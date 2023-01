Wzrost opłat abonamentowych za używanie odbiorników telewizyjnych i radiowych oznacza także wzrost wysokości kar za ich nieuiszczanie. Kto i na jakich zasadach może skontrolować, czy posiadami odbiornik radiowy i TV? Odpowiemy kto jest też zwolniony z opłat abonamentowych w 2023 r.

Wzrost stawek miesięcznych za radioodbiornik wzrosła do 8,70 zł za miesiąc a za odbiornik telewizyjny i radiofonicznych wynosi 27,30 zł za miesiąc w 2023 r.

Wyższy abonament miesięczny RTV oznacza też wyższe kary za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych oraz radiowych. To co się nie zmieniło to, w jaki naliczana jest ta kara finansowa. Jej wysokość wynosi 30-krotność abonamentu. O ile wrosła ona w 2023 r.?

Jak wysokie kary finansowe za nieopłacanie abonamentu RTV?

Zgodnie z art. 2 ust 1 i 3 ustawy o opłatach abonamentowych: „Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne” (art. 2 ust 1 i 3). Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest każde urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu.

Czy komputer albo telefon też jest odbiornikiem radiowym lub telewizyjnym?

Wątpliwości te wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 września 2019 roku (sygn. VI SA/Wa 2415/18). WSA stwierdził, że: Osoby oglądające telewizję bądź słuchający radia za pomocą komputera, telefonu komórkowego bądź też tabletu oraz innych urządzeń nie wymienionych w ustawie o opłatach (abonamentowych - przypisek PH), nie są zobowiązane do płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Wysokość kary za używanie niezarejestrowanego ozdobnika TV lub radiowego wynosi 30-krotność miesięcznego abonamentu. W 2023 roku kary wyniosą - za radio 261 zł, za telewizor 819 zł.

Zasada dotyczy wszystkich, z wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych z tego obowiązku.

Kto nie musi opłacać abonamentu w 2023 r.?

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, komu przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych. Lista obejmuje m.in. osoby:

co do których orzeczono I grupę inwalidztwa,

z całkowitą niezdolnością do pracy,

ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

z trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym,

osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną,

osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów,

osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury ,

, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej,

osoby bezrobotne,

osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Szczegółowa lista osób, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych znajduje się na stronie internetowej Poczty.

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z uiszczania opłat abonamentowych. Co istotne, osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania.

Pozostałe osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny zgłosić uprawnienia w wybranej placówce pocztowej. Dotyczy to wyłącznie tych osób, które do tej pory nie skorzystały z takiej możliwości.

Jakie dokumenty niezbędne, aby uzyskać zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych?

Zgodnie z obowiązującym uregulowaniami prawnymi osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych, powinny zgłosić się do wybranej placówki pocztowej i przedstawić stosowne dokumenty, potwierdzające uprawnienia do zwolnienia.

Jak podaje Poczta Polska, w przypadku osób niepełnosprawnych konieczne jest orzeczenie właściwego organu. Jeśli dotyczy to osób niedowidzących niezbędne będzie okazanie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, lub orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekraczająca 15%) lub zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające powyższe parametry.

Z opłat abonamentu zwolnieni są również inwalidzi wojenni i wojskowi. Do uzyskania zwolnienia od opłat wystarczy książka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez organ emerytalno-rentowy. W przypadku kombatantów, będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi jest to legitymacja osoby represjonowanej.

Emeryci powinni natomiast okazać dowód osobisty, potwierdzający ukończenie 60 lat oraz decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku.

Może to być odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury. Natomiast osoby w wieku przedemerytalnym powinny posiadać decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenie o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego.

Z uprawnień do zwolnienia od opłat abonamentowych mogą skorzystać również osoby posiadające status bezrobotnych. W tym przypadku wystarczy przedstawić w placówce pocztowej zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego.

Kto i na jakich zasadach kontroluje czy posiadamy odbiornik TV i radiowy?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Poczty Polskiej:

"Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych."

Z tej informacji wynika że w Poczcie Polskiej są osobni pracownicy którzy przeprowadzają kontrolę co oznacza to że to nie może być zwykły listonosz. Ponadto kontroler musi się wylegitymować na nasze żądanie zanim przeprowadzi kontrolę.

Określenie, że osobo kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli oznacza że ma ona wybór. To znaczy że mamy prawo do odmówienia przeprowadzenia kontroli na terenie naszego mieszkania lub nieruchomości.