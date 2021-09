Magazynowanie wody deszczowej w gospodarstwie rolnym

Zaopatrzenie się w zbiornik do magazynowania wody deszczowej nie tylko jest ekologicznym posunięciem, lecz także przynosi korzyści finansowe związane z zaoszczędzeniem wody dostarczanej z wodociągów. Jaki zbiornik sprawdzi się do magazynowania deszczówki w gospodarstwie rolnym?

Według danych PGW Wody Polskie z marca 2020 r. aktualnie w Polsce odzyskujemy zaledwie 6,5 proc. wody opadowej, a potrzebujemy zwiększyć tę ilość przynajmniej dwukrotnie. Obecnie głównym sposobem odzyskiwania wody jest tworzenie specjalnych zbiorników retencyjnych, w których zabezpieczane są miliony litrów sześciennych wody. Przykładowo w Hiszpanii funkcjonuje ich 1900, a retencja sięga 45 proc. W naszym kraju zbiorników gromadzących powyżej 1 mln m³ (1 hm³) wody jest ok. 100. Alternatywnym i tańszym rozwiązaniem jest zachęcenie właścicieli gospodarstw domowych i rolnych, aby inwestowali w zbiorniki wodne na swoich posesjach, dzięki czemu wszyscy zaczniemy oszczędzać wodę. A ile możemy na niej zaoszczędzić?

Ile zaoszczędzisz wody deszczowej?

W trakcie 10-minutowego deszczu możemy zebrać nawet 180 l deszczówki. Wystarczy zainwestować w odpowiedni system magazynowania wody. Te zaoszczędzone 180 l wody to równowartość ok. 20 spłukiwań toalety czy 6-krotnego prania lub 3-krotnego umycia samochodu. Jak widać, odpowiednie gospodarowanie wodą jest nie tylko ekologiczne, lecz także przynosi wymierne korzyści finansowe. Pamiętajmy jednak, że realna ilość wody zebranej w ciągu roku wyniesie w przybliżeniu 50-60 proc. rocznych opadów w naszym gospodarstwie domowym. A jak magazynowanie wody wygląda w gospodarstwie rolnym?

W celu zaspokojenia ogromnego zapotrzebowania na wodę w gospodarstwie rolnym możemy zaoszczędzić nawet ponad 90 tys. l (i więcej) w pół roku. Ilość gromadzonej wody zależy od kilku czynników. W pierwszej kolejności liczy się średnia wartość opadów, którą zazwyczaj przyjmuje się na poziomie 700 mm. Ponadto ważna jest wielkość powierzchni dachu, z jakiego deszczówka jest zbierana. Wreszcie ogromne znaczenie ma to, czym nasz dach został pokryty. Do zbierania wody deszczowej najlepiej sprawdzają się takie pokrycia jak blachodachówka, dachówka ceramiczna oraz betonowa. Te wszystkie parametry składają się na ostateczny wynik uzysku wody deszczowej. Przykładowo, przy średniej wartości opadów na poziomie 650 mm i dachu o wielkości 120 m2 pokrytym dachówką betonową uzysk wody wyniósłby 62 400 l/rok (ok. 94 m3/rok). Jednak wynik ten nie jest jednoznaczny z realną możliwością gromadzenia wody deszczowej, ponieważ zależy ona też od pojemności zbiornika do magazynowania wody oraz średniego zużycia wody. W większych gospodarstwach rolnych średnie zużycie 5000 l zgromadzonej miesięcznie wody deszczowej może nie zaspokajać bieżących potrzeb, szczególnie w okresie intensywnej produkcji roślinnej. Jak więc zainwestować w dobry system do magazynowania wody?

Jaki zbiornik na deszczówkę sprawdzi się w gospodarstwie rolnym?

Kupując zbiornik do gromadzenia wody, powinniśmy kierować się w pierwszej kolejności jakością oraz przeznaczeniem. Zbiorniki oferowane na rynku mają wszechstronne zastosowanie. Sprawdzają się zarówno przy magazynowaniu wody pitnej, jak i gromadzeniu wody deszczowej. Można je również zastosować jako szamba, a także do przetrzymywania roztworów chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie i przemyśle. Dodatkowym atutem jest możliwość instalacji zbiornika pod powierzchnię gruntu, co gwarantuje większą oszczędność miejsca w ogrodzie.

Zanim więc kupimy zbiornik na deszczówkę, oprócz ustalenia jego przeznaczenia warto też przyjrzeć się dokładnie jego kształtowi. Powinien on być regularny, dopasowany do posiadanej infrastruktury i wyposażony w wygodny w użyciu króciec, właz zalewowy oraz zawór spustowy. Pamiętajmy, że woda, która przelewa się do zbiornika, powinna być wstępnie przefiltrowana.

Najprostsze filtry zbierające przypominają kosze. Wkłada się je do otworów spustowych i to w nich osadzają się zanieczyszczenia. Dostępne są też zbiorniki z filtrami przepływowymi, dzięki którym zabrudzenia zostają odprowadzone wprost do kanalizacji. Jakość wody poprawia też uwzględnienie w układzie pompowym filtra zastosowanego w zbiorniku.

