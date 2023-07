Bałkany to najbardziej wysunięty na południe kawałek Europy, gdzie krzyżują się wpływy Azji przenikające ze wschodu i gorący oddech Afryki nadciągający z północy. Ta wiecznie tykająca bomba etniczno-kulturowa fascynuje, przeraża i nigdy nie przestaje zadziwiać.

Półwysep Bałkański – to region pełen sprzeczności, położony na styku trzech kontynentów, przynależący do czterech stref klimatycznych (od umiarkowanej przez śródziemnomorską i morską aż po klimat ciepły subtropikalny), oblany pięcioma morzami, pełen wewnętrznych sprzeczności kulturowych, etnicznych i religijnych. Malownicze nadmorskie miejscowości przyklejone do nadbrzeżnych skał; prawosławne monastyry, katolickie i greko-katolickie kościoły; zróżnicowane krajobrazy – lekko pofałdowane, trawiaste wyżyny, zielone doliny rzek, wodospady, góry o zróżnicowanych wysokościach i charakterze – od liczących niewiele ponad 1000 m n.p.m. zalesionych wzniesień, przez zbliżające się do wysokości 2000 m n.p.m. masywne wypiętrzenia o trawiastych zboczach i ciągnących się kilometrami graniach, aż po sięgające 3000 m n.p.m. Rodopy o charakterze alpejskim – to wszystko zachwyca. Jednak przenikanie się południowosłowiańskich narodowości, a także współistnienie katolicyzmu, prawosławia i islamu rodzi nieustanne napięcia, konflikty, wojny i ciągłe zmiany granic, co niepokoi i powoduję, że gościnni, choć niezbyt zamożni, mieszkańcy Półwyspu Bałkańskiego są mocno znękani wieloletnimi lokalnymi spięciami etnicznymi.

Państwa byłej Jugosławii

Na początku XX w. powstała idea stworzenia wspólnoty narodów południowosłowiańskich – tak zrodziła się Jugosławia, która funkcjonowała pod różnymi nazwami, w różnych konfiguracjach narodowościowych i konstelacjach geograficznych, aby ostatecznie rozpaść się na początku lat 90. XX w. na sześć republik: Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Macedonię, Czarnogórę, Serbię i Słowenię (która geograficznie nie leży na Bałkanach) oraz dwie autonomiczne prowincje – Kosowo i Wojwodinę. Obok państw byłej Jugosławii Bałkany to również Bułgaria, Albania i Grecja, a także zwyczajowo, ze względów kulturowych Rumunia oraz Słowenia ze powodu wspólnej jugosłowiańskiej przeszłości.

Kuchnia na styku kultur

W takim tyglu musi wrzeć. Widać to również w bardzo zróżnicowanej kuchni, która łączy elementy śródziemnomorskie, wypływy azjatyckie i orientalne. Trudno zdefiniować jednoznacznie kuchnię bałkańską, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że potrawy są jednocześnie bardzo proste, oparte głównie na warzywach, nabiale i mięsie, jak i zróżnicowane – każdy kraj, region, a nawet miejscowość mają lokalne warianty podobnego dania. Przy czym można odnieść wrażenie, że poszczególnym narodowościom, może zbyt pochłoniętym walką o niezależność i własną tożsamość, nie zależy na definiowaniu kuchni narodowej. Kuchnia bałkańska powstaje niejako „od zewnątrz” – liczni turyści zafascynowani tym regionem obserwują, co się tutaj jada, spisują i porównują dania, receptury, regiony. Jak przystało na region o kulturze rolniczo-pasterskiej z dostępem do morza, podstawę diety stanowią tu owoce i warzywa (nadziewane, pieczone, w postaci past), wzbogacone przetworami mącznymi i mlecznymi, głównie serami, mięsem (ze znacznym udziałem baraniny) oraz w regionach nadmorskich – rybami i owocami morza, wśród których dominują krewetki, mule i kalmary przyrządzane na wszelkie możliwe sposoby (smażone, grillowane, nadziewane). Podstawą wypieków, zarówno słodkich, jak i słonych, jest często ciasto filo (phyllo, jufka, yufka), a dopełnieniem – lokalne wina.

