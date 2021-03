Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nowy konkurs „Wielkanocna Rewia Palm i Koszyczków”. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich, którzy kultywują tradycje i własnoręcznie wykonują Palmy Wielkanocne i ozdabiają koszyczki

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy sfotografować efekt swojej pracy i przesłać mailem do Instytutu. Na zwycięzców czekają nagrody.

Zarówno tworzenie palm jak i przygotowywanie do święcenia pokarmów są obecne w naszym kraju praktycznie od początków chrześcijaństwa. W tym roku po raz kolejny Święta Wielkanocne będą nieco inne niż zwykle. Wciąż będzie nam towarzyszył lęk o zdrowie własne i najbliższych osób. Warto jednak pamiętać, że Wielkanoc to czas odrodzenia, nowej nadziei i zwycięstwa dobra nad złem i życia nad śmiercią. W tych trudniejszych czasach Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zachęca do pogłębiania wiedzy na temat symboliki palm i koszyczków i wzięcia udziału w nowym konkursie.

Zgłoszenia według zasad opisanych w regulaminie można nadsyłać na adres: konkursy.promocja@nikidw.edu.pl do 9 kwietnia 2021.