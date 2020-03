Kuchnia indyjska - kraina przypraw i herbaty

Curry, gran masala, tandoori, tikka masala, korma, chutney – na stałe zagościły w polskich restauracjach, a także w sklepach z orientalną żywnością, a nawet na półkach większych marketów, zarówno jako gotowe sosy, jak i przyprawy czy składniki dań. Coraz częściej sięgamy po orientalne smaki, oswajamy je i chcemy wciąż więcej.

Kuchnia indyjska, jak przystało na rozległy i zróżnicowany kraj, nie jest jednolita. Zasadniczo dzieli się na północ słynącą z dań mięsnych i drobno mielonych przypraw oraz południową, gdzie króluje vege mocno doprawione aromatycznymi i mniej rozdrobnionymi przyprawami. Smaki całego półwyspu łączą jedynie aromaty przypraw: kardamonu, kolendry, kurkumy, kuminu, chili, gorczycy, imbiru, kozieradki, goździków, szafranu, czarnuszki, kopru włoskiego, cynamonu i wielu innych, typowo indyjskich, jak np. amchur – mielone, suszone niedojrzałe owoce mango czy asafetyda – gumożywica powstała z korzeni i kłączy zapaliczki cuchnącej (w Polsce zwanej smrodzieńcem lub czarcim łajnem), która dodana w małej ilości intensyfikuje smak dania, a przedawkowana sprawia, że nie da się go zjeść.

Podstawowa umiejętność dobrego kucharza to skomponowanie odpowiedniej mieszanki i umiejętne jej zastosowanie. Mieszanki przypraw, masala, są na tyle specyficzne, że ich nazwy oznaczają także smaki dania. Najpopularniejsze to: curry, garam masala, tikka masala (marynata tikka oraz cebula i pomidory), tandoori (jogurt, czosnek, imbir oraz przyprawy), korma (jogurtowy sos curry z kokosem i migdałami), balti (kumin i chilli) i wiele innych.

Same potrawy nie są trudne – zazwyczaj jest to gęsty, aromatyczny sos, czyli curry (wbrew naszym przyzwyczajeniom curry w Indiach to nie przyprawa, tylko rodzaj potrawy), o określonej nazwie – z serem, mleczkiem kokosowym, mięsem lub warzywami podawany z dodatkiem ryżu, chlebka naan lub placków czapati. Na południu w sosie pływają warzywa, szczególnie lubiane strączkowe – soczewica, cieciorka, różne odmiany fasoli; a na północy mięso – głównie drób i baranina. Wołowiny w Indiach nie jada się z powodów religijnych, chętnie wykorzystywane są natomiast ryby i owoce morza, głównie krewetki i kraby.

To właśnie Hindusom Europa zawdzięcza wiele przypraw i orientalnych aromatów, ale także popularne sosy chutney, słodko-ostre pasty z owoców, warzyw i przypraw oraz przede wszystkim tradycję parzenia i picia herbaty. Przerwa w ciągu dnia na herbatę, przypisywana Brytyjczykom, wywodzi się właśnie z Indii, a sam aromatyczny napój z dodatkiem orientalnych przypraw nigdzie nie smakuje lepiej.

Kurczak tikka masala

Fot. Shutterstock

4 piersi kurczaka

kilka łyżek oleju arachidowego do smażenia

1 duża, posiekana cebula

3 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku

2 papryczki chili

1 łyżka startego imbiru

1 łyżka koncentratu pomidorowego

sok z 1 limonki

małe opakowanie gęstego jogurtu naturalnego

puszka pomidorów

łyżka posiekanej kolendry do podania

przyprawy: ½ łyżeczki chili, ¾ łyżeczki curry, 1 łyżeczka kurkumy, 2 łyżeczki garam masala, 1 łyżka brązowego cukru

Kurczaka marynujemy w jogurcie z dodatkiem przypraw. Zostawiamy w szklanej misce szczelnie owiniętej folią na całą noc lub na kilka godzin w lodówce.

Cebulę, czosnek, posiekane papryczki chili i imbir podsmażamy na 2 łyżkach oleju. Dodajemy kurczaka, koncentrat i rozdrobnione pomidory – gotujemy, aby kurczak nie był surowy w środku. Kurczak tikka masala tradycyjnie będzie najlepszy posypany świeżą kolendrą, podawany z ryżem lub chlebkami naan.

