Mały drewniany dom na wzgórzu

Ten dwukondygnacyjny dom z dwuspadowym dachem to połączenie tradycyjnego wyglądu z nowoczesnymi i funkcjonalnymi wnętrzami i energooszczędnymi technologiami. Jest to dom wybudowany w standardzie pasywnym, potrzebujący niewiele energii do ogrzania wnętrz.

Dom jest położony na wzgórzu równoległe do drogi. Architekci stanęli przed nie lada wyzwaniem, aby stworzyć komfortowe warunki do życia, gdyż rezydencja zlokalizowana jest na szczycie odsłoniętej działki, więc jest narażona na spotęgowane działanie negatywnych warunków atmosferycznych, jak wiatr, deszcz, czy śnieg. Tutejsza droga dojazdowa biegnie wzdłuż północnej granicy posiadłości, z której rozciąga się niepowtarzalny widok na południe. Dzięki temu mieszkańcy mogą podziwiać zapierające dech w piersi widoki.

Ponadto, zastosowanie dużych przeszkleń potęguje efekt panoramicznych widoków, jednocześnie wpuszczając do wnętrz domu światło słoneczne. Wszystkie te i wiele innych komfortowych rozwiązań wprowadzono do tego domu przy zachowaniu standardu pasywnego. Czym on się wyróżnia?

Pasywny standard w domu

Domy pasywne nie muszą wyglądać szablonowo i standardowo i z wyglądu przypominać przysłowiowy bunkier z odpychającymi małymi okienkami. Dobrym tego przykładem jest ten dom. Spełnia on wszystkie wymagania stawiane certyfikowanym budynkom pasywnym. Charakteryzuje się minimalnym zapotrzebowaniem energii, niezbędnej do ogrzania wnętrz oraz ciepłej wody użytkowej, pomimo ekstremalnych warunków panujących na zewnątrz.

Osiągnięto to dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii sterowania wentylacją budynku wraz z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła z powietrza podgrzanego w pomieszczeniach mieszkalnych. Za zapewnienie komfortu cieplnego na wysokim poziomie odpowiada tu wydajna pompa ciepła i automatyka inteligentnego domu.

Ważnym warunkiem zachowania pasywnego standardu było zaprojektowanie domu wykorzystując prostą bryłę budynku – to typowa cecha projektów architektonicznych, autorstwa czeskiej firmy Stempel & Tesař. Wielkoformatowe przeszklenia są idealnie zorientowane na ekspozycje słoneczną. Wyróżniają się niskim współczynnikiem przenikania ciepła, dzięki czemu ciepło zatrzymywane jest w nasłonecznionych pomieszczeniach domu i odzyskiwane dzięki rekuperacji.

Wnętrza z zimowym tarasem

Rozległy główny salon jest mocno doświetlony, dzięki użyciu wielkoformatowych przeszkleń sięgający od samej podłogi aż do sufitu. Krótki sezon letni zainspirował projektantów do dodania do domu ogrodu zimowego. Jest to zadaszony taras zlokalizowany w centralnej części południowo-zachodniej fasady, do którego można wejść z salonu i jadalni.

Dzięki dużym przesuwnym drzwiom, zimowy ogród może być na stałe otwarty w ciepłej porze roku, zaś w zimie odgrodzony od wnętrz domu. Na górne piętro prowadzą jednopoziomowe schody obok ogrodu zimowego.

Drewno na nowoczesnej elewacji

Dom wyróżnia prosta bryła oraz wykorzystanie naturalnych i tradycyjnych materiałów, takich jak drewno i ceramika (pokrycie dachu), ale architekci zdecydowali się nadać im bardziej nowoczesny wygląd. Podczas, gdy do aranżacji wnętrz wykorzystano ciepłą barwę drewna oraz jasne, stonowane kolory to elewacja pokryta została ciemnymi drewnianymi deskami korespondującymi z paletą kolorów otaczającej dom natury.

Drewno elewacyjne z oryginalnym czarnym odcieniem zabezpieczone jest ochronną naturalną powłoką przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych. Czarny kolor uzyskano poprzez ogrzewanie i opalanie drewna, bez użycia lakieru syntetycznego.

Na pokrycie dachu zdecydowano się zastosować tradycyjne dachówki ceramiczne, z nowoczesną szarą glazurą i prostym kształtem. Dzięki temu zabiegowi, dom wyróżnia prosta i wyrazista forma przyozdobiona modnymi szarymi i ciemnymi kolorami oraz wielkoformatowymi przeszkleniami.