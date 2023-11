Koszty rocznego ogrzewania domu podrożały od ok. 2 tys. zł do 5 tys. zł w IV kwartale br. w porównaniu z II kwartałem br. Foto. Shutterstock

Dowiedz się, ile wyniesie roczny koszt ogrzewania domu oraz ciepłej wody użytkowej w ostatnim kwartale 2023 r. Lepiej ogrzewać dom gazem, pelletem drzewnym, a może pompą ciepła? Generalnie roczne koszty ogrzewania domu podrożały od ok. 2 tys. zł do ponad 5 tys. zł w IV kwartale br. w porównaniu z II kwartałem br. Dlaczego?

Zobaczcie poniżej jak o wiele niższe były koszty ogrzewania domu w II kwartale 2023 r. W zależności od rodzaju instalacji grzewczej i kotła, rachunki za ogrzewanie podskoczyły o ok. 2-5 tys. zł/rok w porównaniu do IV kwartału 2023 r. i początku 2024 r.

W IV kwartale 2023 r. roczny koszt ogrzewania domu (standard WT 2008) w przypadku wykorzystania kotłów węglowych wyniesie 6640 zł za rok (wzrost o ok 2 tys. zł w porównaniu z II kwartałem br.).

W przypadku pompy ciepła powietrze/woda z ogrzewaniem podłogowym (taryfa G12w) koszt ogrzewania rocznego wyniósł ok. 5250 zł w IV kwartale 2023 r.

W przypadku wykorzystania pompy ciepła z grzejnikami koszt ten wyniesie 6710 zł w IV kwartale br. Ceny ogrzewania pompami ciepła podskoczyły nawet do ok. 5,2 tys. w porównaniu z I i II kwartałem 2023 r.

Spadły roczne koszty ogrzewania domu propanem i grzejnikami elektrycznymi, ale nadal są to bardzo wysokie koszty pod koniec 2023 r. i na początku 2024 r.

Zgodnie z prognozami Port PC i POBE, w IV kwartale 2023 r. taniej jest ogrzewać dom węglem, i drewnem w niektórych przypadkach taniej niż powietrznymi pompami ciepła. W dużej mierze przyczyniły się do tego obniżki cen węgla, drewna, oleju opałowego i pelletu w IV kwartale 2023 r.

Pompy ciepła nie takie opłacalne przy ogrzewaniu domu na lata 2023-2024

To już kolejna aktualizacja przeglądarki wprowadzonej przez Port PC, pozwala sprawdzić o ile wzrósł szacunkowy koszt rocznego ogrzewania starszego domu uwzględniając podwyżki cen zakupu gazu, węgla, propanu, oleju, pelletu i drewna oraz prądu w IV kwartale 2023 r.

Jak pokazują wyniki bieżącej analizy, gruntowa pompa ciepła (typu solanka-woda) współpracująca z instalacją ogrzewania podłogowego – pomimo utrzymywania się w Polsce wysokich cen energii elektrycznej i ich niekorzystnej relacji do cen innych paliw – wciąż pozostaje najtańszym źródłem ciepła dla budynku jednorodzinnego. W domach wyposażonych w „podłogówkę” mniej zapłacimy również za ogrzewanie pompą ciepła typu powietrze-woda niż za ogrzewanie kondensacyjnym kotłem gazowym, nawet gdy w budynku nie ma instalacji fotowoltaicznej - podkreślają eksperci Port PC.

Przy instalacjach grzejnikowych, wymagających wyższej temperatury na zasilaniu (instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania), proporcje te się zmieniają.

Co ciekawe dzięki niskim cenom węgla, drewna oraz gazu tańsze jest ogrzewanie domu węglem, drewnem i gazem niż pompami ciepła na przełom 2023-2024 r. Tyko należy pamiętać, że ceny te są zmienne a w przypadku pomp ciepła, jeżeli będziemy produkować własny prąd uchronimy się przed nieprzewidywalnością cen prądu.

Poniższy wykres pokazuje koszty ogrzewania lepiej docieplonego (WT 2021) nowego domu na IV kwartał 2023 r. Ogrzewanie węglem jest nawet tańsze niż przy wykorzystaniu pomp ciepła pod koniec 2023 r.

Koszty ogrzewania domu o pow. 100 mkw. dobrze docieplonego WT z 2021 i podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej pod koniec 2023 r. Źródło: PORT PC

Koszt eksploatacji pompy ciepła typu powietrze-woda jest wówczas wyższy niż kondensacyjnego kotła gazowego i na porównywalnym poziomie jak np. kotła na pellet - podkreślają eksperci PORT PC.