Korma z kurczakiem

1 kg mięsa z kurczaka (piersi, udka bez skóry i kości)

250 g jogurtu naturalnego

2 łyżki oleju arachidowego

2 łyżki masła klarowanego

1 cebula

3 ząbki czosnku

opcjonalnie: kilka różyczek kalafiora, 2 marchewki

garść orzechów nerkowca

puszka mleka kokosowego

1 szkl. wody

4 łyżki mielonych migdałów

4 łyżki wiórków kokosowych

1 łyżka z soku z limonki

1 łyżka posiekanej świeżej kolendry

przyprawy: 2 łyżki startego korzenia imbiru, po łyżeczce: mielonego kardamonu, kminu rzymskiego, sproszkowanych ziaren kolendry, garam masala; po 1/2 łyżeczki: kurkumy, chili w płatkach; po szczypcie: gałki muszkatołowej, mielonych goździków i szafranu; 1-2 liście laurowe; cukier, sól, pieprz – do smaku

Fot. Shutterstock

Kurczaka umyć, osuszyć, pokroić w kostkę, zalać jogurtem doprawionym czosnkiem, imbirem i sokiem z limonki – zostawić w lodówce na kilka godzin lub na całą noc w szklanej misce szczelnie przykrytej folią spożywczą.

Zamarynowane kawałki kurczaka pieczemy w piekarniku przez ok. 20 min.

W tym czasie posiekaną cebulą, zmiażdżony czosnek podsmażamy na oleju przez kilka minut. Dodajemy wszystkie przyprawy oprócz szafranu i liści laurowych, mieszamy i smażymy na niewielkim ogniu przez kilka minut, aby uwolniły aromaty. Dodajemy mąkę i wiórki kokosowe, smażymy chwilę i wlewamy mleczko kokosowe. Dusimy przez kilkanaście minut i dodajemy wody tyle, aby sos nie był za gęsty. Usuwamy liście laurowe i blendujemy całość. Dokładamy podsmażonego kurczaka, marchewki pokrojone w kostkę i cząstki kalafiora – dusimy kilkanaście minut. Na koniec doprawiamy solą i cukrem, dodajemy masło i posiekaną kolendrę. Podajemy posypane uprażonymi na suchej patelni orzechami, z dodatkiem ryżu lub chlebków naan.

Kaju katli – ciasteczka z nerkowców

Fot. Shutterstock

1 szkl. orzechów nerkowca

0,5 szk. cukru

0,5 szkl. wody

1 łyżka klarowanego (lub zwykłego) masła

przyprawy wg upodobania – cynamon, kardamon

Kaju katli to rodzaj popularnego indyjskiego deseru – barfi przygotowywanego na święta i uroczyste posiłki. Bazą są różnego rodzaju orzechy, czasem bakalie, zmielone, zalane syropem cukrowym lub masą na bazie mleka, z dodatkiem wybranych przypraw.

Jasne, suche orzechy drobno mielimy. Wodę wlewamy na patelnię lub do rondla z teflonową powłoką, dodajemy cukier. Podgrzewamy, mieszając, aż powstanie syrop. Dodajemy zmielone orzechy i ewentualnie przyprawy. Gotujemy chwilę, aż masa zgęstnieje i zacznie odchodzić od dna patelni. Chłodzimy, dodajemy masło i wyrabiamy chwilę na jednolitą masę, którą rozwałkowujemy na placek o grubości ok. 1 cm i układamy w natłuszczonej formie. Gdy zastygnie, kroimy w romby, posypujemy cukrem pudrem i podajemy.

Lassi – jogurtowy napój z mango

Fot. Shutterstock

2 mango

0,5 l mocno schłodzonego jogurtu

1 szkl. chłodnej wody lub zimnego mleka

2 łyżki miodu

szczypta lub dwie kardamonu – do smaku

Ten popularny indyjski napój orzeźwiający przygotowuje się bardzo prosto. W gorące dni doskonale chłodzi, a jest na tyle sycący, że podczas upału doskonale zastąpi posiłek.

Mango obieramy ze skórki i okrawamy miąższ z pestki. Wszystkie składniki wkładamy do blendera i miksujemy na gładki koktajl. Podajemy dobrze schłodzony, więc jeśli po przygotowaniu nie jest wystarczająco zimny, umieszczamy go w zamrażalniku, aż nieco zgęstnieje. Przelewamy do szklanek, ozdabiamy cząsteczką mango lub płatkami migdałów. Możemy też dodać kostkę lodu.