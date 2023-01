Kiedy rynny nadają się już do wymiany, a kiedy tylko do modyfikacji? Foto. Materiały Prasowe Firmy

System rynnowy to element domu montowany na długie lata. Jego obsługę ograniczamy zwykle do okresowej konserwacji. Są jednak sytuacje, w których warto pomyśleć o modernizacji rynien.

Dom można porównać do żywego organizmu, który wciąż się zmienia – przebudowa, zmiana pokrycia elewacji, zastosowanie nowego koloru, czy potrzeba zmodyfikowania funkcjonalności - to przykłady działań podejmowanych z chęci unowocześnienia miejsca do życia. Każde z tych działań niesie za sobą konieczność wymiany niektórych elementów obiektu.

Kiedy rynny nadają się do wymiany, a kiedy do modyfikacji?

Przebudowa domu to zwykle duże przedsięwzięcie wiążące się z wymianą całości lub części dachu, dlatego wymaga też zmiany systemu rynnowego. Taka sytuacja otwiera przed inwestorem spore możliwości, bowiem na rynku dostępnych jest dużo ciekawych rozwiązań rynnowych.

- Chcąc unowocześnić wygląd budynku, można zdecydować się na system rynnowy o przekroju kwadratowym, np. STAL 2 lub PVC 2 z oferty firmy Galeco, cechują się one dużą wydajnością i wysoką jakością – podpowiada Damian Dylewski, doradca techniczno-handlowy Galeco.

Wymiany może wymagać także stary system rynnowy, który wraz z upływem czasu uległ zniszczeniu. Jeśli w trakcie przeglądu wykryjemy jakieś nieszczelności lub zauważymy ślady korozji, warto skonsultować się ze specjalistą. Będzie on w stanie ocenić, czy wystarczą drobne prace naprawcze, czy też uszkodzenia są na tyle poważne, że lepiej zdecydować się na zamontowanie nowego.

Modernizacja rynien to poprawa i zwiększenie funkcjonalności

Za modernizację systemu rynnowego można także uznać potrzebę zwiększenia jego funkcjonalności.

- Rynny nie muszą służyć tylko do odprowadzania wody z budynku, mogą też stanowić pomoc w pozyskiwaniu deszczówki, która posłuży m. in.: do podlewania przydomowego ogródka - radzi ekspert firmy Galeco. - Wykorzystanie wody deszczowej wiąże się ze znacznymi oszczędnościami w gospodarstwie domowym. Dlatego na rynnach można zamontować łapacze deszczówki, czyli elementy pomagające w transportowaniu wody do zewnętrznego zbiornika lub beczki.

Czy warto modernizować rynny w zimie?

Modernizacji systemu rynnowego warto też podjąć się, jeśli w okresie zimowym w rynnach zalega śnieg.

Taka sytuacja może prowadzić do ich odkształcania i odrywania, a w efekcie do zawilgocenia elewacji, czy w skrajnych przypadkach, nawet do uszkodzenia konstrukcji. Rozwiązaniem są kable grzejne, które pozwolą na regularną pracę systemu rynnowego.

- Na rynku dostępne są dwa rodzaje kabli grzejnych – wyjaśnia Damian Dylewski. - Stałooporowe charakteryzują się określoną mocą na metr, co przekłada się na stałą temperaturę. Są łatwe w instalacji i wymagają rozmieszczenia tylko z jednej strony rynny. Drugim rodzajem są kable samoregulujące złożone z dwóch przewodów miedzianych przedzielonych elementem oporowym. Jego rezystancja dobierana jest automatycznie do temperatury otoczenia. Działa to na zasadzie odwrotnej proporcjonalności, to znaczy, że im chłodniej na zewnątrz, tym bardziej zwiększa się opór i tym samym ilość wydzielanego ciepła.