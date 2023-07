Dla każdego właściciela jego pupil jest najpiękniejszy na świecie. Czasem jednak trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać, że zwierzak jest wątpliwej urody. Każda potwora ma jednak swojego amatora, a nawet najbrzydsze zwierzaki mogą się mierzyć w konkursach.

Ma na imię scooter. Tak wygląda najbrzydszy pies na świecie

Konkurs na najbrzydszego psa świata odbywa się corocznie w mieście Petaluma, w Kalifornii. Wydarzenie odbywa się od blisko 50 lat i ma na celu pokazanie wyjątkowego piękna jego uczestników, a także propagowanie adopcji psów.

"Piękno jest niezależne od konwencjonalnych standardów urody. To wydarzenie jest przypomnieniem, że każdy pies, niezależnie od swojego wyglądu, zasługuje na szansę na znalezienie kochającego domu i życie pełne miłości" – czytamy na stronie konkursu.

Grzywacz chiński najbrzydszym psem świata

Zwycięzcą tegorocznego konkursu okazał sie Scooter, 7-letni grzywacz chiński. Drugie miejsce przypadło Wild Thang, 7-letniemu pekińczykowi, zaś trzecie miejsce zajął Harold Bartholomew, 16-letni pies rasy chihuahua.

Zdaniem Catherine Liang, członkini jury, Scooter, w najsłodszy możliwy sposób przypomina on włochatego hipopotama.

Gdy posadzi swój bezwłosy mały tyłek i tylne nogi na twoich kolanach, poczujesz jego ciepłą, przytulną moc, która zmienia znaczenie słowa brzydki – ocenia na łamach Today kolejny sędzia konkursu Gadi Schwartz.

Uroda grzywaczy z założenia jest bardzo dyskusyjna. Na wyjątkowość Scootera duży wpływ ma jednak jego niepełnosprawność. Zwierzak urodził się z deformacją tylnych łap. Jego los od początku był przesądzony - właściciel hodowli chciał go uśpić, jednak do Scootera uśmiechnęło się szczęście. W placówce, do której hodowca udał się w celu wykonania zabiegu, spotkał jednego z wolontariuszy organizacji Saving Animals from Euthanasia, który "wiedział, że ten szczeniak może mieć szansę na znalezienie dobrego domu i w miarę normalne życie (...) i zabrał go z sobą do domu".

W ramach konkursu przyznawana jest również nagroda publiczności. W tym roku wyróżnienie to powędrowało do psa wabiącego się Rascal Deux, który różne konkursy na najbrzydszego psa wygrywał aż 9 razy.