Narosło wiele wątpliwości dotyczących zakazu stosowania kotłów na gaz m.in. do ogrzania domów. W UE wypracowywane są plany, aby wycofać kotły gazowe w nowych budynkach od 2027-2028 r., a w modernizowanych – najpóźniej od 2032 r. Eksperci z PORT PC podają, że grzewcze kotły gazowe będą stopniowo wycofywane z użycia do 2035 r. w całej UE, czyli też w Polsce. Jednocześnie widać nacisk ze strony UE na większe dotowanie zakupu i montażu pomp ciepła oraz wprowadzanie obowiązkowej fotowoltaiki.

Unia Europejska obrała już kierunek zmian, jeżeli chodzi o energetykę i użycie paliw kopalnych do ogrzewania nie tylko domów. Czeka nas stopniowa, ale całkowita dekarbonizacja źródeł ogrzewania oraz rozwój budownictwa zeroemisyjnego. Energooszczędne budownictwo, jak i ogrzewanie są oczywiście ze sobą powiązane. Plan nakreślony przez UE jest prosty. Nowe obiekty budowalne będą musiały być energooszczędne, a nawet zeroemisyjne, aby instalacje grzewcze wykorzystujące energię słońca czy też powietrza efektywnie spełniały swoją funkcję.

Dlatego też w pierwszej kolejności są prowadzone prace nad nową dyrektywą EPBD, której wprowadzenie będzie zwiastowało stopniowe, ale całkowite wycofywane użycia kotłów na paliwa stałe (ekogroszek, węgiel, olej), w tym i na gaz ziemny.

Zmiana dyrektywy EPBD zapowiada wejście nowych WT 2028?

Jak podkreślają eksperci PORT PC, według nowej dyrektywy EPBD wszystkie nowe budynki mieszkalne mają być zeroemisyjne już od 2028 r. Natomiast od 2026 r. zeroemisyjne mają stać się budynki zajmowane czy użytkowane przez władze publiczne. Co więcej, według nowej dyrektywy wszystkie nowo wybudowane budynki mają być wyposażone w technologie energii słonecznej, jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym już od 2026 r. To oznacza, że nie tylko będą one zeroemisyjne, ale w praktyce mają być też plusenergetyczne, czyli wytwarzać energię z OZE. Stare budynki mieszkalne, które zostaną poddane gruntownemu remontowi czy też raczej głębokiej termomodernizacji od 2032 r., także będą musiały stać się zeroemisyjne (...).