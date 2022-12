Końcówka roku pod znakiem malejącej dynamiki wzrostu cen materiałów budowlanych

PSB odnotowało spadek cen tylko w grupie: płyty OSB, drewno (-14%) w listopadzie br. Foto. Shutterstock

Jak podaje PSB już od ok. 6 miesięcy br. (w ujęciu rok do roku) obserwujemy malejącą dynamikę wzrostu cen. W maju br. wyniosła 34%, a w listopadzie br. spadła do poziomu 20%. W listopadzie ceny ustabilizowały się na tym samym poziomie co w październiku br.

Ceny w listopadzie 2022 r., w stosunku do listopada 2021 r., średnio wzrosły o 20%. Odnotowano wzrosty w 19 grupach towarowych: cement, wapno (+44%), sucha zabudowa (+33%), izolacje wodochronne (+29%), ściany, kominy (+26%), motoryzacja (+26%), płytki, łazienki, kuchnie (+25%), dachy, rynny (+24%), ogród i hobby (+24%), wykończenia (+23%), izolacje termiczne (+22%), chemia budowlana (+21%), farby, lakiery (+20%), stolarka (+18%), wyposażenie, AGD (+18%), instalacje, ogrzewanie (+17%), narzędzia (+17%), dekoracje (+15%), otoczenie domu (+14%) oraz oświetlenie, elektryka (+14%). Spadek cen był tylko w grupie: płyty OSB, drewno (-14%). Jak podaje PSB już od ok. 6 miesięcy br. (w ujęciu rok do roku) obserwujemy malejącą dynamikę wzrostu cen. Źródło: PSB Ceny w okresie I-XI 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., średnio wzrosły o 26%. Wzrosty odnotowano we wszystkich 20 grupach towarowych: izolacje termiczne (+44%), ściany, kominy (+37%), sucha zabudowa (+33%), izolacje wodochronne (+32%), dachy, rynny (+31%), cement, wapno (+29%), ogród i hobby (+26%), otoczenie domu (+24%), płytki, łazienki, kuchnie (+24%), motoryzacja (+21%), instalacje, ogrzewanie (+21%), wykończenia (+20%), stolarka (+19%), chemia budowlana (+19%), narzędzia (+19%), farby, lakiery (+19%), wyposażenie, AGD (+18%), oświetlenie, elektryka (+16%), dekoracje (+15%) oraz płyty OSB, drewno (+13%).

