wysokość i rozmieszczenie ogrodzenia, szczególnie gdy przylega do sąsiedniej działki, nie mogą już zostać pozostawione przypadkowi. W przeciwnym wypadku trzeba się liczyć z koniecznością zgłoszenia budowy ogrodzenia do urzędu.

Zapisy dotyczące budowy ogrodzenia znajdziemy zarówno w ustawie Prawo Budowlane, jak i w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych (WT 2021), jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ustawodawca określając wymagania prawne dotyczące wykonania grodzeń oraz zakres materiałów do ich montażu dał dużą dowolność inwestorom.

Kiedy nie musisz zgłosić budowy odgrodzenia domu do urzędu?

Posadowienie i budowa ogrodzenia zwykle nie wymagają zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, ale pod jednym warunkiem – jego wysokość nie może przekroczyć 2,20 m.

Jednak przy budowie wyższego ogrodzenia mamy obowiązek zgłoszenia tego faktu zgodnie z art. 30, ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego i to co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

Ponadto przed przystąpieniem do budowy ogrodzenia warto zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który może, ale nie musi narzucać inwestorowi kolor, formę oraz wysokość ogrodzenia. Przed rozpoczęciem budowy obowiązkowo trzeba też wytyczyć granice działki, która będzie ogrodzona. Szczególnie jeżeli inwestorzy nie chcą się narażać na dodatkowe koszty związane z koniecznością częściowego lub całkowitego demontażu ogrodzenia.

– Przede wszystkim ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt – podkreśla Mateusz Tiuchty, specjalista ds. techniczno-handlowych firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Z tego względu na wysokości niższej niż 1,8 m nie można instalować żadnych ostrych elementów, takich jak np. drut kolczasty, tłuczone szkło itp. Szczególnym przypadkiem jest ogrodzenie placu zabaw, które musi być zakończone równo i pozbawione jakichkolwiek wystających elementów. Do tego celu można użyć tzw. paneli bezpiecznych, które mają obcięte końce - podkreśla ekspert.

Montaż furtki i bramy zgodnie z obowiązującym prawem

W warunkach technicznych znajdziemy również zapisy szczegółowo regulujące zasady montażu m.in. furtek oraz bram. Zgodnie z prawem furtki oraz bramy mogą otwierać się tylko do wewnętrznej strony działki. Szerokość furtki powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, zaś szerokość bramy ma wynosić 2,4 m. Warto pamiętać, że na drodze pożarowej szerokości te regulują odrębne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy działka posesji sąsiaduje bezpośrednio z inną nieruchomością.

Budowa ogrodzenia graniczącego z działką sąsiada

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na próżno szukać sprecyzowanej procedury, określającej dokładne zasady budowy ogrodzenia między dwoma sąsiadującymi posesjami.

Zgodnie z prawem ogrodzenie można wznieść dokładnie na granicy dwóch lub więcej działek pod warunkiem, że wszyscy właściciele wyrażą na to zgodę (najlepiej pisemnie). W tym przypadku wiele zależy od tego, w jakiej relacji pozostajemy z naszym sąsiadem (lub sąsiadami). Warto też dodać, że nie ma on prawnego obowiązku ponoszenia części kosztów budowy.

Najrozsądniej jest więc przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia spisać umowę dokładnie regulującą rodzaj i wygląd ogrodzenia oraz sposób ponoszenia kosztów jego budowy. Pozwoli to uniknąć konieczności rozbiórki ogrodzenia wynikłych z potencjalnych konfliktów w przyszłości.

– Ogrodzenie na linii działki najlepiej stawiać, jeśli sąsiedzi się dogadują i wspólnie partycypują w kosztach – mówi Jarosław Idźkowski, dystrybutor ogrodzeń marki Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Jeśli natomiast nie ma sąsiada, czyli np. w przypadku, gdy pierwsi zaczęliśmy budowę, wtedy trzeba zachować linię wyznaczoną w wyrysie geodezyjnym i nie wolno jej przekraczać – podkreśla ekspert.

Ustawodawca dokładnie uregulował w Kodeksie cywilnym zasady wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania ogrodzenia przez sąsiadów. Zgodnie z art. 154 par. 1 Kodeksu cywilnego mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów.

W związku z tym zgodnie z art. 154 par. 2 korzystający z wymienionych urządzeń zobowiązani są też do wspólnego i solidarnego ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem wyżej wymienionych urządzeń i elementów rozgraniczających posesje.

Oznacza to, że w razie konieczności konserwacji lub częściowej naprawy takiego ogrodzenia w myśl Kodeksu cywilnego koszty powinny być podzielone po połowie.

Co dołączyć w zgłoszeniu budowy ogrodzenia powyżej 2,2 m?

Jeśli chcemy wykonać wyższe ogrodzenie, bez względu na to, czy znajdzie się ono od strony drogi czy działki sąsiada, musimy zawiadomić o tym starostwo co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac.

W zgłoszeniu budowy ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m powinniśmy określić zakres i sposób wykonywania prac budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz rysunki i uzgodnienia, jeśli zażąda ich urząd. Gdy po upływie 21 dni właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, możemy przystąpić do działania. Prace należy rozpocząć w ciągu trzech lat od daty zgłoszenia.