Kiedy podmurówka jest niezbędna przy budowie ogrodzenia posesji?

Budowa ogrodzenia na małym murku czy podmurówce jest podyktowana upodobaniami estetycznymi właścicieli. Są jednak sytuacje, kiedy element ten może spełniać istotną funkcję lub wręcz stać się niezbędny. Sprawdź, czy podmurówka na twojej działce jest potrzebna.

Po wyborze rodzaju rodzaj ogrodzenia, materiału, koloru itd, pojawia się pytanie o detal, o którym nie każdy na wstępie pomyśli – czy przęsło będzie znajdować się bezpośrednio nad podłożem, czy oddzieli je od gruntu podmurówka.

Kiedy podmurówka jest niezbędna w ogrodzeniu?

- Większość ogrodzeń metalowych montowanych na słupkach systemowych nie wymaga wylewania fundamentu na całej długości – stwierdza Małgorzata Podemska, menadżer ds. rozwoju rynku w firmie Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Nie tylko siatkę czy lekkie ogrodzenia panelowe, ale też masywniejsze przęsła z profili stalowych można montować na punktowych stopach fundamentowych pod słupki. W standardowych sytuacjach podmurówka nie jest przy tego typu przęsłach wymagana ze względów konstrukcyjnych. Pamiętajmy jednak, że wzmacnia konstrukcję, co może mieć znaczenie np. przy niestabilnym gruncie.

Podmurówka może okazać się naprawdę przydatna, jeśli ogradzamy działkę na nierównym terenie. Wykorzystać ją można do ukrycia niewielkich nierówności podłoża, a przy większych spadkach zastosować przy tzw. układzie schodkowym. Dodanie tego elementu jest korzystne również wtedy, gdy działka usytuowana jest na innej wysokości niż sąsiednia posesja. Zapobiegnie on przesypywaniu się materiału.

- Nad zastosowaniem podmurówki powinni też zastanowić się właściciele psów – podpowiada ekspert firmy Plast-Met. – Niektóre z tych zwierząt mają tendencję do kopania w ziemi. Przegroda umieszczona pod przęsłem zapobiegnie wykonaniu podkopu pod ogrodzeniem i przedostaniu się naszego psa na zewnątrz. Ułatwia też pielęgnację posesji, uniemożliwiając przerastanie roślin.

Są jednak sytuacje, kiedy podmurówka może być zakazana. W niektórych planach zagospodarowania przestrzennego pojawia się nakaz pozostawienia wolnej przestrzeni pomiędzy gruntem a ogrodzeniem. Dotyczy to zwykle obszarów, na których występują gady lub płazy będące pod ochroną. Taki prześwit umożliwia im swobodną migrację.

Jaka alternatywa dla murku i wylewanego betonu?

A co, gdy inwestor nie chce wykonywać od początku do końca murku lub podmurówki przy w ogrodzeniu ze względu na wydłużony czas inwestycji i dodatkowe koszty. Jakie inne rozwiązania może wybrać?

- Jeśli grodzimy posesję za pomocą lekkiego ogrodzenia np. panelowego, zamiast wylewać podmurówkę betonową, możemy wykorzystać gotowe elementy – radzi Małgorzata Podemska. – Podmurówka prefabrykowana, zwana inaczej płytą cokołową, wykonana jest z wibroprasowanego betonu klasy B-20 i zbrojona. Montuje się ją w bardzo prosty sposób przy użyciu dostępnych w systemie uchwytów.

Zastosowanie gotowej podmurówki oszczędza czas i znacznie ułatwia proces montażu ogrodzenia. Unikamy wówczas konieczności kopania dołu, ustawiania szalunku, wylewania betonu oraz czekania aż stężeje i osiągnie odpowiednią wytrzymałość. Nie prowadzimy prac mokrych, gotowa podmurówka może więc być instalowana w dowolnych warunkach atmosferycznych.

- Podmurówki prefabrykowane produkowane są w różnych długościach dostosowanych do wymiarów typowych przęseł i paneli, czyli od 2 do 2,5 m – tłumaczy specjalistka. – Ich wygląd można dobrać do stylu ogrodzenia i innych elementów posesji. Dostępne są zarówno w wersji gładkiej, jak i płukanej z widocznymi niewielkimi kamyczkami. Do wyboru mamy też różne kolory.

Sprzedajesz lub chce dokonać zakupu ogrodzenia? Zapraszamy na Giełdę Rolną!