Bałkańskie szaszłyki

Bałkańskie ćevapčići, miteti lub kebapci (fot. Shutterstock)

Te małe, ręcznie robione, aromatyczne kiełbaski w zależności od kraju różnie się nazywają: ćevapi lub ćevapčići (Bośnia, Hercegowina), miteti albo mici (Rumunia), qofte (Albania), kebap czy kebapci (Macedonia). Podaje się je w postaci szaszłyków nadzianych na patyczki, w picie lub z pieczonymi ziemniakami czy frytkami. Obowiązkowo z dodatkiem świeżych warzyw lub ajvaru – paprykowo-pomidorowo-czosnkowej pasty.

0,5 kg mielonego mięsa (wołowo-wieprzowego, może być z dodatkiem baraniny)

3-8 ząbków czosnku w zależności od upodobań

2 łyżki oliwy

2 łyżki ciepłej wody

przyprawy: po ½-1 łyżeczki papryk: ostrej i łagodnej, łyżeczka suszonego tymianku, szczypta pokruszonego kminku, po łyżeczce świeżych ziół: natki i kolendry, sól lub sos sojowy – do smaku

Cevapčići - przepis

Wszystkie składniki na kiełbaski dobrze wymieszać w misce i wstawić do lodówki na co najmniej 2 godziny, najlepiej na 6 albo nawet na całą noc, aby smaki przegryzły się, a całość odpowiednio schłodziła. Z zimnego farszu przygotowujemy kiełbaski – nabieramy mięso łyżką i wilgotnymi dłońmi toczymy kulki, które następnie rolujemy w wałeczki. Kiełbaski nadziewamy na długie patyki do szaszłyków lub zostawiamy luzem. Smażymy, często obracając, na patelni grillowej lub na grillu przez ok. 15 min, aż wierzch się przyrumieni, a wnętrze zetnie, ale nie wysuszy. Kiełbaski można też piec w piekarniku, korzystając np. z funkcji grilla lub przez 10-15 min w 180°C.

Sałatka szopska - składniki

Sałatka szopska (fot. Shutterstock)

4 duże, dojrzałe pomidory

4 ogórki gruntowe

200 g sera szopskiego

2 cienkie papryki (czerwona i zielona)

dymka lub czerwona cebula

na sos: 6 łyżek oliwy, 2 łyżki octu winnego lub soku z cytryny, natka pietruszki, sól, pieprz do smaku

Sałatka szopska - przepis

Kolejna odsłona sycącej sałatki ze świeżych warzyw zbogaconych serem, oliwą i octem. Potrawa popularna w Albanii, Bułgarii, Rumunii i innych państwach bałkańskich.

Pomidory i obrane ogórki kroimy w kostkę, dymkę lub cebulę – w piórka, paprykę w krążki. Składniki przekładamy do miski i delikatnie mieszamy. Skrapiamy oliwą, octem i posypujemy natką lub przygotowujemy z tych składników sos: ocet mieszamy z solą i pieprzem, dodajemy oliwę i drobno posiekaną natkę – energicznie mieszamy do otrzymania jednolitej emulsji (np. potrząsając małym słoikiem). Na wierzch ścieramy ser szopski (słony ser miękki, nieco twardszy i mniej intensywny w smaku niż fet) na tarce o dużych oczkach. Sałatka najlepsza jest od razu po przygotowaniu. Podaje się ją zazwyczaj do dań mięsnych lub jako przystawkę czy samodzielne lekkie danie na upał.

Burek z mięsem

Burek (fot. Shutterstock)

Potrwa obecna we wszystkich krajach bałkańskich, pod różnymi nazwami, dostępna powszechnie w piekarniach, ale możliwa też do wykonania w domu – dość trudna i pracochłonna. Burki wypieka się z ciasta filo z różnorakim nadzieniem – najczęściej mięsnym, serowym lub szpinakowym. Również formy podania bywają różne – od tradycyjnych, zwijanych w kształt dużych „ślimaków”, przez zamykane w kształcie kopert i pierogów, przez ciasto maczane w farszu aż po formy gniecione razem z farszem i fałdowane.

