Miłośnicy słodyczy dbający o linię pewnie nieraz zastanawiali się, jak odchudzić domowe słodkości. To niełatwe zadanie, ale można próbować. Podpowiadamy przepis na lekkie, korzenne ciasto na bazie cukinii.

Oczywiście, nie pozbędziemy się z ciasta wszystkich kalorii – to niemożliwe, możemy jednak niektóre składniki zastąpić innymi (np. cukier – mniej kalorycznym ksylitolem) albo też postarać się o zdrowe dodatki. W przypadku tzw. chlebka cukiniowego, który przygotowywaliśmy podczas warsztatów Moc Polskich Warzyw pod opieką cukierniczki i dietetyczki Joanny Banad, atutem jest właśnie warzywna baza, co sprawdza się zwłaszcza w przypadku osób nieprzekonanych do tego warzywa albo do warzyw generalnie – a to bywa często przywarą najmłodszych. Jeśli nie udaje nam się przekonać dziecka do spożywania warzyw, może okazać się, że jedyną metodą będzie niewidoczne wkomponowanie ich w różnego rodzaju dania – od koktajli, musów, zup kremów przez różnego rodzaju pasty i pasztety aż po desery.

Ciasto cukiniowe – składniki

Ciasto

380 g maki

2,5 łyżeczki cynamonu

0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej

1 łyżeczka sody oczyszczonej

½ łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka soli

3 jajka

200 g roztopionego masła

300 cukru (można zamienić na ksylitol)

2 średnie cukinie starte na grubych oczkach

cukier z wanilią

100 g suszonej żurawiny

maliny do podania

Lemon curd

2 jajka

2 żółtka

90 ml soku z cytryny

85 g zimnego masła

160 g cukru

Ciasto cukiniowe – wykonanie

W jednej misce wymieszać suche składniki, a w drugiej jajka dokładnie roztrzepać z roztopionym masłem – aż powstanie jednolita emulsja. Jajka z masłem dodać do składników suchych razem ze startą cukinią i suszoną żurawiną. Wymieszać łopatką do połączenia składników i przełożyć ciasto do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Piec w piekarniku z termoobiegiem przez ok. 45 min w 170 st. Wystudzić, podawać z lemon curdem i malinami.

Gdy ciasto się piecze, czas przygotować lemon curd. Jajka dokładnie wymieszać z żółtkami, sokiem z cytryny i cukrem. Podgrzewać na małym ogniu. Gdy krem zgęstniej, dodać masło i mieszać, aż się rozpuści. Przykryć folią i odstawić do ostygnięcia.