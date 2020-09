Kuchnia w ciemnych barwach

Czerń i odcienie szarości coraz lepiej czują się w kuchennych aranżacjach.

I to nie tylko w postaci dodatków, ale i na pierwszym planie. Jakie elementy mogą być ubrane w ciemne barwy i jak je wprowadzić do wnętrza, by go nie zdominowały?

Po latach dominacji bieli, w kuchennych aranżacjach przyszedł czas na odcienie znacznie ciemniejsze. Czerń, antracyt, grafit i inne odcienie szarości pojawiają się nie tylko we wnętrzach zupełnie nowoczesnych np. w postaci nadal modnego betonu, ale również i w tych bardziej tradycyjnych. I w obu przypadkach mogą wyglądać świetnie. Tylko jak wprowadzić te trudne i wymagające przecież kolory do kuchni tak, by nie stała się zbyt ciemna, ponura czy przytłaczająca?

Czerń w dodatkach

Najprostszym i chętnie realizowanym w praktyce pomysłem jest wprowadzenie ciemnych barw w postaci dodatków. Czarne uchwyty i ozdobne czarne okucia, zwłaszcza w matowym lub satynowym wykończeniu, świetnie wyglądają na jaśniejszych frontach.

Stanowiąc ozdobę, są również bardzo praktyczne – łatwiej je utrzymać w czystości. Innym ciekawym akcentem mogą być też czarne relingi. Uchwyty, haczyki, koszyki i półeczki, które powiesić można na rurkach zamocowanych nad blatem, to świetne miejsce do wyeksponowania porcelany lub ułożenia najczęściej używanych przedmiotów.

- Ciemne akcesoria meblowe typu cargo czy szuflady, choć teoretycznie ukryte w korpusach szafek, po wysunięciu również stanowią miły dla oka dodatek. Wbrew pozorom są też łatwo dostępne. Rejs dla przykładu proponuje dziś niemal wszystkie systemy również w ciemnych wybarwieniach. Przeznaczone do szafek narożnych kornery, a także Cargo Maxi i Mini mogą mieć czarne stelaże i dna z czarnej płyty meblowej. Również szuflady Slim Box i przeznaczone do nich systemy organizacji wewnętrznej – wkłady i relingi, proponowane są w ciemnym wybarwieniu. – wyjaśnia Damian Rybak, doradca ds. produktu marki Rejs.

Jeszcze odważniejszym posunięciem jest wprowadzenie czarnych elementów do zabudowy meblowej. Dobrym przykładem są i profile aluminiowe, które pozwalają na stworzenie lekkich półek zastępujących szafki górne.

Pokryte matowym lakierem o wyraźnej strukturze oraz czarną anodą, uzupełnione hartowanym szkłem lub dnem z płyty, wyglądają elegancko i nowocześnie zarazem.

Są modułowe i produkowane na zamówienie w kilku standardowych rozmiarach, więc to użytkownik decyduje o rozmieszeniu i ułożeniu poszczególnych półek (np. w pionowych lub poziomych kombinacjach).

Czarne, aluminiowe profile mogą być również zastosowane w postaci przeszklonych drzwiczek tradycyjnych szafek. I w tym przypadku wyglądają lżej i ciekawej niż standardowe, pełne fronty.

W czarnym kolorze na większą skalę

Ci, którzy nie chcą poprzestawać na półśrodkach, czerń i szarości mogą do kuchni wprowadzić w jeszcze większych ilościach. Sposobów jest mnóstwo…

- Kolory te świetnie wyglądają na blatach, a także zabudowie meblowej, zwłaszcza na wysokich szafkach kryjących spiżarnię i lodówkę. Taka ciemna, lub wręcz czarna ściana może doskonale kontrastować z resztą zabudowy utrzymanej w jaśniejszych odcieniach, drewnianej lub wykonanej z drewnopodobnej płyty. – dodaje Damian Rybak. – Zresztą warto zauważyć, że wielu producentów płyt i blatów proponuje obecnie mnóstwo wzorów inspirowanych drewnem, kamieniem i betonem w odcieniach szarości – również tych bardzo ciemnych.