W przypadku burka najbardziej pracochłonne jest przygotowanie ciasta.

ciasto

0,5 kg mąki

ok. 300 ml letniej wody

łyżeczka soli

olej do smarowania cista

farsz

300 mielonego mięsa (wołowego, wieprzowego lub mieszanego)

2 cebule

1 ząbek czosnku

przyprawy: sól, pieprze, papryka, wybrane zioła – tymianek, bazylia, oregano

Burek - przepis



W dużej misce mieszamy mąkę z solą. Dodajemy po trochu letnią wody, cały czas mieszając i wyrabiając ciasto (ok. 10 min) dłońmi co chwilę moczonymi w oleju, aż zrobi się elastyczne i przestanie się kleić do ręki. Wyrobione ciasto posmarować olejem, przykryć ścierką i odstawić na ok. godzinę.

W tym czasie przygotowujemy farsz – mięso mieszamy z drobno posiekaną cebulą i przyprawami i wstawiamy do lodówki.

Następnie rozpoczynamy wałkowanie ciasta: najpierw będzie to placek o wymiarze pizzy, który smarujemy olejem i wałkujemy dalej. Olej zapewnia elastyczność i rozciągliwość ciasta – wałkujemy je do granic możliwości, następnie znów smarujemy olejem i zaczynamy rozciągać ciasto rękami (pod ciasto wkładamy pięści i rozciągamy od środka, chodząc wokół stołu) aż zrobi się cieniutkie, przezroczyste i pokryje cały niemal stół. Dla początkujących łatwiej będzie podzielić ciasto na części i rozciągać każdą z nich oddzielnie.

Z tak przygotowanego ciasta odrywamy nieco grubsze brzegi i zaczynamy nadziewanie farszem: układamy farsz wzdłuż jednego z brzegów i rolujemy ciasto w kierunku środka. Gdy dojdziemy mniej więcej do połowy, powtarzamy tę samą czynność od drugiej strony. Na środku przecinamy i otrzymujemy dwa rulony z farszem. Zwijamy je w dwa duże ślimaki w okrągłych formach lub kroimy na kawałki, formując mniejsze bułeczki, które układamy obok siebie na płaskiej blasze.

Oczywiście, można sobie pracę znacznie ułatwić, kupując gotowe ciasto filo (phyllo). Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby zawijać farsz, gdy jest ono wilgotne.

Piekarnik nagrzewamy do co najmniej 250°C. Ciasto pieczemy przez ok. 20 min w wysokiej temperaturze, a następnie zmniejszamy ją do 220°C i pieczemy jeszcze ok. 10 min. Potem zalewamy ½ szklanki gorącej wody i pieczemy jeszcze 10 min. Bez tego zabiegu (który polecam za autorką bloga Balkanblend.pl, praktykującą na co dzień kuchnię bałkańską) ciasto będzie twarde.

Baklava - składniki

Baklava (fot. Shutterstock)

Typowy deser dla kuchni tureckiej i bałkańskiej, choć oczywiście niejedyny. Równie dużą popularnością cieszą się lody i naleśniki z czekoladą, nutellą czy kremem kakaowym, posypane pokruszonymi herbatnikami.

ok. 500 g cista filo (kupnego lub własnej roboty)

500 g orzechów

2 łyżki cynamon

¼ szkl. cukru

300 g roztopionego masła

do dekoracji: garść pokrojonych pistacji

syrop: 11/2 szk. cukru, ¾ szkl. wody, 1 łyżeczka soku pomarańczowego

Baklava - przepis

Składniki syropu umieszczamy w niewielkim rondelku i gotujemy ok. 10 min, aż powstanie gęsty syrop. Odstawiamy do wystudzenia

Orzechy, cynamon i cukier miksujemy dość drobno.

Formę smarujemy masłem i układamy na jej dnia pierwszy płat ciasta, smarujemy go znów masłem i układamy kolejny, a potem kolejny, aż położymy 8 płatów ciasta. Wysypujemy połowę orzechów, przykrywamy 4 płatami ciasta smarowanego masłem i wsypujemy resztę nadzienia. Na wierzchu układamy 12 kolejnych płatów, również smarowanych masłem. Jeszcze przed pieczeniem kroimy ciasto w kwadraty lub romby i pieczemy przez ok. 2 godz. w temperaturze 140°C. Po wyjęciu z piekarnika zalewamy gorące ciasto przygotowanym wcześniej syropem i dekorujemy pistacjami.