W przypadku wyboru ogrzewania istotne jest więc stan docieplenia naszego domu ora rodzaj instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania - czy to są kaloryfery czy ogrzewanie podłogowe.

Jak inwestycja w pompę ciepła to tylko z własną instalacją fotowoltaiczną

Zestawienie POBE pokazuje jednak, że przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej koszty eksploatacji pompy ciepła można zredukować o 30-50% zależnie od wielkości instalacji PV.

Dzięki temu pompa ciepła, bez względu na konfigurację, będzie zdecydowanie tańsza w użytkowaniu niż pozostałe źródła ciepła, a więc kotły na paliwa kopalne (gazowy, węglowy czy olejowy) lub biomasę drzewną.

Skala oszczędności wynikających z eksploatacji pompy ciepła w układzie z fotowoltaiką zależy od rodzaju kotła grzewczego, z którym porównujemy pompę ciepła, typu pompy ciepła, sprawności źródła ciepła oraz temperatury zasilania, ale także – od standardu energetycznego budynku. Kolejnym czynnikiem mającym znaczny wpływ na poziom oszczędności wynikających z posiadania domowej fotowoltaiki jest system rozliczania energii. Koszty eksploatacji pompy ciepła w przypadku korzystania ze „starego” systemu, tzw. net-meteringu, znacznie korzystniejszego niż obecnie stosowany net-billing, mogą być bardzo niskie i wynosić zaledwie kilkaset zł rocznie, oczywiście, przy odpowiednim zbilansowaniu instalacji fotowoltaicznej z zapotrzebowaniem pompy ciepła na energię. Warto zauważyć, że dotyczy to ponad miliona domowych instalacji fotowoltaicznych wciąż rozliczanych w systemie net-meteringu - podkreślają eksperci PORT PC.

Porównujemy koszty ogrzewania domu IV kwartał br. i II kwartał 2023 r.

Prezentujemy obliczenia kosztów rocznego ogrzewania oraz oraz podgrzania wody użytkowej dla domu o pow. 100 m kw., zamieszkałego przez 4 osobową rodzinę. Każdy mieszkaniec domu zużywa średnio ok. 50 l wody dziennie (w sumie 200 l dziennie). Woda jest podgrzewana do temperatury 55 stopni Celsjusza.

Poniżej analizowany jest dom docieplony według standardów WT 2008, czyli izolacja termiczna przegród - 10 cm ściany oraz 15 cm poddasze. Z kolei założono że w domu są okna niezespolone oraz tradycyjna wentylacja grawitacyjna.

Z arkusza przygotowanego przez ekspertów PORT PC i POBE na IV kwartał br. wynika, że najwyższy koszt ogrzewania domu o pow. 100 mkw. poniesiemy przy wykorzystaniu ogrzewania elektrycznego, oleju opałowego oraz propanu.

Poniżej koszty rocznego ogrzewania domu pod koniec (IV kwartał) 2023 r. i na początek 2024 r. Niestety koszty ogrzewania domu wzrosły w zależności od rodzaju paliwa, którym ogrzewamy dom.

Koszty ogrzewania domu o pow. 100 mkw. słabo docieplonego WT z 2008 i podgrzewani ciepłej wody użytkowej pod koniec 2023 r. i na początku 2024 r. Źródło: PORT PC

W IV kwartale 2023 r. roczny koszt ogrzewania domu (standard WT 2008) w przypadku wykorzystania z gorzej jakości kotłów węglowych wyniesie 6640 zł/rok, a w 2 kwartale było to ok. 4250 zł/rok (wzrost o ok. 2,3 tys. zł/rok w porównaniu z II kwartałem br.).

Lepszej jakości kocioł na węgiel o sprawności 83% generuje jeszcze mniejsze koszty wynoszące "tylko" 5080 zł w IV kwartale 2023 r. I tak jest to drożej o ok. 2530 zł/rok niż w porównaniu z II kwartałem br., gdzie płaciliśmy ok. 2550 zł/rok.

Ogrzewanie węglem stało się więc tańsze od 250 zł/rok do 1630 zł za rok niż powietrznymi pompami ciepła w IV kwartale 2023 r.

Mimo to nadal tanio jest ogrzewać dom pompą ciepła niż grzejnikami elektrycznymi (18030 zł za rok w IV kwartale a w 16530 zł/rok w II kwartale br.) w obniżonym standardzie energetycznym według ekspertów Port PC w IV kwartale 2023 r.

