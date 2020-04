Koleżanki kury

Jak przetrwać #Zostańwdomu i nie zwariować? Proponuję założyć domowy kurnik. Na Święta będzie jak znalazł…

Narodowa kwarantanna trwa i jeszcze trochę czasu przyjdzie nam spędzić na tej dobrowolnej lub przymusowej izolacji. Jedni w tym okresie, chcąc nie chcąc, próbują mniej lub bardziej ambitnie pogodzić pracę zdalną z obowiązkiem realizacji w warunkach domowych szkolnej podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem prac domowych z wf… Inni, co najmniej trzy razy oblecieli już wszystkie kąty mopem a szyby w ich oknach lśnią tak, że po domu trzeba chodzić w okularach przeciwsłonecznych… Są też tacy, którzy właśnie w tym okresie realizują swoje marzenie o sprawdzeniu się w maratonie, lub też wzbijają się na wyżyny swoich kulinarnych możliwości smażąc placki z kaszą gryczaną i cukinią, tudzież piekąc domowe bułki….

Fot. A.Kozłowska

Bułek jeszcze nie piekłam, bo muszę wieczorem odrabiać fizykę i chemię z synem – a szczerze nienawidzę tych przedmiotów… Więc dla odstresowania szyję kury… Polecam! Święta Wielkanocne niebawem – więc będzie co na stół zapodać…

fot. A.Kozłowska

Potrzebne są: powycinane z tego, co tam kto ma na pocięcie – materiałowe kwadraty. Rozmiar dowolny – byle dwa takie same. Ze swojego doświadczenia wiem, że najlepiej wychodzą takie do max 15 x 15 cm. Polecam grubszą bawełnę (taką na zasłonki), ale na okoliczność wyżycia się twórczego zostało pociętych: 2 męskie koszule, jedna sukienka, jedna spódnica i bluzka babci (to co na załączonych zdjęciach, to tylko część mojej wieczornej działalności, bo nie lubię też odrabiać lekcji z matematyki…).

Fot. A.Kozłowska

Do tego potrzebujemy jeszcze: filc w czerwonym i żółtym kolorze – na grzebienie i dzióbki, guziki na oczy (najlepsze czarne), bawełnianą włóczkę na nóżki, no i oczywiście wypełniacz. Kiedyś do wypełniania takich ozdób używało się waty. Dziś można wykorzystać zawartość starych poduszek, kołder lub kupić gotowy wypełniacz (dostępny w formie kulek lub tzw. ociepliny) w sklepie pasmanteryjnym.

Fot. A.Kozłowska

Kwadraty składamy prawą stroną do środka, między nimi umieszczamy wycięte dzióbki i grzebienie, fastrygujemy a następnie przeszywamy na maszynie do szycia trzy boki (dół zostawiamy). Przewlekamy na prawą stronę i najpierw przyszywamy oczka, następnie wypychamy wypełniaczem i zszywamy ostatni bok.

Ale teraz uwaga – jeśli chcemy mieć kwokę siedzącą – musimy zastosować układ z prawej strony zdjęcia (kwadraty w kratkę). Jeśli chcemy mieć kurczaka wędrującego – dzióbek i grzebień układamy tak, jak na kwadracie w kwiatki i przed zszyciem ostatniego boku – wszywamy wydziergane szydełkiem nóżki.

Fot. A.Kozłowska

Aby nóżki się nie zwijały, usztywniam je krochmalem.

Powodzenia! Niech Kura będzie w Wami!