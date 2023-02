Popularne w Polsce bary typu „chińczyk” mają zazwyczaj w ofercie nie do końca usystematyzowany przegląd Azji i choć dania te są dla nas orientalne i smaczne, to warto poznać subtelne różnice między poszczególnymi kierunkami kulinarnymi.

O kuchni azjatyckiej pisaliśmy już kilkakrotnie.

Kuchnia chińska – to równowaga 5 smaków i sos sojowy.

Kuchnia indyjska to bogactwo przypraw korzennych, a tajska – urok street foodów i bogactwo przypraw chińsko-indyjskich z ożywczą nutą owocową.

W naszym azjatyckim przeglądzie nie zabrakło również kuchni japońskiej. Wbrew pozorom samodzielne przygotowanie japońskich rollsów nie jest wcale takie trudne. Potrzeba tylko trochę czasu i wiedzy, a zyskujemy świeżość, gwarancję ulubionych dodatków, a przy okazji bez starty na jakości oszczędzamy.

Zapraszamy do szkoły sushi!

Tym razem jeszcze dalsza, nieco bardziej egzotyczna podróż Wietnam i Kambodża.

Kuchnia wietnamska – sajgonki…

Kuchnia wietnamska, choć niejednolita, ma kilka cech wspólnych. Przede wszystkim ryż – obecny na stołach większości państw azjatyckich. Poza tym makaron ryżowy, sojowy, z fasoli mung oraz obecność na stole podczas każdego posiłku surówek z ziół oraz świeżych i kiszonych warzyw (ogórki, marchew, kalarepa, seler wodny, kapusta, kolendra, dymka, kiełki). W odróżnieniu od Wietnamczyków Chińczycy wolą potrawy gotowane i duszone z dodatkiem sosu rybnego, podczas gdy Chińczycy specjalizują się w daniach smażonych (w tym w głębokim tłuszczu), a jako uniwersalnej przyprawy używają sosu sojowego.

Ponadto Wietnamczycy wszystko najchętniej spożywaliby w wersji mini. Lubią posiłki finezyjne, ładne i złożone z wielu malutkich dań. I choć na co dzień nie gotują w ten sposób, to wszelkie uroczyste spotkania przy stole muszą zawierać co najmniej kilka potraw podawanych w małych, estetycznych porcjach. Najsłynniejsze dania to zupa pho i sajgonki – małe, cienkie jak palec ruloniki zawinięte w papier ryżowy, z nadzieniem warzywnym lub mięsnym, świeże, smażone w głębokim tłuszczu lub gotowane na parze. Poza tym zarówno w Wietnamie, jak i w sąsiedniej Kambodży czy innych państwach azjatyckich z tego rejonu popularny będzie smażony ryż bądź makaron z krewetkami, warzywami, mięsem lub tofu z dodatkiem chilli, aromatycznych przypraw i ziół, a na orzeźwienie – świeże owoce i woda kokosowa.

… i robaki – kuchnia Kambodży

W Kambodży, podobnie jak w Tajlandii, popularne są street foody, gdzie potrawy powstają szybko i na miejscu. Zjemy tu równie smaczne, choć na ulicach jest tu zdecydowanie biedniej i brudniej, a tym samym mniej zachęcająco. Lokalny przysmak – smażone robaki, larwy i chrząszcze sprzedawane z ulicznych straganów – na pewno nie każdemu przypadną do gustu, choć wśród miejscowych cieszą się uznaniem jako sycące i smaczne źródło łatwego do zdobycia i niedrogiego białka. Jednak na to danie – tak odległe naszej kulturze kulinarnej – przepisu nie podajemy.

Zupa pho

Zupa pho (fot. Shutterstock)

4 litry wody

2 kg kości wołowych

1 kg szpondru

2 cebule

6 ząbków czosnku

pęczek dymki

4 łyżki sosu rybnego

200 g dobrej wołowiny – stek, polędwica

przyprawy: 3 laski cynamonu, 7 goździków, 6 gwiazdek anyżu, 5 ziaren kardamonu, 2 łyżki soli, 2 łyżki cukru trzcinowego

pęczek kolendry

garść kiełków soi

szeroki makaron ryżowy przyrządzony wg przepisu na opakowaniu

Sam wywar gotuje się bardzo długo. Ta zupa świetnie nadaje się do gotowania na płycie pieca kuchni starego typu, gdzie postawiona z boku, będzie gotować się wolniutko przez cały dzień. Kuchnie starego typu zachowały się już w niewielu domach, zatem gotowanie można podzielić na dwa dni.

Wywar do zupy pho musi być czysty i klarowny, zatem nie możemy pozwolić, aby został zanieczyszczony przez tzw. szumowiny, czyli ścięte białko. Mięso wkładamy do wody i gotujemy przez kilka minut, a następnie wylewamy wodę, wyjmujemy mięso, myjemy garnek i mięso. Nalewamy świeżą wodę i gotujemy ponownie najpierw same kości. Cebulę, imbir i czosnek należy zrumienić na patelni, a następnie dodać do wywaru. Gotować na małym ogniu przez ok. 8 godzin. Tu możemy zrobić przerwę. Następnego dnia podgrzewamy zupę, a w tym czasie wszystkie korzenne przyprawy prażymy na suchej patelni, aż uwolni się z nich aromat. Gdy zupa jest gorąca, dodajemy przyprawy, szponder i białe części dymek. Gotujemy kolejne 3 godziny. Na koniec przecedzamy zupę, doprawiamy sosem rybnym, solą, cukrem i sokiem z cytryny lub limonki, doprowadzamy ją do wrzenia. Jeśli trzeba, uzupełniamy wodę, ale tak aby bulion pozostał esencjonalny.

