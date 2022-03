Maczanka - czyli olejowa przystawka dla gości

Ziołowa, czosnkowa lub jaką kto woli - maczanka do chleba na bazie oleju rzepakowego, to świetna propozycja na przystawkę dla gości.

Wiele osób, z różnych względów, unika tłuszczu zwierzęcego i w swojej kuchni używa tłuszczy roślinnych. I dobrze - bo tak naprawdę nikt nie powinien wykluczać tłuszczów ze swojej diety, a już zwłaszcza tych roślinnych, gdyż są one potrzebne naszemu organizmowi, bo dostarczają mu siły i energii. Zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy, jak witaminę A, B, D, E, K.

Oleje różnią się pomiędzy sobą kilkoma szczegółami, jak konsystencją, smakiem, kolorem i tym do czego są przeznaczone. Do najczęściej używanych w polskiej kuchni należy olej rzepakowy, który jest bardzo zdrowy i posiada delikatny smak. Jest uniwersalny, bo nadaje się do gotowania i pieczenia, a także do przygotowywania dań na zimno.

Farmer.pl po raz kolejny odwiedził gospodarstwo agroturystyczne Solisowe Sioło w Mikołajówce, gmina Urzędów w woj. lubelskim, którego współwłaścicielką jest Pani Małgorzata Solis.

Tym razem gospodyni podzieliła się z nami ciekawym pomysłem właśnie na wykorzystanie oleju rzepakowego. Maczanka - bo o niej mowa - to prosta i jednocześnie smakowita przekąska, która na pewno sprawdzi się np. w sytuacji, gdy przychodzą do nas goście. Przecież często bywa tak, że musimy ich zostawić na chwilę samych – bo kuchnia jeszcze wzywa – a jednocześnie nie chcemy, aby siedzieli głodni. Wtedy warto mieć w zanadrzu sprawdzony sposób na zajęcie gości i zyskanie trochę czasu na dokończenie ostatnich dań.

Do przygotowania maczanki możemy użyć świeżych ziół, ale też ziół suszonych. Możemy też postawić na świeży (lub suszony) czosnek albo cebulę. Co kto lubi. Można mieć taką ziołową mieszankę przygotowaną wcześniej w zamkniętym słoiku. Gdy goście zapukają do drzwi, wystarczy wyłożyć na talerzyk kilka łyżeczek, polać olejem i pokroić pieczywo. I gotowe!

Olej z ziołami to popularna przystawka pochodząca z kuchni włoskiej. W jaki sposób dotarła do Solisowego Sioła? Okazuje się, że wcale nie musiała "docierać", bo spożywanie tak podanego oleju z ziołami, czosnkiem czy cebulą to wielopokoleniowa tradycja w okresie postu w tym regionie Polski.

Więcej ciekawostek z Solisowego Sioła w załączonym materiale filmowym. Zachęcamy do obejrzenia!

Publikacja finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.