Kiedy lepiej naprawić, a kiedy wymienić rynny domu?

Rynnę w domu można określić mianem cichego sprzymierzeńca – zwykle mało widoczna lub wręcz ukryta ma do spełnienia ważne zadanie. Tak bowiem należy określić efektywne odprowadzanie wody opadowej z dachu. Wadliwe działanie orynnowania może skutkować namakaniem elewacji i ścian.

System rynnowy to bardzo istotny element domu, którego rola często bywa niedoceniana. Tymczasem prawidłowo działające orynnowanie pozwala uniknąć mieszkańcom wielu problemów.

Dlatego warto regularnie kontrolować jego stan, w razie potrzeby naprawiać, a w skrajnych przypadkach nawet wymienić całą instalację.

Jeżeli nie będziemy dbać o orynnowanie dachu to powstaje wtedy idealne środowisko do rozwoju pleśni, grzybów i innych drobnoustrojów, których obecność jest niekorzystna dla zdrowia człowieka.

Z kolei długotrwałe działanie wody osłabi konstrukcję, co w skrajnych przypadkach może zakończyć się nawet katastrofą budowlaną.

Regularne serwisowanie rynien to podstawa

Każdy mieszkaniec domu powinien sobie zdawać sprawę z tego, że system rynnowy nie jest elementem, o którym, po ukończeniu budowy, można zapomnieć. Jego przepustowość z czasem spada i dotyczy to również najlepszych, wysokojakościowych rozwiązań.

Dlatego tak istotne są regularne przeglądy, które wykonuje się przeważnie na wiosnę lub przed zimą – a najlepiej robić to w obu tych terminach.

Najczęstszym objawem nie-drożnej instalacji jest wypełnianie się rynien wodą i niekontrolowane przelewanie. Można jednak przeciwdziałać takim sytuacjom regularnie czyszcząc rynny z liści, gałązek, ziemi i piasku.

Kiedy przegląd rynien jest konieczny

Co jednak w sytuacji, kiedy mimo czyszczenia wciąż dostrzegamy nieszczelność? To znak, że należy podjąć poważniejsze działania. Przede wszystkim powinniśmy bardzo dokładnie obejrzeć całą instalację i stwierdzić z jaką usterką mamy do czynienia. Pomoże nam w tym tzw. próba szczelności.

- Jeśli problem dotyczy małego fragmentu orynnowania, można podjąć się doraźnej naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu – mówi Bartłomiej Siwiec, ekspert firmy Galeco. – Jeśli jednak stwierdzimy, że stan całego systemu rynnowego jest zły, powinniśmy pomyśleć o inwestycji w nowy.

Na jakie uszkodzenia rynien powinniśmy zwracać uwagę?

Najczęściej spotykamy się z korozją elementów stalowych oraz różnego rodzaju pęknięciami, przede wszystkim na rynnach z PVC.

W przypadku drobnego uszkodzenia można zdecydować się na doraźną naprawę lub wymianę uszkodzonego elementu. Nie zawsze jest to jednak proste, szczególnie jeśli orynnowanie było montowane kilka lat temu. Może się bowiem pojawić problem z odpowiednim dopasowaniem elementów.

– Producenci wciąż wzbogacają swoją ofertę i wprowadzają nowe modele – mówi Bartłomiej Siwiec. – Wstrzymują jednak produkcję tych starszych systemów. W takiej sytuacji często prościej jest wymienić pojedynczy ciąg orynnowania (np. skupiając się na jednej połaci dachu), natomiast w przypadku rur spustowych, sposobem jest zastosowanie zamiennika o tym samym przekroju zwracając uwagę na sposób łączenia.

Kiedy trzeba całkowicie wymienić wszystkie rynny w domu?

Całkowita wymiana orynnowania to w skali domu poważna inwestycja i powinniśmy mieć stuprocentową pewność czy jest ona rzeczywiście konieczna.

W rozstrzygnięciu takiego dylematu najlepiej pomoże nam fachowiec, który profesjonalnym okiem oceni stan orynnowania. Najczęstszymi powodami wymiany instalacji są działanie rdzy (w przypadku części stalowych) i odkształcenia (w przypadku części z PVC).

Wadliwe działanie wielu instalacji spowodowane jest też wadliwym lub niedbałym montażem. Wymianę instalacji rynnowej dobrze jest połączyć z innymi kompleksowymi pracami np. zmianą pokrycia dachowego.