Zobaczcie poniżej, jak jeszcze tanie były koszty ogrzewania w II kwartale 2023 r z dotacjami rządowymi. Poniżej wykres pokazuje, że w większości przypadków rachunki za ogrzewanie podskoczyły o ok. 2-2,5 tys. zł w porównaniu do IV kwartału 2023 r. i początku 2024 r. W przypadku pomp ciepła koszty wzorsły nawet o ponad 5 tys. zł!

Zobaczcie jak w ciągu roku podrożały koszty ogrzewania - praktycznie o ok. 2500-5000 zł za rok. Wykres pokazuje koszty ogrzewania na II kwartał 2023 r. z uwzględnieniem zniżek i dotacji rządowych na ogrzewanie. Źródło: POT PC

W II kwartale 2023 roku analizując roczne koszty ogrzewania domów uwzględniamy wpływ dopłat rządowych do zakupu węgla, pelletu, oleju opałowego i energii elektrycznej. Bierzemy też pod uwagę zamrożenie cen prądu.

W przypadku kotłów kondensacyjnych na olej opałowy koszt rocznego ogrzewania wzrósł z 7940 zł/rok w II kwartale 2023 r. do 9190 zł/rok w IV (wzrost o ok. 1100 zł/rok).

W IV kwartale 2023 r. wzrósł także koszt ogrzewania domu (standard WT 2008) przy użyciu pelletu drzewnego. Roczny koszt ogrzania domu pelletem wzrósł do 6840 zł/rok pod koniec 2023 r. w porównaniu do 3820 zł/rok przy sprawności kotła wynoszącej 84%. (Wzrost kosztów o ok. 3 tys. zł/rok).

Ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym na propan spadło o ok. 950 zł/rok - z 6770 zł/rok (II kwartał 2023 r.) do 5820 zł/rok w końcówce 2023 i na początku 2024 r.

Kocioł elektryczny oznacza nadal najwyższe wydatki na ogrzewanie domu pod koniec 2023 r. Teraz zapłacimy nawet 18030 zł za rok w IV kwartale w porównaniu do 16530 zł/rok w II kwartale br. Mamy więc spadek o ok. 1500 zł./rok przy ogrzewaniu grzejnikami elektrycznymi pod koniec 2023 r.

Ogrzewanie kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny to roczny koszt w wysokości 5510-5700 zł w zależności czy w domu są grzejniki (5700 zł) czy ogrzewanie podłogowe (5510 zł). Jak widzimy zarówno w IV jak i II kwartale br. koszty ogrzewania gazem ziemnym wyjątkowo nie uległy zmianom według Port PC.

Ogrzewanie domu drewnem także jest wyższe - zapłacimy ok 5180-6760 zł/rok za ogrzewaniem drewnem pod koniec 2023 r. (w zależności od rodzaju kotła). Wychodzi że dopłacimy od 170 zł do 370 zł/rok do ogrzewania domu drewna to i tak mniej niż w porównaniu z pompami ciepła.

Czemu ogrzewanie domu podrożało mimo niższych cen za węgiel, pellet, drewno?

Takie różnice w kosztach ogrzewania najprawdopodobniej wynikają z odejścia od rządowych dodatków i dofinansowań do zakupu węgla, ekogroszku, pelletu, oleju itd. oraz dodatek związany ze zużyciem energii elektrycznej przy ogrzewaniu m.in. pompami ciepła.

W II kwartale 2023 roku analizując roczne koszty ogrzewania domów uwzględnialiśmy wpływ dopłat rządowych do zakupu węgla, pelletu, oleju opałowego i energii elektrycznej. Bierzemy też pod uwagę zamrożenie cen prądu. W przypadku analizy kosztów ogrzewania domu w IV kwartale br. już nie zostały one uwzględniane przez autorów kalkulatora.

Dziwi natomiast wzrost kosztów ogrzewania pompami ciepła, które poszybowały do góry pod koniec 2023 r. mimo że mamy zamrożone ceny prądu jeszcze do końca 2023 r.

Na pewno ceny energii elektrycznej będą droższe na początku 2024 r. i tak mogą zwiększyć się koszty ogrzewania domu energią elektryczną i pompami na początku 2024 r. Jednak obliczenia kosztów ogrzewania pompami ciepła według POBE i PORT PC są najbardziej rozbieżne porównując kwartał IV i II 2023 r. dla tego samego domu.