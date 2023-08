Sezon na grzyby trwa w najlepsze. Na internetowych forach grzybiarze chwalą się imponującymi znaleziskami. Ale grzybobranie ma też swoją ciemniejszą stronę o której mówi straż leśna – śmiecenie, zastawianie dróg pożarowych. Za każdą z tych rzeczy można dostać wysoki mandat. Jak uchronić się przed karą? Podpowiadamy.

Tegoroczny sierpień jest wyjątkowo korzystny dla grzybiarzy – jest mokro i ciepło, więc w lasach grzyby rosną jak po przysłowiowym deszczu. Wybierając się do lasu warto jednak pamiętać o kilku zasadach, których ignorowanie może skończyć się dla nas wysokim mandatem.

Po pierwsze: nie śmiecić

Pierwsza, podstawa zasada, o której mamy nadzieję nie trzeba nikomu przypominać to zakaz śmiecenia. Wszelkie śmieci powinniśmy zabrać ze sobą. Inaczej musimy się liczyć z mandatem w wysokości nawet 500 zł.

Wyrzucanie śmieci jest karane z mocy art. 162 Kodeksu wykroczeń.

Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 zł. (...) Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Drugim, istotnym aspektem, o którym powinniśmy pamiętać jest zakaz zastawiania dróg pożarowych. Kiedy wybieramy się do lasu samochód powinien zostać w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe. Zgodnie z art. 29 ustawy o lasach tylko tam można bezpiecznie parkować. Jeżeli takie nie zostało wskazane, w żadnym wypadku nie wolno nam zostawić auta na drodze pożarowej. Podobnie jak w przypadku zaśmiecania, może nas to słono kosztować. Do lasu nie wolno też wjeżdżać, poza wyznaczonymi do tego drogami.

Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.

Taka grzywna może wynieść od 20 zł do 5000 zł.

Za utrudnianie działań ratowniczych (do czego może doprowadzić blokada drogi pożarowej) kodeks wykroczeń przewiduje naganę, karę grzywny bądź areszt. Grzywna może sięgać nawet do 500 zł, a samochód może zostać dodatkowo odholowany na koszt właściciela.

Należy pamiętać również, że strażnik leśny, podobnie jak inni pracownicy Służby Leśnej, którzy mają uprawnienia strażnika leśnego, mogą, zgodnie z art. 129c Ustawy prawo o ruchu drogowym, zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców na terenie lasów. Nad bezpieczeństwem lasów czuwają nie tylko strażnicy, ale kamery mobilne. Nagrania z nich są dowodem w sprawach o wykroczenia i przestępstw.

Grzyby można zbierać, ale nie wszędzie

Grzybiarze muszą się liczyć z mandatem także za zbieranie grzybów w nieodpowiednim miejscu. To znaczy na terenach wojskowych, czy tych częściach lasu, który zostały objęte zakazem wstępu. Takim zakazem objęte są uprawy do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne, ostoje zwierzyny oraz drzewostany nasienne. Na grzybobranie nie radzimy wybierać się również do rezerwatów i parków narodowych, gdzie jest to zabronione.

Jeśli podczas zbierania grzybów towarzyszy nam pies musimy pamiętać o tym, że nie może być on puszczony wolno. Taki zakaz znajduje się zarówno w ustawie o lasach (art. 30 ust.1 pkt 13), jak również w kodeksie wykroczeń. Zgodnie z przepisem tej drugiej ustawy: kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany (art. 166). Właściciel czworonoga może narazić się na mandat w wysokości do 5000 zł.

Czego jeszcze nie można robić w lesie?

Ograniczenia wprowadza też zapis o drobnym szkodnictwie leśnym, który szczegółowo określa czego w lesie nie można zbierać.

Warto pamiętać o tych zasadach, aby z lasu wrócić nie tylko z grzybami, ale też z nienaruszonym mandatem budżetem.