W przypadku filtracji wody na cele gospodarstwa rolnego sprawdzi się najzwyklejszy filtr siatkowy, który odpowiada za oddzielenie zanieczyszczeń, takich jak liście czy gałęzie. Spust wody ze zbiornika następuje w sposób grawitacyjny. W celu skutecznego nawadniania upraw ogrodniczych możemy zastosować hydrofor lub użyć pompy do zassania wody do zbiornika opryskiwacza.

Zbiorniki są wykonywane w różnych kolorach w zależności od zastosowywania. Warto zwrócić uwagę, że do zbiorników w gospodarstwie rolnym najlepiej sprawdzi się kolor czarny.

– Zarówno woda deszczowa, jak i woda z sieci wodociągowej ulega naturalnemu procesowi rozwoju żywych organizmów, w tym glonów – podkreśla Przemysław Bochat, dyrektor marketingu w Swimer. – Aby temu zapobiec, rekomendujemy zbiorniki w ciemnych kolorach, głównie czarnym. Ciemny zbiornik zapobiega dostawaniu się do środka promieni słonecznych, dzięki czemu rozwój mikroorganizmów jest w znacznym stopniu ograniczony – dodaje ekspert.

Cena i pojemność zbiornika

Następnym ważnym aspektem jest pojemność zbiornika. Na rynku dostępne są mniejsze zbiorniki o pojemnościach od 1000 l do 5000 l, które wykorzystywane są przy inwestycjach z dofinansowaniem „Moja Woda”. Jednak w większych gospodarstwach rolnych sprawdzają się zbiorniki osiągające pojemność 10 000-20 000 l. Im większa, tym więcej wody zgromadzimy, a co za tym idzie, mamy większą oszczędność wody, ale też zwiększa się koszt zakupu takiego zbiornika. Naziemny zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 2000 l rok temu kosztował ok. 1000-1200 zł

(brutto) w zależności od oferty producenta. W 2021 r. ceny za zbiorniki do zbierania deszczówki poszybowały w górę. Za naziemny zbiornik do gromadzenia wody deszczowej o pojemności 2000 l zapłacimy od 2,5 tys. zł brutto w górę. Ceny brutto zbiorników naziemnych o pojemności 10 000 l (produkowanych dla gospodarstw rolnych) zaczynają się od 8 tys. zł wzwyż.

System magazynowania wody deszczowej

W celu magazynowania wody deszczowej wystarczą zbiorniki zewnętrzne umieszczone bezpośrednio pod rynnami dachu. Jednak zastosowanie tak prostego systemu odzyskiwania deszczówki jest mocno ograniczone i sprawdzi się przy podlewaniu ogrodu lub pozyskaniu wody do mycia samochodu. O wiele bardziej efektywnym sposobem na gromadzenie deszczówki jest odprowadzanie wody przez rynny do spustu, a następnie przez rurę wpustową bezpośrednio do zbiornika naziemnego. Zwykle, nim zbiornik napełni się, woda zostaje oczyszczona poprzez filtr umieszczony na drodze spływu.

Zdaniem eksperta

Przemysław Bochat, dyrektor marketingu, Swimer

Jak jeszcze łatwiej magazynować wodę w gospodarstwie?

W gospodarstwach rolnych stosowane są głównie naziemne zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej. Wiadomo, że najlepiej wykorzystać do oprysków lub podlewania upraw warzywniczych miękką wodę deszczową o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia. W momencie zwiększonego zapotrzebowania na wodę można także zbiorniki uzupełnić wodą z sieci – tu oferujemy specjalne rozwiązanie zaworu z pływakiem, który automatycznie dopuszcza wodę, a gdy zbiornik jest pełny, zamyka zawór. Aby woda w zbiornikach się podgrzała, wykorzystuje się naturalne promieniowanie słoneczne. Wiadomo, że woda w zbiornikach ciemnych nagrzewa się szybciej niż w zbiornikach białych lub transparentnych. W rolnictwie głównie wykorzystywane są zbiorniki o pojemnościach od 10 000 l do 22 000 l, ale posiadamy też w swojej ofercie mniejsze zbiorniki.

Dlaczego warto inwestować w zbiornik do zbierania wody?

W ostatnim czasie bardzo wzrosła świadomość nie tylko rolników, lecz także właścicieli gospodarstw domowych, związana z możliwością wykorzystywania bezpłatnej wody deszczowej i zagospodarowywania jej do oprysków, podlewania upraw, trawników lub roślin ogrodowych.

Dlaczego warto inwestować w zbiorniki do magazynowania wody:

Odpowiedni dobór zbiornika do powierzchni, z jakiej zbieramy wodę, sprawia, że inwestycja w zbiornik zwraca się już po 4-5 latach.

Umiejętne „złapanie” deszczówki w zbiornik powoduje, że możemy ją z powodzeniem wykorzystywać przez długi czas.

Zbiornik naziemny może być także buforem w momencie np. braku wody w sieci lub w momencie obniżonego jej ciśnienia, co jest bardzo częste i dodatkowo wpływa na aspekt ekonomiczny inwestycji.

Często zbiorniki są wykorzystywane także jako rezerwowy magazyn wody pitnej przy produkcji zwierzęcej, np. dla bydła lub drobiu.

Źródło: Swimer