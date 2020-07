Kiedy zabezpieczyć dodatkowo dach domu?

Właściwie dobrane pokrycie dachowe skutecznie ochroni dach przed działaniem większości niekorzystnych czynników. W pewnych sytuacjach należy jednak zastosować dodatkowe zabezpieczenia. Podpowiadamy, kiedy powinniśmy zdecydować się na tego rodzaju rozwiązania.

Odporność dachu na działanie wilgoci bezpośrednio wiąże się z kątem nachylenia połaci. Im jest on niższy, tym woda, która dostanie się pod dachówki (na przykład nawiana pod gąsiory) wolniej będzie spływać po warstwie wstępnego krycia. W efekcie ma większą szansę na wniknięcie w materiały termoizolacyjne, co skutkuje osłabieniem ich skuteczności.

Dachy z małym kątem nachylenia wymagają dodatkowego zabezpieczenia

Na dachach o małym kącie nachylenia – poniżej 30 stopni – powinniśmy więc rozważyć montaż dodatkowych zabezpieczeń. Muszą być one dopasowane do specyfiki wybranej przez nas dachówki.

Przykładowo w przypadku połaci o nachyleniu 14 stopni, wystarczającym rozwiązaniem będzie odpowiednia membrana. Jednak na dachu o kącie nachylenia 12 stopni niezbędne okaże się już wykonanie pełnego deskowania. Zwiększy to koszt całej inwestycji o kilkadziesiąt złotych na każdy metr kwadratowy dachu.

Usprawnienia i zabezpieczenia wokół komina

Dodatkowych elementów zabezpieczenia wymagają także połacie, na których znajduje się komin. Podczas wszelkich prac związanych z jego konserwacją lub czyszczeniem musimy mieć możliwość bezpiecznego i sprawnego poruszania się po dachu.

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie są stopnie oraz ławy kominiarskie. Przy ich wyborze warto zwrócić uwagę na estetykę, funkcjonalność i trwałość.

Na rynku dostępne są dwa rodzaje takich produktów – wyjaśnia Jacek Maj, trener w Akademii Creaton. – Pierwsze z nich to modele uniwersalne, które pasują do wielu różnych dachówek. Cechują się atrakcyjną ceną, jednak konieczność ingerencji w pokrycie podczas montażu stanowi ich dużą wadę. Lepsze są więc oferowane przez producentów pokryć dachowych systemy dedykowane, przeznaczone do konkretnych modeli. Umożliwiają one solidne przymocowanie poszczególnych elementów do połaci, zapewniając bezpieczeństwo osobie wchodzącej na dach. Co więcej, bardzo atrakcyjnie komponują się z wyglądem pokrycia.

Zabezpieczamy dach przed śniegiem

Jeżeli nasz dom położony jest w regionie, gdzie występują obfite opady śniegu (na przykład w górach) powinniśmy zastosować system chroniący przed skutkami jego osuwania się z dachu. Skutecznie zabezpieczymy w ten sposób teren wokół budynku. Dzięki odpowiednim akcesoriom – takim jak drabinki lub rury śniegowe – zsuwające się z dachu masy śniegu nie będą zagrażać orynnowaniu ani najbliższemu otoczeniu domu.

Systemy tego rodzaju również montuje się najczęściej na spójnych estetycznie z wyglądem pokrycia specjalnie przystosowanych dachówkach. Alternatywnym, choć znacznie droższym, rozwiązaniem są przewody grzejne. Generują one ciepło, rozpuszczając zalegający na dachu śnieg.

Instalacja odgromowa gdy na dachu są panele fotowoltaiczne

Niezwykle ważną funkcję pełni również instalacja odgromowa. Chroni ona dom przed wyładowaniami atmosferycznymi, zapewniając bezpieczeństwo jego mieszkańcom. Jej znaczenie wzrasta dodatkowo, jeżeli na połaci umieściliśmy wrażliwe na skoki napięcia panele fotowoltaiczne lub antenę do odbioru internetu radiowego. Instalacja odgromowa montowana jest od najwyższych punktów dachu i przebiega po jego krawędziach.

Już na etapie projektowania domu warto rozważyć, które z dodatkowych zabezpieczeń okażą się potrzebne na naszym dachu. Ułatwi to zaplanowanie odpowiednich rozwiązań oraz wybór najlepszych produktów.

– Dobry system zabezpieczeń to przede wszystkim system bezpieczny, trwały i estetyczny – podsumowuje ekspert.