W tym czasie przygotowujemy makaron wg przepisu na opakowaniu i wkładamy wołowinę do zamrażalnika na ok. 2 godziny. Można ją wcześniej zamarynować w sosie rybnym z dodatkiem czosnku, octu ryżowego, szczypty cukru i soli.

Przed podaniem wyjmujemy wołowinę z zamrażalnika i kroimy w cieniutkie plasterki (maks. 3 mm). Na talerzach układamy makaron i wołowinę – zalewamy gorącą zupą. Wołowina ugotuje się w gorącym bulionie, a jednocześnie pozostanie miękka i soczysta. Posypujemy zieloną częścią dymki i kolendrą. Podajemy z dodatkiem kiełków sojowych i świeżych ziół – kolendry i dymki. Z dodatków każdy korzysta wg uznania.

Amok moan – kurczak po khmersku

Amok moan - kurczak po khmersku (fot. Shutterstock)

przyprawy: 2 ząbki czosnku, 3 cm imbiru, 1 czerwona cebula, łyżka cukru trzcinowego,

pół łyżeczki soli, łyżeczka kurkumy, łyżeczka curry

posiekany kawałek trawy cytrynowej

2 łyżki sosu rybnego

1 puszka mleczka kokosowego

pierś z kurczaka

Proponujemy uproszczoną wersję tej typowo, kambodżańskiej potrawy, ponieważ zarówno zdobycie liści bananowca, jak i przygotowanie dania na parze może sprawiać problem w polskich realiach. Mięsny, aromatyczny sos będzie równie smaczny, jeśli przygotujemy go w garnku i podamy w miseczkach.

Pierś z kurczaka kroimy w kostkę, solimy i wkładamy do lodówki na czas przygotowywania sosu.

Czosnek, imbir, cebulę, trawę cytrynową, przyprawy (kurkuma, curry, cukier) i sos rybny miksujemy na gładką pastę. Dolewamy mleczko kokosowe i miksujemy raz jeszcze. Powstały w ten sposób sos doprowadzamy do wrzenia i gotujemy, aż zgęstnieje. Dodajemy kurczaka i gotujemy ok. 15 min, aż mięso zrobi się miękkie. Podajemy jak zupę, w miseczkach, z dodatkiem ryżu na oddzielnym talerzyku.

Sajgonki nieco inaczej – spring rollsy

Spring rollsy (fot. Shutterstock)

100 g makaronu ryżowego, chińskiego lub sojowego

10 arkuszy papieru ryżowego

20 krewetek

pęczek świeżej kolendry

opakowanie kiełków sojowych

2 marchewki pokrojone w cienkie słupki

Popularne wietnamskie sajgonki mogą się różnić zarówno nadzieniem, jak i formą podania. Łączy je to, że są nieodzownym elementem popularnych street foodów i muszą być zawsze świeże, przygotowane na miejscu. Podajemy przepis na popularną wersję z krewetkami i kolendrą, ale jeśli chodzi o nadzienie, to można właściwie dodać kombinacje składników wg własnych upodobań. Mogą to być: krewetki, łosoś, kurczak, mielone mięso, kiełki, sałata, kolendra, rukola, szczypiorek, szpinak, awokado, mango, ogórek, marchew, makaron chiński, ryż. Wersja na zimno to spring rollsy – świeże składniki zawinięte w papier ryżowy, a na ciepło – sajgonki, czyli paczuszki smażone w głębokim tłuszczu. Wybór nadzienia zależy od formy podania – np. farszu z surowego mięsa nie użyjemy do spring rollsów.

Przygotowanie jest bardzo proste. Najpierw musimy namoczyć papier ryżowy, aż zrobi się elastyczny i nie będzie się łamać przy składaniu. Osuszamy go nieco i układamy składniki na środku, zostawiając wolne brzegi. Składamy w taki sposób, jak krokiety i kładziemy zawinięciem w dół albo smażymy krótko w głębokim tłuszczu po kilka minut z obydwu stron.

Podajemy od razu po przygotowaniu, z sosem sojowym lub słodko-kwaśnym w wersji łagodnej albo ostrej, obficie doprawionej papryczką chilli.

Mrożona kawa z mlekiem kokosowym

Mrożona kawa z mlekiem kokosowym (fot. Shutterstock)

filiżanka espresso

10 kostek lodu

50 ml mleka kokosowego

cukier trzcinowy do smaku

Podajemy porcję na jedną szklankę. Aby przygotować napój dla większej liczby osób, należy odpowiednio przemnożyć składniki.

Espresso słodzimy do smaku. Do shakera wkładamy połowę lodu, dolewamy słodzone espresso i mleko kokosowe. Intensywnie mieszamy. Przelewamy do szklanki wypełnionej resztą kostek lodu. Podajemy od razu po przygotowaniu.

To przepis niekoniecznie na dziś, ale warto do niego wrócić za kilka miesięcy, kiedy słońce przygrzeje - mrożona kawa chłodzi i orzeźwia znakomicie.