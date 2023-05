Kuchnia regionalna, Lubelszczyzna. TOP 10 tradycyjnych smaków. Dania, które dawno poszły w odstawkę, o których nikt już dawno nie pamięta i takie, które nadal królują na stołach Lubelszczyzny. Prezentujemy Wam subiektywny ranking najciekawszych i najbardziej oryginalnych potraw południowo – wschodniej Polski.

Kuchnia regionalna, Lubelszczyzna. TOP 10 tradycyjnych smaków

Do wykonania dań z poniższych przepisów nie potrzebujecie żadnych wymyślnych składników. Jest prosto, tradycyjnie i pysznie.

1. Jabłczanka, czyli zupa z jabłek

Danie nieoczywiste i rzadko spotykane w kuchni polskiej. Albo pokochasz ją na zabój, albo będziesz unikał jak ognia. Środka nie ma.

Jabłczanka jest doskonałym rozwiązaniem na szybki obiad. Jej smak z pewnością pokochają nawet największe niejadki, fot. MC

Jabłczankę tradycyjnie podaje się z okraszonymi skwarkami ziemniakami, lemieszką lub fajerczakami. To szybkie, lekkie danie, idealne na ciepłe dni.

1 kg jabłek odmiany reneta lub papierówki, antonówki

woda

odrobina cynamonu

1 op. cukru wanilinowego

cukier do smaku

ok. 100 ml śmietanki 30% lub 200 g śmietany 18% + łyżka mąki ziemniaczanej

Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć gniazda nasienne. Następnie pokroić na mniejsze kawałki. Włożyć do garnka, zalać wodą do przykrycia owoców, gotować przez ok. 7 - 10 minut aż owoce zmiękną i zaczną się rozpadać. Doprawić cynamonem, cukrem wanilinowym oraz cukrem. Następnie zahartować śmietanę, dodać mąkę ziemniaczaną i zagęścić zupę.

2. Cebularze

Cebularz to pochodzące z Lubelszczyzny okrągłe placki z ciasta drożdżowego pokrytego farszem z cebuli. Ich historia sięga średniowiecza.

Cebularze królują w lubelskiej kuchni od średniowiecza, fot. shutterstock

CIASTO:

50 g świeżych drożdży lub 15 g suchych drożdży instant

1 łyżka cukru

500 g mąki

1 szklanka ciepłego mleka

1 jajko

2 łyżeczki soli

60 g masła

Z drożdży, cukru, 2 łyżek mąki i części cukru zrobić rozczyn i odstawić do wyrośnięcia. Jeżeli używamy drożdży instant możemy je od razu wymieszać z mąką.

Rozpuścić masło z resztą mleka. Wyrośnięty rozczyn wraz z ciepłym mlekiem i masłem dodać do mąki z solą. Jajko roztrzepać widelcem i dodać do pozostałych składników, zostawiając 1 łyżkę na posmarowanie brzegów cebularzy.

Wyrobić ciasto, tak aby odstawało od ręki. W razie potrzeby można dodać trochę mąki. Pozostawić do wyrośnięcia.

CEBULA Z MAKIEM:

2 duże cebule

3 łyżki maku

1 łyżeczka soli

2 łyżki oleju



Cebulę należy pokroić w półtalarki, obgotować przez 1 - 2 minuty we wrzątku i odcedzić. Gorącą wymieszać z makiem, solą i olejem. Szybko przełożyć do słoika, szczelnie zamknąć, a po ostygnięciu wstawić do lodówki.

Ciasto podzielić na 14 części, wyrobić okrągłe placuszki. Brzegi posmarować jajkiem, a na środek wyłożyć cebulę z makiem.

Zostawić do wyrośnięcia. Piec około 20 minut w 180 stopniach na złoty kolor.

Najsmaczniejsze są jeszcze ciepłe, świeżo wyjęte z piekarnika. ale mamy tez dobra wiadomość - świetnie sprawdza się w ich przypadku zamrażanie!

Doskonale komponują się z keczupem.

3. Drożdżowe faworki

Faworki z drożdżowego ciasta to idealna propozycja na słodki deser. Ich wykonanie jest dużo szybsze niż tradycyjnych pączków czy oponek, a smakują wyśmienicie.

