Konkurs plastyczny dla dzieci „Mały SuperFarmer”. Wygraj atrakcyjne nagrody!

Serdecznie zapraszamy naszych najmłodszych czytelników do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Mały SuperFarmer w gospodarstwie za 90 lat”, zorganizowanym z okazji jubileuszu naszego miesięcznika. Do wygrania – to co dzieci lubią najbardziej - 10 zestawów pysznych słodyczy, a dla rodziców prenumerata Farmera!

Farmer obchodzi w tym roku swoje 90-lecie. W okazji naszego jubileuszu zapraszamy naszych najmłodszych czytelników do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Mały SuperFarmer w gospodarstwie za 90 lat”.

Do zabawy zapraszamy dzieci do lat 13.

Spośród dzieci, które nadeślą swoje prace, wyłonimy 10 laureatów: 5 w kategorii wiekowej do 7 lat i 5 w kategorii 8-13 lat. Dla rodziców nagrodzonych dzieci przyznane zostaną roczne e-prenumeraty miesięcznika „Farmer”.

Odkryj w sobie talent plastyczny i udowodnij, że Twoja wyobraźnia i zamiłowanie do rolnictwa nie znają granic! Weź udział w naszym konkursie i zaprezentuj swoje zainteresowania związane z życiem na wsi.

W swojej pracy pokaż, jak według ciebie będzie wyglądało gospodarstwo za 90 lat. Możesz ją przygotować w oparciu o własne doświadczenia, lub nawiązując do obejrzanych filmów lub przeczytanych książek. Uruchom swoją wyobraźnię i do dzieła!

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 13. Format oraz technika prac plastycznych dowolna - może być to rysunek, makieta, obraz, wyklejanka i wszystko, to co przyjdzie Ci do głowy. Oceniane będą pomysłowość, a także staranność i technika wykonania prac.

Konkurs trwa do 17.09.2021 r. Prace konkursowe lub ich zdjęcia należy przesłać na adres:

• prace – na adres: Atrium Centrum, Aleja Jana Pawła II 29 (4 p.), 00-867 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Mały SuperFarmer”

lub

• zdjęcia prac – na adres: farmer.redakcja@ptwp.pl

Na odwrocie pracy konkursowej lub w e-mailu ze zdjęciem pracy muszą znaleźć się następujące informacje:

• imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia;

• imię i nazwisko opiekuna prawnego;

• adres zamieszkania wraz z numerem telefonu i adresem e-mail.

Do pracy konkursowej należy dołączyć czytelnie podpisany przez opiekuna prawnego uczestnika załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, wydrukowany lub przepisany odręcznie, a w przypadku zgłoszenia meilowego jego skan/ zdjęcie. Załącznik jest dostępny do pobrania na stronie farmer.pl/ bezpluga.pl

Lista zwycięzców w Konkursie zostanie opublikowana na portalach farmer.pl i bezpluga.pl wydawanym przez Organizatora, najpóźniej w dniu 29.10 2021 r.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 4 listopada 2021 r. podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie oraz poprzez zamieszczenie nagrodzonych prac na portalu farmer.pl, na profilach społecznościowych oraz w poprzez publikację najlepszych prac na łamach miesięcznika Farmer 12/2021.

Zapraszamy do udziału i zabawy!