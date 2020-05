Koronawirus coraz mocniej zagląda rolnikom w oczy

Coraz mniej optymizmu wśród rolników w związku z epidemią koronawirusa w naszym kraju – wynika z sondy farmer.pl.

Redakcja farmer.pl od ponad miesiąca zachęca czytelników portalu do wzięcia udziału w ankiecie: Jak epidemia koronawirusa wpływa na funkcjonowanie Twojego gospodarstwa? Obserwacja - jak kształtują się wyniki sondy w tym czasie - wskazuje, że coraz mniej jest optymizmu wśród rolników, w związku z wciąż szerzącą się zarazą…

O ile w połowie kwietnia, tylko 14% biorących udział w sondzie rolników przyznało, że jak do tej pory, ta szczególna sytuacja, z jaką mamy obecnie do czynienia nie wpłynęła w żaden sposób na ich biznes (co więcej, byli oni przekonani, że w żadnym stopniu w najbliższym czasie nie wpłynie) - o tyle dziś, taką opinię wyraża już tylko 13% gospodarzy.

43% głosujących osób oceniało swoje realia w połowie kwietnia jeszcze jako constans, ale obserwując rozwój globalnych uwarunkowań oraz tych na poszczególnych rynkach rolnych, już wówczas mieli obawy o swoją przyszłość. To ci, którzy wybrali opcję odpowiedzi: nie wpłynęła, ale sądzę, że wpłynie negatywnie w przyszłości. Pod koniec pierwszej dekady maja – liczba tych osób zmniejszyła się jednak do 38%.

Przeszli bowiem do grupy tych gospodarzy, którzy już odczuwają spadek opłacalności produkcji w swoim gospodarstwie. O ile w pierwszej połowie kwietnia twierdząco na to pytanie odpowiedziało tylko 27% głosujących, niestety - według stanu na 7 maja – borykających się z kłopotami związanymi wyraźnie z epidemią koronawirusa było już 32%.

„Szczęściem w nieszczęściu” jest to, że na przestrzeni minionego miesiąca nie zmieniła się liczba rolników, którzy obawiają się, że zaraza Covid-19 może doprowadzić wręcz do upadku ich biznesu. Aktualnie, podobnie jak na początku kwietnia, jest to 16% biorących udział w sondzie farmer.pl.