Faworki wszystkim kojarzą się z kruchym, delikatnym ciastem. Tym razem prezentujemy Wam zupełnie nowa odsłonę tego popularnego deseru, fot. MC

1 kg mąki

1/2 l ciepłego mleka

1/2 szklanki cukru

1 jajko

4 żółtka

1 kostka drożdży

5 łyżek oleju

2 łyżki octu

1 opakowanie cukru waniliowego

Z drożdży, cukru, 2 łyżek mąki i części cukru zrobić rozczyn i odstawić do wyrośnięcia. Jeżeli używamy drożdży instant możemy je od razu wymieszać z mąką.

Połączyć mąkę, cukier, mleko i jajka z rozczynem i dobrze wymieszać. Na koniec wyrabiania dodać olej i ocet.

Nie czekać, aż wyrośnie. Gotowe ciasto rozwałkować na ok. 1 cm i wycinać faworki. Smażyć na głębokim oleju na złoty kolor.

Posypać cukrem pudrem.

Doskonale smakują z zimnym mlekiem i konfiturą porzeczkową.

4. Hałajda

Hałajda to młode listki łobody zrywane na wiosnę. Gotowe danie może i nie wygląda zachęcająco, ale wszyscy wielbiciele zielonych potraw na pewno docenia jej wyjątkowy smak.

Hałajda, czyli młode listki łobody to witaminowa bomba, fot. canva

hałajda

młode liście pokrzywy

czosnek

szczypiorek

śmietana 18%

1 łyżka maki pszennej

sól i pieprz do smaku

Hałajdę i pokrzywę umyć, obgotować i odcedzić. Dodać posiekany szczypiorek, koperek i czosnek oraz śmietanę z mąką. Doprawić solą i pieprzem.

Doskonale smakuje podawana z fajerczakami.

5. Pierogi z miętą

Pierogi lubi właściwie każdy. Próbowaliście ich w wydaniu z serem i miętą? To jeden z naszych ulubionych przepisów!

Pierogi z miętą można jeść na słodko, ale też ze skwarkami, fot. canva

CIASTO:

1 kg mąki

500 ml jak najcieplejszej wody

szczypta soli

jajko

Z podanych składników zagnieść ciasto. Rozwałkować cieniutko i wykrawać kółeczka.

FARSZ:

70 dag ugotowanych ziemniaków

50 dag twarogu

suszona mięta ogrodowa

sól i pieprz do smaku

Ziemniaki rozbić, dodać twaróg, przyprawy i garść mięty. Formować pierogi.

Pierogi gotować w osolonej wodzie 3 minuty po wypłynięciu. Podawać okraszone słonina ze skwarkami lub ze śmietaną i cukrem.

6. Pierogi z kaszą gryczaną i miętą na słodko

Krążąc po meandrach kuchni lubelskiej nie sposób przejść obojętnie obok pierogów z kaszą gryczaną, które stały się jednym z flagowych dań Lubelszczyzny.

Pierogi z kaszą gryczaną są jednym z tradycyjnych dań Lubelszczyzny, fot. canva

CIASTO:

0,5 kg mąki

szczypta soli

2,5 szklanki ciepłej wody

łyżka oleju

Z podanych składników zagnieść ciasto. Rozwałkować cieniutko i wykrawać kółeczka.

FARSZ:

200 g kaszy gryczanej

400 g sera białego

3 łyżki cukru

garść suszonej mięty

2 jajka

700 ml mleka

Kaszę gryczaną ugotować na mleku. Odcedzić. Wymieszać z pozostałymi składnikami.

Formować pierogi. Gotować je w osolonej wodzie około 7 minut po wypłynięciu na wierzch.

Podawać z cukrem i śmietaną.

7. Flaki piaseckie

Mała miejscowość pod Lublinem, Piaski, słynie z doskonałych flaków. Miejscowa restauracja zawsze jest pełna przyjezdnych, którzy nie potrafią sobie odmówić okazji do spróbowania lokalnego przysmaku.

Piaseckie flaki cieszą się niesłabnącym uwielbieniem od lat 60, fot. canva

woda

1 kg surowych flaków wołowych

500 g włoszczyzny - marchewka, cebula, por, pietruszka, seler

500 g kości wołowych (najlepiej szponder)

1/2 kostki masła

3 łyżki mąki

gałka muszkatołowa, ostra papryka, imbir, majeranek, sól, pieprz

Surowe flaki dokładnie oczyszczamy, kilkukrotnie płuczemy. Następnie zalewamy woda i doprowadzamy do wrzenia, odlewamy i płuczemy. Czynność powtarzamy dwa razy.

