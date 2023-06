Lipa to piękne rozłożyste drzewo, z miododajnymi kwiatami i długą tradycją w naszej kulturze. Kwitnie na przełomie czerwca i lipca, a jest tak popularna, że właśnie od niej nazwano letni miesiąc. Zatem jeśli zaraz lipiec, a w powietrzu unosi się lipowy zapach, to chodźmy po kwiaty! Mają niesamowite właściwości prozdrowotne.

"Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!". Woła do nas lipa z fraszki Kochanowskiego. Skoro przywołuje, to chodźmy, bo nie dość, że lipa ochroni nas swymi rozłożystymi konarami, da cień i wytchnienie w upalne dni, to jeszcze jej kwiaty mają szereg prozdrowotnych właściwości, które możemy wykorzystać w kuchni, domowych sposobach walki z proziębieniem, a nawet w zabiegach upiększających. Najpierw jednak oddajmy jej należyty szacunek, bo lipa to żadne tam pospolite drzewo, i niech świadczy o tym nie tylko uwaga Kochanowskiego, lecz także długa tradycja, którą ma w naszej kulturze.

Lipa była od dawien dwa uważana za drzewo kobiece, przeciwieństwie do dębu, uważanego za drzewo typowo męskie. Czy to przez swoje sercowate liście stała się symbolem miłości, płodności i pokoju i rodziny? Zapewne. W polskiej kulturze ludowej wierzono także, że lipa ma magiczną moc. Na placach przykościelnych sadzono właśnie lipę, na lipowych drzewach zawieszano kapliczki, wreszcie z lipowego, miękkiego drewna, rzeźbiono święte figury. Ponad 200 figur Ołtarz Wita Stwosza w Krakowie rzeźbionych było z wielkich litych kloców lipowych. Czym jeszcze może pochwalić się to drzewo? Z pewnością swoimi miododajnymi kwiatami, o których Kochanowski pisał tak:

Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.

Kwiatostany lipy kuszą owady, ale już w medycynie ludowej chętnie korzystano z naparów z tych kwiatów podczas przeziębień, gorączek i kaszlu. Do dziś lipa jest ważnym surowcem w fitoterapii.

W zielarstwie wykorzystuje się kwiatostan lipy wraz z podsadką.

Co zawierają kwiatostany lipy?

flowanoidy,

olejek eteryczny (farnazol, geraniol i eugrnol)

związki śluzowe,

triterpeny,

sole mineralne.

Właściwości napotne i przeciwgorączkowe lipy

Wyciągi z kwiatostanów działają napotnie, poprawiają oddychanie przez skórę. Warto po wypiciu naparu z lipy położyć się pod ciepłym kocem i kołdrą i wygrzewać. Dzięki właściwościom napotnym, lipa przyśpieszy proces zdrowienia i zadziała przeciwgorączkowo. Podczas przeziębienia działa także przeciwzapalnie, dlatego doskonale sprawdzi się przez zapaleniu gardła, oskrzeli czy zatok. Dodatkowo zawiera związki śluzowe, które nawilżą śluzówkę gardła podczas kaszlu lub chorób górnych dróg oddechowych. Olejek eteryczny oraz titirozyd działają z kolei uspokajająco.

Kwitnąca lipa, fot. Martin Hetto/pixabay

Kiedy stosować napary z lipy?

Herbatki i napary lipowe stosuje się w chorobach górnych dróg oddechowych z podwyższoną temperaturą, przy bezsenności, migrenach i nadciśnieniu.

Kiedy zbierać kwiaty lipy?

Na początku kwitnie lipa szerokolistna, ale warto poczekać na kwitnienie odmiany drobnolistnej, ponieważ jej kwiaty są bardziej aromatyczne. Zbieramy kwiatostan lipy wraz z podsadką. Zerwane kwiaty należy od razu przetworzyć lub ususzyć. Kwiaty lipy suszymy w zaciemnionym przewiewnym miejscu, najlepiej na tacach, na materiale. Dobrze wysuszona lipa powinna szeleścić i łamać się w palcach. taka lipę możemy wykorzystywać przez cały rok do naparów.

Napar z lipy z dodatkiem cytryny i miodu

Łyżeczkę suszonych kwiatostanów lipy zalewamy wrzątkiem i pozostawiamy pod przykryciem na 5-10 minut. Po upływie tego czasu odcedzamy, dodajemy cytrynę oraz miód do smaku i pijemy. Taki napar jest idealny w czasie przeziębienia. Można pić trzy filiżanki dziennie. Napar lipowy, także bez dodatków, doskonale sprawdzi się jako herbatka przed snem, działa uspokajająco i wyciszająca na układ nerwowy, choć lipa ma także właściwości moczopędne.