Kości płuczemy, zalewamy dwoma litrami zimnej wody , dodajemy 1 łyżkę soli i gotujemy od chwili zagotowania na wolnym ogniu 30 minut. zbieramy szumy. Z wywaru odlewamy 1/2 litra, do reszty wrzucamy flaki i na wolnym ogniu gotujemy do miękkości - około 4 - 5 godzin.

Warzywa kroimy w słupki. Połowę masła topimy na patelni i dusimy na nim warzywa do miękkości.

Pozostałe masło roztapiamy, dodajemy mąkę i rumienimy ją na złoty kolor. Zasmażkę zalewamy zimnym, odstawionym wcześniej wywarem i doprowadzamy do wrzenia. Dodajemy do niej odcedzone flaki i uduszone na maśle warzywa. Gęstość zupy regulujemy resztą wywaru, w który gotowały się flaki.

Przyprawiamy do smaku.

Jeśli macie ochotę spróbować oryginalnych piaseckich flaków powinniście udać się na Festiwal Flaków, który organizowany jest w Piaskach w pierwszą niedzielę wakacji.

8. Amoniaczki

Amoniaczki to nieco zapomniane dzisiaj kruche ciasteczka. Doskonale smakują posypane grubym cukrem lub makiem.

Amoniaczki najlepiej smakują dobrze wypieczone, fot. canva

1 kg mąki

1 szklanka cukru

5 dag amoniaku

1 szklanka mleka

1 margaryna

4 jajka - 2 całe, 2 żółtka

cukier waniliowy

Mąkę rozetrzeć z margaryna na stolnicy. Amoniak wsypać do ciepłego mleka, wymieszać i wlać do mąki. Dodać pozostałe składniki i zagnieść gładkie ciasto.

Rozwałkować i wykrawać ciasteczka. Z wierzchu posmarować je rozmąconym białkiem i posypać grubym cukrem. Piec na złoty kolor w 180 stopniach.

9. Forszmak lubelski

Forszmak lubelski to pomidorowo-paprykowy gulasz z mięsem (najczęściej wieprzowiną, wołowiną, indykiem) z dodatkową wkładką z kiełbasy lub boczku. Charakterystyczną cechą forszmaku jest lekko kwaskowy smak, który nadają mu kiszone ogórki.

Forszmak lubelski jest bardzo pożywnym daniem jednogarnkowym, fot. canva

1 kg kurczaka

250 g wędzonego boczku

1 duża cebula

350 g ogórka kiszonego

200 g śmietany 30%

90 g koncentratu pomidorowego

pieprz, papryka mielona, sól - po 1/2 łyżeczki

50 g mąki

80 g smalcu

Na kurczaku gotujemy wywar. Mięso wyjmujemy i studzimy.

Do wywaru dodajemy zrobioną na smalcu zasmażkę, koncentrat pomidorowy i przyprawy gotując do uzyskania konsystencji płynnego sosu.

Mięso z kurczaka kroimy w paski o grubości ok 1/2 cm. W takie same paski kroimy boczek i podsmażamy. Ogórki kiszone kroimy w paski i podsmażamy na smalcu przez około 20 minut.

Wszystko dodajemy do wywaru i gotujemy przez około 30 minut na wolnym ogniu.

Forszmak można podawać w wydrążonym chlebie, kokilkach lub koszyczkach z ciasta naleśnikowego.

10. Chołojec

Chołojec to nic innego jak zimny barszcz. Doskonały zarówno do młodych ziemniaków, jak i jajek sadzonych. Idealny na nadchodzące lato!

Chołojec to szybki, orzeźwiający barszcz, fot. MC

1 litr wody

4 łyżki gęstej śmietany

1 łyżka octu spirytusowego

Szczypiorek

Koperek

Ogórek zielony

Szczypiorek i koperek siekamy. Ogórek kroimy w półtalarki.

Śmietanę mieszamy z woda i octem, dodajemy zieleninę i doprawiamy do smaku sola i pieprzem.

Można dodać również ząbek czosnku. Ciekawym dodatkiem będzie również pokrojona w talarki rzodkiewka.

Kuchnia pełna tajemnic

Lubelska kuchnia skrywa w sobie wiele ciekawych smaków. Nie sposób przybliżyć Wam wszystkich w jednym materiale.

Wybraliśmy zatem dla Was najlepsze i najbardziej charakterystyczne potrawy, które jednoznacznie kojarzą się właśnie z tym regionem.